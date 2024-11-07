«Москва стала для меня Третьим Римом». Зачем иностранцы переезжают жить в Россию? Американец Керби рассказал о планах создать «американскую деревню» в России

Американский режиссер, итальянский граф, колумбийский студент — их объединяет лишь то, что они недавно переехали жить в Москву. Первый решил, что так будет лучше для детей, второй хочет «строить мосты» между РФ и другими странами, а третий считает, что переезд поможет ему в будущем добиться «реальных изменений» на родине. Зачем на самом деле иностранцы покидают свои дома и что ищут в России — узнала «Газета.Ru».

По словам чиновников, все больше граждан из недружественных стран хотят поселиться в России по идеологическим соображениям. С осени 2024 года для них действует упрощенная процедура: можно не ждать квоту, не подтверждать знание русского языка и законов РФ.

Чтобы понять мотивы переселенцев, «Газета.Ru» поговорила с теми, кто уже переехал в Россию из дальнего зарубежья.

«Если едете в Россию, будьте осторожны»

Джозеф Роуз — житель Флориды, учился на режиссера в Нью-Йорке, поработал в Голливуде, а затем открыл свой бизнес — частный детский сад. Светлана Анохина — жительница Москвы, по образованию лингвист и психолог, работала в столице переводчиком.

Познакомились они случайно. Светлана поехала в США на конференцию, а заодно — встретиться с друзьями.

«У нас были общие знакомые, но мы никогда не виделись. Оба состояли в браке, у нас были дети, потом мы оба развелись и в конце концов случайно оказались в одной компании в Калифорнии и отлично поладили», — рассказал Джозеф «Газете.Ru».

Уже через несколько месяцев он вместе с отцом полетел в Россию, чтобы посмотреть, как Светлана живет в далекой незнакомой стране.

Мне запомнилось, как уже в самолете я взял почитать журнал и наткнулся на статью, в которой говорилось: если вы едете в Россию, будьте осторожны. Российские спецслужбы будут за вами шпионить, записывать все, что вы говорите. У меня был жуткий страх! Но куда деваться? Я уже в самолете. Отец мне сказал: «Тихо, старайся много не говорить!» Джозеф Роуз

Реальность, по его словам, оказалась не такой пугающей. За ним по пятам не ходили чекисты, Москва была чистой и спокойной, прохожие — приветливыми, а Светлана согласилась стать его девушкой. Вскоре пара заключила брак. Сначала супруги жили во Флориде, но затем решили переехать в российскую столицу.

«Никаких предпосылок, чтобы навсегда покидать Америку, не было, мы не думали, что она была ужасной. Мне кажется, у нас была прекрасная жизнь, хороший дом, свой бизнес, но жена скучала по родине, и мы подумали, что детям будет лучше расти в России», — объяснил Джозеф.

close Из личного архива

В феврале 2022 года семья приехала в Москву. На получение вида на жительство для Джозефа ушло больше полугода: собрать все необходимые бумаги оказалось непросто даже для его русскоговорящей супруги.

«Это было довольно стрессовое мероприятие. Виза у Джозефа была на полгода, и мы не успели собрать все документы, хотя очень старались. Нашли ошибку в переводе имени, справка об отсутствии судимости была на уровне штата, а нужна на федеральном. Мужу пришлось выезжать из страны и снова возвращаться», — поделилась Светлана.

Теперь впереди новый квест: Джозефу нужно выучить русский, чтобы устроиться на работу и сдать экзамен для получения гражданства.

close Из личного архива

«Он старается, регулярно занимается, но знаний, чтобы сдать экзамен, еще не хватает. Пока учит язык, решил завести блог и рассказывать другим о жизни в России», — рассказала Светлана.

За два года на канал Роуза подписались 63 тыс. человек. Многие зрители из Америки стали обращаться к паре за советом по переезду — так родился семейный бизнес-проект.

Мы открыли компанию, которая помогает иностранцам с Запада со всеми вопросами по переезду: выбором региона, сбором документов, поиском жилья, интеграцией в общество. Один из главных запросов, конечно, работа. Сейчас мы налаживаем контакт с регионами, чтобы узнать, в каких специалистах они нуждаются и что мы им можем предложить. Например, у нас есть команда сварщиков, а в некоторых регионах они очень востребованы. Светлана Анохина

«Сибирь это круто, но крутых людей мало»

Регулярная стрижка травы у дома, тайные похороны любимой собаки во дворе (официально это запрещено), лимит наказаний для меньшинств в школах, полицейские, переворачивающие квартиру вверх дном без ордера, — у Тима Керби с детства было много претензий к Америке.

Еще в 2000-х годах он обосновался в Москве, стал журналистом и автором блога «Самый русский американец». Получая десятки писем от иностранцев с просьбой помочь с переездом, придумал свой бизнес-проект — американская деревня.

По его плану в Подмосковье должен был появиться целый поселок, где американцы могли бы купить землю, построить дома и жить, став частью российской экономики.

close Тим Керби в 2017 году Владимир Гердо/ТАСС

Помощь с документами желающим оказывал бы юрист. «Даже с новой возможностью мигрировать по идеологическим причинам все равно сложновато. Ну кто из иностранцев после трех месяцев в России сможет оформить заявление на чистом бюрократическом русском языке? Без миграционного юриста это самострел», — заявил Керби «Газете.Ru».

Однако в его бизнес-стратегию внесла коррективы российская экономика.

«Все стало очень-очень дорого, счет за электрификацию был в сотни миллионов рублей. Госфинансирование или частное финансирование мы не получили. В итоге придумали новую концепцию — делать «американский квартал» в существующем СНТ», — рассказал американец.

По его словам, первые семьи уже купили свои участки, началась стройка дома, но пока спрос невелик. Тим надеется, что его идея заинтересует российских губернаторов, и им удастся договориться о кредитах для иностранцев.

«Я хочу, чтобы люди, которые приехали, например, могли взять какой-нибудь кредит через банк или государство, а потом вернули его. Бесплатно давать землю и дом нельзя, иначе приедет человеческий мусор, как в Лондоне», — пояснил Керби.

Реализовать проект, по его мнению, реалистичнее всего в Ленинградской, Московской и Нижегородской областях или в Краснодарском крае.

Если мы сделаем опрос среди иностранцев, куда бы они хотели переехать, то я уверен, что в топе была бы Сибирь. Горы, большое пространство — да, Сибирь это круто. Но крутых людей мало. Как только вопрос встанет серьезно, сразу начнется нытье: «Холодно, как там жить, а школа, больница, работа». Воинов мало на Западе. Тим Керби

Сам Керби уверен, что смог бы жить в любом регионе России, если бы ему выделили средства на строительство. Закалку, по его словам, прошел еще в детстве, воспитываясь в американском «гетто» и два года работая преподавателем в казахстанской деревне по программе «Корпуса мира» (программа правительства США, которая обучает и направляет добровольцев для оказания международной помощи в разных странах. — «Газета.Ru»).

close Тим Керби в 2023 году Анатолий Медведь/Фотохост-агентство РИА Новости

«Изначально я хотел поехать в Польшу, потому что на стороне мамы у меня есть польские корни, но из стран, где много славян, мне предлагали или сейчас ехать в Казахстан, или через полгода в Украину», — объяснил он.

После возвращения домой Керби понял, что светлого будущего в Америке у него нет, и уехал в Москву, в которой было проще всего оформить документы на переезд. За все время жизни в России он успел ответить на вопрос «зачем» сотни тысяч раз. Говорит, чтобы не повторяться, пришлось даже выпустить книгу.

По словам Керби, он, как и многие другие, приехал сюда за свободой.

В России я согласен с большинством и вижу много деятелей и мыслителей, которые говорят то, что сказал бы и я. <...> Чувство свободы — это насколько ты согласен с обществом. Вот почему российским либералам кажется, что их подавляют. Тим Керби Из книги «Почему Россия? Мой переезд из американского дома в гетто в российскую хрущевку в Москве»

Свою цель американец видит в том, чтобы показывать русским: «не все так плохо».

«Это какая-то тюрьма»

Уроженец Милана Пьетро Страмецци приехал в Москву пять месяцев назад. Россию он считает последним оплотом традиционных ценностей и Третьим Римом.

По линии отца Пьетро итальянский граф, а по линии матери — внук капитана первого ранга ВМФ СССР. Несмотря на русские корни, долгое время с Россией его связывало только второе гражданство.

«Мама уехала из Петербурга в Италию еще в 90-х, как только ей исполнилось 18 лет. Она стала пианисткой и познакомилась с отцом. По-русски дома мы не разговаривали, я рос как итальянец», — рассказал он корреспонденту «Газеты.Ru».

close Пьетро Страмецци в Европарламенте в Брюсселе @italianrussia

Когда Страмецци было 10 лет, социальные службы забрали его из семьи и поместили в детский дом.

Предлог был совершенно надуманный, якобы со мной жестоко обращались. На самом деле они хотели заработать — социальные службы получают от правительства €350 в день за каждого ребенка. И жили мы вовсе не в отеле. Это какая-то тюрьма. Мы были голодными, вода всегда еле теплая, в туалете нельзя закрыть двери, общение с родителями запрещалось. Я прожил там год, и только один раз родители получили разрешение увидеть меня на 40 минут. Пьетро Страмецци

Добиться возвращения ребенка родителям удалось через суд. По словам Пьетро, помогли дорогостоящий адвокат и взятки. Именно этот эпизод Страмецци назвал одной из причин, по которым он возненавидел нынешнюю Италию.

Новую родину в виде России он обрел, влюбившись в русскую девушку. Они познакомились, когда Пьетро приехал на лето в Санкт-Петербург.

«Мы общались ежедневно, но она не разговаривала ни на английском, ни на итальянском, поэтому я стал учить русский — читал классику, особенно Достоевского, знакомился с историей. Отношения у нас не сложились, но я все больше и больше интересовался Россией», — поделился Пьетро.

Окончив школу, он поступил в католический университет Святого Сердца в Милане на факультет международных отношений. С началом СВО стал активно поддерживать пророссийские движения в Милане. Вступил в комитет «Останови войну», участвовал в митинге против поставок оружия на Украину, возглавил молодежное отделение международной культурной ассоциации «Аристократия Европы», выступающей за традиционные ценности.

В университете такую деятельность не оценили.

Ряд профессоров просто перестал со мной здороваться, кто-то выгонял с занятий. Все началось в классе по международному праву. Мы говорили о том, что у государства должно быть признание как нации, своя территория, конституция и армия. Изначально мы обсуждали Палестину, а я добавил, что считаю ЛНР и ДНР тоже независимыми республиками. Это было до того, как они стали частью России. Мне ответили, что это не так, а я должен уйти. Пьетро Страмецци

В марте 2024-го Пьетро поехал на Всемирный фестиваль молодежи в России и решил не возвращаться. «Я познакомился с прекрасными людьми из разных стран, которые думают так же, как я. После этого в Италии меня стали называть иноагентом и диссидентом. К отцу, который придерживался таких же взглядов, как я, приходили с обысками», — рассказал он.

В Москве Страмецци работает в нефтяной компании и продолжает выступать на форумах и конференциях, высказываясь против ЛГБТ-пропаганды («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и за традиционные ценности.

close Пьетро Страмецци в Мордовии @italianrussia

«Я переехал не для того, чтобы просто хорошо жить в России. Я хочу продолжать свою политическую борьбу, строить мосты между Россией и другими странами. Москва стала для меня Третьим Римом. То, что объединяет — это не кровь или этнос, а общие принципы, двуглавый орел и вера в Христа. Это моя родина, и хотелось бы, чтобы здесь не повторялось то, что произошло на Западе», — объяснил Страмецци свою позицию.

«Наша страна никогда не знала мира»

Хуан Гонсалес родился в столице Колумбии Боготе в консервативной христианской семье. Назвать его жизнь мирной и размеренной сложно. Окончив колледж, Хуан поступил в Колумбийский государственный университет на факультет спортивных дисциплин. Изрядную часть времени проводил не за учебниками, а на уличных акциях протеста.

«В наших университетах много коррупции, администрация воровала средства, зачастую преподаватели не проводили лекции, просто говорили: «Сами занимайтесь». Поэтому у нас молодежь активно борется за свои права. Мы постоянно спрашивали: где деньги?» — рассказал Гонсалес «Газете.Ru».

close Хуан Гонсалес Из личного архива

Вместе с товарищами он добивался, чтобы в корпусе, который располагался за городом, построили хотя бы столовую. Тендер выиграла компания, замешанная в коррупционных скандалах и поставляющая некачественную еду. И таких примеров, уверяет Гонсалес, было много.

В свободное время он изучал историю российско-колумбийских отношений. В 2022 году увидел квиз на знание России, из интереса решил поучаствовать и набрал 1500 пунктов (у большинства результат был около 300-400). Победителей пригласили в посольство РФ, но прийти смог только он.

Брат шутил, что за победу мне полагается награда — например, стипендия на обучение в России. Я смеялся. Ну какая стипендия за квиз? Максимум подарят книги и какой-нибудь памятный приз. Хуан Марко Гонсалес

Вначале ему действительно вручили книжки, а затем спросили, не хочет ли он учиться в России.

«Я не знал, смогу ли претендовать на обучение, так как уже числюсь в университете, но раз появилась возможность, ответил, что, конечно, да. Заодно спросил, не хотели ли бы они посетить мой университет, чтобы продвигать отношения между русскими и колумбийскими вузами и рассказать о возможности обучения и другим», — поделился Гонсалес.

Отношения Хуана с администрацией университета в лучшем случае можно было назвать прохладными, поэтому, чтобы провести встречу, пришлось подключить навыки и начинающего дипломата, и студента-бунтаря.

В следующие месяцы он ходил по учебным заведениям, рассказывая ученикам о стипендиях, и организовал сразу несколько видеоконференций на тему российско-колумбийских отношений.

«Я был единственным выступающим, а среди слушателей — эксперты в сфере международных отношений. И они обращались ко мне с вопросами, как к специалисту. Для меня это настоящая победа. Мне кажется, дипломатия должна быть инклюзивной. В ней должно быть место не только взрослым людям, которые собираются в красивом месте в красивых костюмах, но и молодым, которые готовы действовать», — заявил Хуан.

В Москве он поступил в Высшую школу экономики на политолога. Для человека, который только начал учить русский, заполнение всех документов оказалось крайне сложной задачей.

«Могу только сказать спасибо, что в тот момент я уже хоть немножко говорил по-русски. Каждый раз просил повторить помедленнее, и люди помогали. Сложнее пришлось моему одногруппнику из Эквадора, который совсем не знал языка. Бывало, чиновникам не хватало терпения все объяснять и его просто посылали к черту. К счастью, не то чтобы часто», — вспоминает Гонсалес.

Учителями русского для юноши стали не репетиторы, а обычные прохожие. Он спрашивал у них дорогу, общался в очередях и в магазине. По его словам, это помогло быстрее преодолеть языковой барьер и завести новые знакомства.

close Хуан Гонсалес принимает православие Из личного архива

Общественную дипломатию Хуан тоже не оставил. Возглавил в Москве команду волонтеров, которые помогают колумбийцам получить стипендии на обучение.

«Мне кажется, наша страна никогда не знала мира, но очень его хочет. В Колумбии до сих пор орудуют многочисленные повстанческие группировки, в различных районах идут активные боевые действия. Для меня Россия — это возможность учиться и помочь нашим народам. Колумбийский журналист Хайме Гарсон говорил: «Если вы, молодые, не возьмете в руки бразды правления собственной страной, никто не спасет вас». Я хочу реальных изменений в своей стране, и, кажется, Россия открыла для меня двери, чтобы я мог это сделать», — подчеркнул Гонсалес.