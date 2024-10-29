«Избивал ее, когда напивался». Модель Vogue сядет в тюрьму за убийство мужа

Петербургский городской суд пересмотрел приговор и отправил фотомодель Лилию Судакову в колонию общего режима на семь лет.
Уголовное дело в отношении Судаковой вновь переквалифицировали по ст. 105 УК России («Убийство»). Девушку взяли под стражу в зале суда.
Адвокат Ирина Скурта сообщила «Mash на Мойке», что после получения необходимых документов приговор будут обжаловать.
Сторона защиты по-прежнему настаивает, что действия Судаковой можно квалифицировать как самооборону.
Весной модели вынесли более мягкий приговор — четыре года условно. А само преступление Дзержинский районный суд рассматривал по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности»).
«В прениях прокурор просил назначить Судаковой наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Но подсудимая вину не признала, подтвердила только нанесение удара своему мужу», — сообщали тогда в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Схватила нож и нанесла удар в грудь
В ноябре 2020 года Судакова с ее супругом Сергеем Поповым приехали отдохнуть в Санкт-Петербург из Подмосковья, где проживали на тот момент. Они сняли апартаменты на Гагаринской улице. Именно сюда Лилия вызвала скорую, сообщив диспетчеру, что ее муж ранен.
По словам модели, супруг пригласил в гости девушку и кокетничал с ней. Судакову это взбесило, и она пошла на кухню. Когда туда же зашел Попов, то получил удар в грудь ножом. Врачи госпитализировали его, но через 2,5 часа он скончался.
Модель написала явку с повинной, дело возбудили по статье «Причинение тяжких телесных повреждений, по неосторожности повлекшее смерть».
Максимальный срок по этой статье составляет до 15 лет колонии. Однако практически сразу статью изменили на «Убийство». Потерпевшей по делу признана сестра Попова. Девушка приехала в Санкт-Петербург на опознание, позже тело перевезли в Московскую область. Мужчину похоронили в Серпухове.
В декабре Судакову отпустили из СИЗО под домашний арест. Дзержинский суд учел, что Лилия пыталась оказать первую помощь, ждала скорую и полицию, а также активно сотрудничала со следствием. Мать Судаковой арендовала для дочери квартиру в Петербурге, где та дожидалась приговора. Девушка также нашла удаленную работу.
Абьюз или нет
По информации Aif.ru, с уроженцем Казахстана Сергеем Поповым фотомодель познакомилась на улице, он работал маркетологом и страдал алкогольной зависимостью.
По словам Судаковой, конфликты в их семье случались достаточно часто, в основном их причиной становились измены мужа. Девушка также пожаловалась на побои.
Мать модели подтвердила, что зять часто бил дочь, но та отказывалась что-то предпринимать и хотела сохранить семью.
«Муж избивал ее, когда напивался, я дважды была этому свидетельницей. Больше комментариев не будет, идет следствие», — сообщила женщина.
Стилист Каролина Павловская, помогавшая Судаковой пробиться в Vogue, рассказала, что после замужества модель перестала сниматься для глянцевых журналов. Кроме того, она начала удалять свои фото из соцсетей.
«У Лили были какие-то странные отношения с отцом — трагично-драматичные. Она проецировала это на всех мужчин. Она была надломленной девушкой с красивой внешностью, но с пустотой внутри. Ходила в мечеть. Однажды написала «мне плохо, я сейчас приеду». Приехала с бутылкой вина, начала рассказывать о ссорах с мужем, жаловаться на свое внутреннее состояние», — отметила Поплавская, добавив, что после этого случая они больше не встречались.
Лилия Судакова родилась в Подмосковье, в школе была отличницей, увлекалась рисованием. В 17 лет она подписала контракт с модельным агентством в Петербурге. К 2016 году девушка успела поучаствовать в Haute Couture Week Paris во Франции, а также сняться для журналов Vogue и Fashion Collection.