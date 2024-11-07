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Устроила истерику и попыталась сбежать. Зюзинская маньячка лишилась шанса выйти из психбольницы

SHOT: cерийную убийцу Марию Петрову этапировали в Казань из-за дебоша

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Мария Петрова

Телеканал «МИР»
Зюзинскую маньячку Марию Петрову вернули в казанскую психбольницу, где лечат буйных пациентов. До этого момента на протяжении шести лет она вела себя спокойно, и ей даже смягчили режим пребывания. Оказалось, что все это время Петрова не демонстрировала агрессию, чтобы быстрее выйти на свободу и якобы убить задержавшего ее следователя Дмитрия Миронова. При этом мужчина приезжал к ней в больницу и хотел снять о ней фильм.

Осужденную за серию убийств 46-летнюю зюзинскую маньячку Марию Петрову этапировали в самую строгую психиатрическую больницу, ее посчитали «социально опасной», пишет Telegram-канал SHOT.

В нулевых Петрову признали невменяемой и отправили на бессрочное принудительное лечение. Сначала женщина сидела в одиночной палате, но в 2018 году врачи посчитали, что у нее наступили улучшения. Якобы она больше не проявляла признаков агрессии, в связи с чем ее перевели на общий режим. Последние годы маньячка провела в Московской психиатрической больнице № 5. Она организовала спартакиаду, где заняла первое место, готовила, читала, якобы хотела вылечиться и выйти, чтобы найти любовь и родить ребенка.

В сентябре женщина неожиданно стала проявлять агрессию, у нее начались истерики, она попыталась сбежать, устроив дебош. SHOT пишет, что Петрова якобы симулировала улучшение в своем состоянии, чтобы выйти на свободу и убить бывшего сотрудника правоохранительных органов Дмитрия Миронова, который ее задержал. В связи с изменением поведения пациентку вернули в казанскую психбольницу.

По данным SHOT, сразу после инцидента уволили заведующую отделением московской психбольницы № 5 Ольгу Михайлову, но она отказалась давать комментарии о причинах такого решения.

Убийства в Зюзино

Весной 2002 года в Зюзино произошла череда убийств мужчин. В марте на автобусной остановке нашли тело 20-летнего Игоря Каморникова с почти отрубленной головой. Экспертиза показала, что его ударили дважды: в шею и в живот, он умер из-за повреждения сонной артерии. Ценные вещи остались при нем, поэтому версию с грабежом сразу отвергли.

Через месяц на улице нашли тело 50-летнего Николая Жабина, почерк был схожий. Тогда сотрудники правоохранительных органов поняли, что в районе орудует маньяк, но в содеянном подозревали мужчину. Такой способ убийства обычно не характерен для женщин. Позже было совершено покушение на убийство четырех мужчин, однако в итоге четвертого пострадавшего исключили из дела Петровой.

Серийной убийцей оказалась 24-летняя преподавательница Московского электронно-технологического техникума Мария Петрова. Ее поймали случайно: молодой полицейский наклонился поднять бычок и внезапно заметил на кроссовках прохожей кровь. Он проследил за ней до дома, после чего вызвал подкрепление. Внутри квартиры нашли улики, доказывающие причастность девушки к убийствам.

Петрова рассказала, что у нее были сложные отношения с родителями, ее воспитывали в строгости. Она также утверждала, что еще в школе ее изнасиловали. Затем в техникуме к ней приставал старший тренер. По словам Петровой, такая жестокость со стороны мужчин побудила ее начать убивать. Она не выбирала своих жертв, не следила за ними. Якобы на работе к ней приставал некий пожилой мужчина. Девушка решила отомстить и убить не его, а прохожего на улице. Она заявляла, что убитые якобы были в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляли ее, приставали к ней, но ее показания постоянно менялись. При этом, убийства происходили прямо на глазах у свидетелей.

Петрова просилась в колонию

Миронов, который допрашивал подозреваемую, утверждает, что Петрова просила отправить ее в колонию, пишет Msk1.ru, так как на суде она могла бы получить конкретный срок, отбыть его и выйти. В случае принудительного лечения точный срок никто не определяет, оно может продолжаться всю жизнь пациента. Миронов пообещал, что Петрову отправят в колонию, но суд принял иное решение.

«Петрова М. А. страдает хроническим психическим расстройством в форме шизотипического расстройства, в связи с чем она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период, относящийся к инкриминируемым ей деяниям», — сказано в определении Верховного суда.

В больнице Петрова честно призналась, что хочет сбежать и отрезать голову Миронову. Два раза она пыталась совершить побег, но безуспешно. Врачи сообщили об этом следователю. Несмотря на это, спустя 20 лет, Миронов навестил Петрову. Он захотел снять фильм вместе с американцами, одной из героинь которого должна была быть зюзинская маньячка.

«Маша против каких-либо дальнейших интервью о ней и этой истории. Маша планирует скоро выписываться», — сказал Миронов в беседе с Aif.ru.

У Петровой действительно был шанс выписаться из больницы, если бы лечение ей помогло. Однако недавний дебош помешал ее планам.

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