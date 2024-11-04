«Он недалеко от Гитлера»: Эрнст рассказал, как Джобс навредил человечеству Эрнст заявил, что основатель Apple Стив Джобс стоит в одном ряду с Гитлером

Если бы не смартфоны, особенно iPhone, люди бы больше общались лично, считает Константин Эрнст, сравнивший основателя Apple Стива Джобса с Адольфом Гитлером. Ранее в России уже призывали приравнять зависимость от телефона к психическим расстройствам и несколько дней в неделю пользоваться кнопочными устройствами. В то же время сами депутаты признавались, что пользуются iPhone.

Американский смартфон iPhone разрушил множество межчеловеческих связей, потому что заменил личное общение переписками и звонками, заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст на международном симпозиуме «Создавая будущее» в Москве.

«Я считаю, что iPhone — чрезвычайно вредная и чудовищная вещь для человечества. Она разрушила значительную часть межчеловеческих связей... Поэтому у меня, например, лично Стив Джобс находится в череде персонажей, где в очереди перед ним незадолго стоит Адольф Гитлер», — подчеркнул Эрнст.

По его словам, теперь люди могут созвониться с родителями, вместо того, чтобы проведать их, и избегают личного визита месяцами и годами. То же касается общения с друзьями.

«Вы общение со своими друзьями низводите тоже на звонки, а потом уже на эсэмэски, потому что звонить уже сейчас по этике не очень культурно. То же самое происходит с детьми. Вы дали им телефон для того, чтобы знать, где они находятся, а потом, низводите и это», — перечислил Эрнст.

По его мнению, человечество слишком «жадное» до технологий и не понимает их вреда. Так было с iPhone, а теперь происходит с искусственным интеллектом.

«Искусственный интеллект, который дает огромное количество преимуществ..., он так затягивает и остановиться практически невозможно. Но остановиться надо, потому что через некоторое время он выйдет из-под контроля, потому что он будет не умнее, а быстрее нас», — предупредил Эрнст.

Зависимость от телефона, как от водки

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов уже предлагал внести зависимость от смартфона в перечень психических расстройств. Он утверждал, что чаще всего такая привычка развивается у молодежи, но сами зависимые не понимают своей проблемы. При этом депутат сравнил зависимость от телефонов с водкой.

«Они все время в смартфоне, и им кажется, что это иллюзия нахождения в информационном поле, а на самом деле это не так. Это так же, как употребление водки или наркотиков: дает иллюзию, что ты в творческом прорыве, а на самом деле — нет», — считает Милонов.

Как именно надо лечить телефонную зависимость, парламентарий не уточнил. Только сказал, что надо «предлагать родителям помощь в избавлении подростков от этой патологии». Зато свой рецепт помощи есть у председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

«Сегодня есть зависимость от телефона, от интернета — молодежь и школьники часами сидят в интернете каждый день. А ведь эти часы вычеркнуты, как правило, из жизни, потому как их можно было потратить на общение с родителями, учителями, близкими людьми. Давайте, чтобы этого избегать, научимся два-три дня в неделю пользоваться только кнопочным телефоном», — призвала Матвиенко.

В Думе в целом неоднозначное отношение к смартфонам от западных производителей. Так, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, по утверждению его пресс-службы, использует только кнопочный телефон, а у лидера КПРФ Геннадия Зюганова (по словам его внука) есть свой iPhone. Депутат Михаил Делягин говорил, что отказался от iPhone 10 лет назад «в силу его шпионских функций», а Милонов признавался, что его iPhone только «в машине валяется для музыки».

«Айфон никогда не использовал..., а вообще иностранные изделия не виновны в сволочности руководства стран, где их делают», — возражал депутат Анатолий Вассерман.

Запрет iPhone для чиновников

Сразу несколько министерств в России за последнее время запретили своим сотрудникам использовать в рабочих целях технику Apple. В частности, это Минобрнауки, Минпромторг, Минэнерго, Минфин, министерство цифровых технологий, министерство промышленности и торговли. На тот же шаг пошли в государственной компании «Ростех». Причиной называли потенциальные проблемы с информационной безопасностью. В Кремле подчеркивали, что их сотрудники вообще не могут пользоваться смартфонами в служебных целях.

«В служебных целях смартфоны использовать нельзя, какие бы они ни были. Здесь нет разницы. Не важно, какая операционная система — Android, iOS — естественно, что в служебных целях они не используются», — пояснял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Сам президент России Владимир Путин вообще не пользуется мобильным телефоном и не имеет аккаунтов в социальных сетях. Песков пояснял, что на последнее у президента нет времени, а поручать это другим людям он не хочет. В то же время Путин отмечал, что не против технического прогресса, хоть сам и не пользуется всеми его достижениями.

«У меня есть другие возможности просто. Мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента», — уточнял Путин.