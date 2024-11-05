«Дети перестают получать украинское образование». Перед учебным годом Украину покинули 300 тыс. школьников На Украине заявили о катастрофической ситуации с отъездом школьников из страны

На Украине растет число обращений от родителей, планирующих продолжать обучение детей дистанционно после переезда за границу. По словам директора украинской дистанционной коммерческой школы Владимира Страшко, если раньше речь шла в основном о старшеклассниках, то теперь тенденция охватывает детей всех возрастов и полов. Причина отказа от украинского образования, по мнению Страшко, кроется в решении семей не возвращаться на родину. По информации народного депутата Нины Южаниной, перед началом нового учебного года Украину покинули примерно 300 тыс. детей.

Директор украинской дистанционной коммерческой школы Unicorn School Владимир Страшко заявил об аномально большом количестве обращений от родителей, которые планируют вывозить детей с Украины.

«За последние пару месяцев мы наблюдали аномальное количество обращений, начинающихся со слов «мы уехали (уезжаем) за границу и хотим закончить обучение дистанционно». Количество таких обращений только растет», — написал Страшко в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, ранее большинство обращений касалось мальчиков, которые учатся в 10-11 классах, поскольку родители хотели покинуть страну до их совершеннолетия.

Теперь же закончить обучение дистанционно хотят родители «всех детей, независимо от возраста и пола».

«Эта тенденция имеет свое продолжение. Дети, которые уехали год или два назад, перестают получать украинское образование. В самом начале они учились параллельно, или, если законодательство позволяло, исключительно у нас. Потом оставались только на украинском компоненте. Сейчас отказываются совсем», — рассказал Страшко.

Причину отказа от украинского образования он видит в решении семей остаться за границей навсегда:

«В украинскую среднюю школу поступать не планируют. Не только мальчики, но и девочки. В некоторых классах 90% таких детей.

Но это не история, что родители направляют их в лучшие вузы для отличного образования. Нет. Уходят куда угодно, главное, не в Украине».

На Украине во время военного положения военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет не могут покидать страну. По данным Евростата, с начала боевых действий на Украине только на территорию Евросоюза выехали более 4 млн украинцев.

Уехали 300 000 детей

Ранее проблему отъезда из страны детей и отказа от украинского образования признал министр образования и науки Украины Оксен Лисовый, отмечает УНИАН. По его словам, в старших классах многие дети покидают страну, особенно это касается мальчиков.

«Мы наблюдаем за тем, как в 10-11 классах много детей, особенно парней, выезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться в Украине различными способами», — сказал министр образования в октябре.

Перед началом нового учебного года Украину покинули примерно 300 тыс. детей , рассказывала народный депутат Нина Южанина. Она отмечала, что это вызывает серьезное беспокойство властей. Южанина считает такую ситуацию свидетельством того, что родители детей не получают сигналов от власти по поводу планов на будущее, в частности, касательно осенне-зимнего периода и военных возможностей государства. Депутат подчеркнула, что многие продают свое имущество на Украине и уезжают за границу:

«Это значит, что люди не слышат от власти, какой план действий на ближайшую осень, зиму, и что с наступлением и военными возможностями. Сегодня люди живут здесь, а завтра продают квартиру, имущество и уезжают».