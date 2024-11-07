Сторонница кандидата в президенты США Дональда Трампа во время президентских выборов 2024 года в Манхэттене, Нью-Йорк, 6 ноября 2024 года

«Меньшее зло» против «нашего слоняры». За кого голосовали русскоязычные американцы? Почему одни русскоязычные американцы поддержали Трампа, а другие — Камалу Харрис

По разным оценкам, в Америке живет около 2,6 млн «русских американцев». Многие из них приняли участие в голосовании на президентских выборах. За кого они отдали свой голос, почему некоторые считают Камалу Харрис «меньшим злом», а другие называют Дональда Трампа «нашим слонярой», русскоязычные американцы рассказали «Газете.Ru».

— Я за Трампа и, конечно, в восторге от результатов выборов, потому что он большой молодец. Это просто какой-то непобедимый человек.

Очень много людей поддерживали его, все активизировались, голосовали, и он выиграл с приличным отрывом. Среди моих знакомых все были за него. Мы все понимаем, что если будет он, то в Америке и в мире все будет нормально.

Кто голосовал за Харрис — даже не знаю. Мигранты разве что, которых она и Байден привозили пачками, чтобы они голосовали, получая бенефиты. Но это не делает Америку крутой.

— Я голосовала за Харрис. Не скажу, что я демократ или республиканец. Меня жутко бесят ультралевые (а поскольку я живу в Нью-Йорке, их тут много), но все же я абсолютно против Трампа.

Он очень разделяет нашу страну, а президент — глава государства и должен наоборот объединять людей. Плюс

сами его выступления — это просто стыд. Он несет полную фигню и несуразицу.

Я считаю, что демократы проиграли, когда дали шанс Байдену, который провалился вообще везде. Камала тоже была очень слабым кандидатом, но, по-моему, она меньшее зло, чем Трамп.

Алексей, Северная Каролина

— Я за Трампа по ряду причин. Мне близки его тезисы о том, что зеленая энергетика, которую проталкивал Байден — это популизм и самый большой скам в мире, что у нас очень слабо контролируется пищевой сектор, что производства нужно возвращаться в Америку, потому что это рабочие места.

Многим близка его позиция по Украине. Американцы каждый год заполняют налоговые декларации и многие задаются вопросом, куда в течение года шли их деньги?

Конечно, они недовольны тем, что средства направили на военную помощь Украине, которая черт знает где.

Можно сказать, что Трамп немного авторитарный лидер, но он не станет диктатором. Система в США устроена так, что даже если он этого очень сильно захочет — никогда не сможет сделать. Здесь действительно работает система сдержек и противовесов.

Россиянам это часто сложно понять. Часто слышу: «Вот у вас там в Америке…» Спрашиваешь, где в Америке? Говорят, ну вот в Калифорнии. И для многих нонсенс, что какие-то нормы приняты только в этом штате, а в другом — по-другому.

Левакам эта система очень не нравится, поэтому они продвигают своих людей на всех уровнях, они хотят абсолютной власти.

Самое скверное в демократах — они готовы использовать любые методы для достижения своей цели. Привозят иммигрантов, дают им, как говорится, бенефиты, которые даже граждане не получают. Надеются, что эти люди в какой-то момент дадут обратку и проголосуют за них.

В трех регионах продвигают голосования без удостоверения личности. То есть право выбирать получили люди, у которых даже гражданства нет.

Они творят что-то абсолютно невероятное, пытаясь всех уравнять.

Ты белый? Должен себя гнобить. Он мальчик? А называй его девочкой. Они заставляют людей менять свое мнение. В их понимании толерантность — думать, как они.

Камала Харрис как будто вообще не компетентна. Предлагала облагать налогами богатых. Это же абсолютно популистская фигня, потому что в Америке у всех миллионеров и миллиардеров вложения находятся в самом бизнесе, то есть это корпоративная собственность. Налог они будут платить только с тех денег, который выведут, выводят они ровно столько, сколько им в данный момент нужно.

Конечно, Трамп, тоже объективно не гениальный кандидат. Он хорош в одних вопросах, но плох в других. Любит ставить себе задачи, которые трудновыполнимы, может быть слишком резким, хотя некоторых это даже привлекает.

Но, по-моему, при любом голосовании ты выбираешь наименьшее зло. Он в первый президентский срок показал себя как довольно оппозиционный политик даже по отношению к Республиканской партии. Стоял особняком, высказывался против, где был с ними не согласен.

Мне кажется,

это делает его ближе к народу, чем к государству, а их интересы редко совпадают.

Объективно, люди везде хотят жить хорошо, и в первую очередь их интересует не глобальная политика, а личные проблемы.

Если спросить людей, каких взглядов они придерживаются — многие говорят: «я демократ», «я республиканец». Но на самом деле, если вы с ними поговорите, по большей части оказывается, что они вообще либертарианцы — «вы нас не трогайте, а мы вас не трогаем». Не зря у либертарианцев символ — дикобраз. Он сам никого укусить не может, но у него опасные иголки, которые защищают его от хищников.

Символ республиканцев — слон, так что Трамп — наш слоняра. А у демократов почему-то до сих пор — осел.