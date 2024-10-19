До освобождения оставался год. В Челябинской области умер лидер ОПГ «Турбазовские» В Челябинской области скончался лидер банды «Турбазовские» Сергей Чащин

В Челябинской области умер лидер группировки «Турбазовские» Сергей Чащин. По данным СМИ, он «много пил» и скончался в больнице. Чащин возглавил «Турбазовских» в конце 90-х. Будучи лидером ОПГ, имел тесные связи с мэром Миасса Виктором Ардабьевским. Как выяснило следствие, именно по его заказу «Турбазовские» убили двух бизнесменов Андрея Падучина и Павла Сидорова. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Миассе Челябинской области скончался лидер организованной преступной группировки (ОПГ) «Турбазовские» Сергей Чащин. Об этом со ссылкой на источники сообщают порталы Ura.ru и 74.ru. 74.ru пишет, что причина смерти Чащина неизвестна. Однако, по данным Ura.ru, криминала в его смерти нет.

«Много пил, стало плохо и скончался в больнице», — рассказал собеседник издания.

Лидера «Турбазовских» задержали в 2012 году. В 2014-м суд приговорил его к 13 годам строгого режима за организацию двух убийств, покушение на третье, а также бандитизм и участие в преступном сообществе. С учетом содержания в СИЗО ему оставалось отсидеть 11,5 лет. В марте 2023-го Чащин добился, чтобы оставшийся срок ему заменили исправительными работами.

«В исправительном центре у него была довольно мягкая форма содержания, он даже ходил без конвоя по территории и иногда мог уезжать домой», — сообщил источник 74.ru.

На момент смерти Сергею Чащину был 51 год. До полного освобождения ему оставался год .

«Турбазовские»

Группировка «Турбазовские» появилась в Миассе на рубеже 80-х и 90-х годов. Первым ее лидером стал бывший спецназовец Олег Георгица. Собрав молодых спортсменов, он быстро «подмял под себя» многих городских коммерсантов. Георгица сразу установил в ОПГ жесткую иерархию и дисциплину. Как писала «Лента.ру», в этом плане его банда больше походила на спецподразделение.

Вскоре Георгица стал в Миассе авторитетом, а его группировка взяла под контроль наиболее прибыльные сферы бизнеса. Свое название ОПГ получила из-за того, что контролировала основные турбазы в регионе — на озерах Ильмень и Тургояк. По слухам, на одной из них они даже организовали штаб-квартиру.

Одним из тех, кто платил «Турбазовским» за спокойную жизнь, был гендиректор автомобильного предприятия «Кедр» Виктор Ардабьевский.

«Такой лакомый кусок не мог остаться без внимания. Известно, что в 90-е Георгица вкладывал в его бизнес деньги. Принцип простой: чем богаче предприятие Ардабьевского, тем выше доход Георгицы», — рассказал источник «Ленты.ру».

По словам миасского предпринимателя Геннадия Брехова, сначала бандиты вытирали об Ардабьевского ноги. Однако со временем он «смог подружиться с лидерами этих мафиози и войти к ним в доверие».

При этом у самого Георгицы дела шли плохо. В 1995 году его задержали и отправили в СИЗО. Через год лидер «Турбазовских» вышел на свободу, однако все еще чувствовал себя «под колпаком». На Георгицу также начали наседать конкуренты, и в 1998 году киллер застрелил его в подъезде дома .

Чащин в роли лидера ОПГ

После смерти лидера «Турбазовские» начали распадаться. Двое членов банды Михаил Пуртов и Дмитрий Завьялов уехали в Подмосковье, где вскоре создали свою ОПГ в городе Пушкино, к которой примкнул уроженец Ростова-на Дону Дмитрий Лесняков по кличке Лес.

Группировку в Миассе в свою очередь возглавил Сергей Чащин, при Георгице отвечающий за ликвидацию конкурентов. Среди громких преступлений, в которых впоследствии обвинили нового лидера «Турбазовских», было покушение на бывшего сотрудника милиции, а ныне предпринимателя Мамеджана Имерова, а также убийства бизнесменов Андрея Падучина и Павла Сидорова.

Следователи считали, что Падучина, как и Сидорава, группировка убила по заказу Виктора Ардабьевского, который на тот момент уже стал мэром Миасса.

«Установлено, что у фирмы Ардабьевского возник бизнес-конфликт с конкурирующим предприятием ЗАО «Трек», возглавляемым бизнесменом и меценатом Андреем Падучиным», — писал портал 74.ru.

За убийства бизнесмена «Турбазовские» получили $30 тыс. , $5 тыс. Чащин оставил себе, а остальные разделил между исполнителями — своим помощником Ралифом Фаизовым по прозвищу Татарин и штатным киллером Пушкинской группировки Андреем Вершининым.

В 2008 году к Ардабьевскому обратился некий знакомый, который попросил того устранить руководителя фирмы «Надежда» Павла Сидорова. Мэр Миасса на тот момент имел авторитет человека, «способного решить любой вопрос». От знакомого Ардабьевский передал Чащину просьбу убить Сидорова «неочевидным образом» и 500 тыс. рублей в качестве аванса.

На дело снова пошел Вершинин. У гаражного бокса он ударил бизнесмена металлическим ломом по голове, а после того, как тот упал, нанес Сидорову еще два удара. Тело бизнесмена вывезли в лес и закопали в заранее заготовленной яме, засыпав труп известью, чтобы мужчину не смогли опознать.

Задержание

В 2009 году правоохранители разгромили Пушкинскую ОПГ. Вскоре после этого задержали и Андрея Вершинина. Киллер сразу заключил сделку со следствием и рассказал все, получив 19 лет лишения свободы. В показаниях Вершинина часто звучало имя Сергея Чащина, после этого за ним установили слежку. 21 ноября 2012 года лидера «Турбазовских» задержали , на следующий день в руках силовиков оказался и Ралиф Фаизов.

Чащин также быстро заключил со следствием досудебное соглашение. Как писал 74.ru, именно благодаря его показаниям правоохранители узнали, что заказчиком убийств был Виктор Ардабьевский. В сентябре 2013 года мэра Миасса задержали. Свою вину Ардабьевский не признал — в суде он заявил, что бизнесменов якобы заказали их родственники.

Процесс по делу Ардабьевского так и не завершился. В 2020 году экс-мэр умер от воспаления поджелудочной железы. Родственники чиновника согласились с закрытием дела в связи с его смертью и не стали добиваться признания его невиновным.