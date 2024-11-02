Петербург, граната и 88 г кокаина. Экс-боец «Вагнера» сделал предложение подсудимой Забаве В Петербурге осужденной за наркотики Забаве сделали предложение в зале суда

Пара из Туапсе приехала отдохнуть в Санкт-Петербург. Во время прогулки по Васильевскому острову мужчине, который ранее был судим и воевал в составе ЧВК «Вагнер», показалось, что мимо прошел бывший возлюбленный его девушки. Он вспылил и достал из кармана муляж гранаты. Бдительные очевидцы вызвали полицию. Как криминальная история стала романтичной в зале суда — в материале «Газеты.Ru».

Жители города Туапсе Станислав и Забава приехали в Санкт-Петербург, чтобы отдохнуть и обсудить дальнейшие матримониальные планы. Во время прогулки на Васильевском острове мужчине показалось, что они встретили бывшего ухажера его возлюбленной.

«Мужчина достал из шорт муляж гранаты, чтобы объяснить «бывшему», что Забава занята. Возник конфликт, а потом Стас понял, что обознался. Вроде как конфликт был исчерпан, но тут подъехала полиция...» — сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Правоохранители не стали задерживать Станислава, так как быстро выяснилось, что в руках у него муляж. Заодно пришлось обыскать Забаву. В куртке девушки нашли 88 граммов кокаина.

Вершина любовного треугольника стала фигуранткой дела о покушении на незаконный оборот наркотиков (часть 3 статьи 30, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ).

Предложение в суде

Василеостровский районный суд провел первое заседание по кокаиновому делу 31 октября.

Станислав тоже присутствовал в зале суда, выступая в качестве свидетеля. На допросе он сообщил, что изначально ехал в Петербург, чтобы сделать Забаве предложение руки и сердца .

«И... прямо в процессе сделал Забаве предложение... Забава заплакала и закивала головой, очевидно, согласилась. Счастья молодым! Совет да любовь! Но позже, процесс пока идет, Забавушка-то под стражей. А насчет кольца, Станислав, не переживайте, конвой бы, все равно, не разрешил », — рассказала Лебедева.

К посту она приложила аудиозапись с предложением Станислава.

«Романтичнее предложения руки и сердца в Санкт-Петербурге может быть только предложение руки и сердца в суде Санкт-Петербурга. Мне кажется, что свадьбу надо будет делать в судебной стилистике», — заключили в пресс-службе судов города.

Известно также, что будущий муж участвовал в спецоперации на Украине в составе ЧВК «Вагнер». Ранее он был судим. По какой статье — неизвестно.

Не показывай фото

Двумя неделями ранее 27-летняя Ларисса Линс была арестована в аэропорту Манчестера, пишет Daily Star. В тот раз правоохранителям удалось поймать наркоторговку из-за ее же отпускных фотографий.

Девушка сообщила таможенным офицерам, что приехала в Великобританию, чтобы «исследовать красивые места». До этого она уже побывала во Франции и Португалии.

Линс достала смартфон и показала таможенникам снимки. Листая фото, они наткнулись на изображение неких «белых гранул». Дальнейшее расследование показало, что Линс пыталась ввести в Соединенное Королевство 1,1 кг наркотика в упаковке. Еще почти столько же она спрятала в своем собственном теле. Чтобы извлечь «вещество класса А», преступницу доставили в больницу. Еще несколько порций нашли в подкладке ее бюстгальтера.

Девушке уже вынесли приговор и сообщили, что ее «почти неизбежно» депортируют обратно в Бразилию после отбытия 40% срока. На родине у Линс остались четверо детей.