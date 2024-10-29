Модель Лилия Судакова на обложке издания Fashion Collection, 2014 год (слева) и во время одной из фотосессий (коллаж)

«Избивал ее, когда напивался». Модель Vogue сядет в тюрьму за убийство мужа Модели Vogue Лилии Судаковой дали 7 лет колонии за убийство мужа

Дзержинский районный суд Петербурга пересмотрел дело фотомодели Лилии Судаковой, изменив статью о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности, на статью «Убийство». Согласно приговору, девушка проведет в колонии семь лет. Родственники и друзья Судаковой настаивают, что муж регулярно избивал модель, а ее действия можно квалифицировать как самооборону.

Петербургский городской суд пересмотрел приговор и отправил фотомодель Лилию Судакову в колонию общего режима на семь лет.

Уголовное дело в отношении Судаковой вновь переквалифицировали по ст. 105 УК России («Убийство»). Девушку взяли под стражу в зале суда.

Адвокат Ирина Скурта сообщила «Mash на Мойке», что после получения необходимых документов приговор будут обжаловать.

Сторона защиты по-прежнему настаивает, что действия Судаковой можно квалифицировать как самооборону.

Весной модели вынесли более мягкий приговор — четыре года условно . А само преступление Дзержинский районный суд рассматривал по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности»).

«В прениях прокурор просил назначить Судаковой наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Но подсудимая вину не признала, подтвердила только нанесение удара своему мужу», — сообщали тогда в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Схватила нож и нанесла удар в грудь

В ноябре 2020 года Судакова с ее супругом Сергеем Поповым приехали отдохнуть в Санкт-Петербург из Подмосковья, где проживали на тот момент. Они сняли апартаменты на Гагаринской улице. Именно сюда Лилия вызвала скорую, сообщив диспетчеру, что ее муж ранен.

По словам модели, супруг пригласил в гости девушку и кокетничал с ней. Судакову это взбесило, и она пошла на кухню. Когда туда же зашел Попов, то получил удар в грудь ножом. Врачи госпитализировали его, но через 2,5 часа он скончался.

Модель написала явку с повинной, дело возбудили по статье «Причинение тяжких телесных повреждений, по неосторожности повлекшее смерть».

Максимальный срок по этой статье составляет до 15 лет колонии . Однако практически сразу статью изменили на «Убийство». Потерпевшей по делу признана сестра Попова. Девушка приехала в Санкт-Петербург на опознание, позже тело перевезли в Московскую область. Мужчину похоронили в Серпухове.

В декабре Судакову отпустили из СИЗО под домашний арест. Дзержинский суд учел, что Лилия пыталась оказать первую помощь, ждала скорую и полицию, а также активно сотрудничала со следствием. Мать Судаковой арендовала для дочери квартиру в Петербурге, где та дожидалась приговора. Девушка также нашла удаленную работу.

Абьюз или нет

По информации Aif.ru, с уроженцем Казахстана Сергеем Поповым фотомодель познакомилась на улице, он работал маркетологом и страдал алкогольной зависимостью.

По словам Судаковой, конфликты в их семье случались достаточно часто, в основном их причиной становились измены мужа. Девушка также пожаловалась на побои.

Мать модели подтвердила, что зять часто бил дочь, но та отказывалась что-то предпринимать и хотела сохранить семью.

«Муж избивал ее, когда напивался, я дважды была этому свидетельницей. Больше комментариев не будет, идет следствие», — сообщила женщина.

Стилист Каролина Павловская, помогавшая Судаковой пробиться в Vogue, рассказала, что после замужества модель перестала сниматься для глянцевых журналов. Кроме того, она начала удалять свои фото из соцсетей.

«У Лили были какие-то странные отношения с отцом — трагично-драматичные. Она проецировала это на всех мужчин. Она была надломленной девушкой с красивой внешностью, но с пустотой внутри. Ходила в мечеть. Однажды написала «мне плохо, я сейчас приеду». Приехала с бутылкой вина, начала рассказывать о ссорах с мужем, жаловаться на свое внутреннее состояние», — отметила Поплавская, добавив, что после этого случая они больше не встречались.

Лилия Судакова родилась в Подмосковье, в школе была отличницей, увлекалась рисованием. В 17 лет она подписала контракт с модельным агентством в Петербурге. К 2016 году девушка успела поучаствовать в Haute Couture Week Paris во Франции, а также сняться для журналов Vogue и Fashion Collection.