Журналистке и матери троих детей вынесли приговор за убийство сожителя. Он избивал ее 15 лет Суд приговорил журналистку Гончарову к семи годам за убийство бывшего мужа

Суд приговорил к семи годам колонии бывшую журналистку Оксану Гончарову за убийство ее бывшего гражданского мужа Алексея Самусева. Коллегия присяжных единогласно посчитала Гончарову виновной в умышленном убийстве. Адвокат женщины настаивал, что та оборонялась от трижды судимого сожителя. В ходе расследования дела выяснилось, что Самусев регулярно избивал журналистку. «Я прощала и надеялась, что он изменится, повзрослеет и станет вести себя иначе. Я не допускала и мысли, что у нас все так закончится», — сказала Гончарова в последнем слове.

Электростальский городской суд Московской области приговорил к семи годам колонии бывшую журналистку «Ведомостей» и РБК Оксану Гончарову за убийство ее бывшего гражданского мужа Алексея Самусева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Александра Гаранина.

Суд также удовлетворил гражданский иск родителей Самусева — каждому из них она должна выплатить по 1 млн руб.

«Она [Гончарова] негативно отреагировала [на приговор]. Мы будем его обжаловать», — сказал «Газете.Ru» Гаранин.

Удар ножницами в вену на шее

Трагедия произошла 28 сентября 2022 года в квартире Гончаровой в Электростали.

В этот день Самусев и его друг Максим Валиулин пришли без приглашения в квартиру Гончаровой и стали пить алкоголь на ее кухне. К тому моменту Самусев и Гончарова уже не были парой, но у них были двое общих детей десяти и трех лет. Самусев жил в квартире напротив, сообщает РБК. В момент ссоры родителей дети были дома.

«Мы сидели у меня на кухне, выпили. Настало время расставаться, и я вежливо попросила мужчин уйти домой. Максим стал одеваться, а Алексей в ответ начал меня избивать. Матерным словом он дал понять, что бить будет сильно. От первого удара в спину у меня перехватило дыхание, и я чуть не потеряла сознание, мне было очень больно, у меня и так сломаны все ребра. Но он продолжал избивать», — цитирует «Комсомольская правда» слова Гончаровой на суде.

Согласно материалам дела, в момент ссоры Самусев взял лежавшие на столе ножницы, но Гончарова их перехватила и нанесла ему четыре удара. Один из них пришелся в яремную вену у основания шеи. В ответ Самусев ударил Гончарову ногой и вышел из квартиры. Однако вскоре к нему приехала скорая, а к Гончаровой — полиция. Самусев умер в больнице на следующий день. Спустя два дня, 30 сентября, женщину задержали и предъявили обвинение по статье об умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), которая предусматривает от 6 до 15 лет заключения. Гончарова вину не признала. В суде она рассказала, что «испытала сильный шок», когда после первого допроса оперативник сообщил о смерти Алексея. Журналистка, по ее словам, рассчитывала, что он тоже даст показания.

«Да, произошла трагедия, но я ее не хотела. Я прошу прощения у родителей Алексея, надеюсь, они меня со временем поймут. Обстоятельства сложились так, что мне пришлось защищаться, а стоящий рядом мужчина, друг Алексея, мне не помог, хотя я об этом просила», — приводит «Комсомольская правда» еще одну цитату Гончаровой на суде.

Собутыльник Самусева Валиулин утверждал, что перед конфликтом с Гончаровой у того не было в руках ножниц. Журналистка в последнем слове заявила, что Валиулину легче сказать, что Самусев на нее не нападал, чем признать, что он за нее не заступился, сообщает «Коммерсантъ».

В завершение подсудимая сказала, что не боится наказания. «Но я хочу, чтобы наказание было соразмерно тому, что я совершила»,— пояснила она.

После роковой ночи экспертиза зафиксировала у Гончаровой не менее 10 ударов на теле и порез на спине, сообщает KP.ru.

Сторона обвинения настаивала, что Гончарова в день трагедии сама была пьяна. Об этом заявлял и собутыльник ее бывшего сожителя. Женщина утверждала, что до конфликта выпила немного игристого вина, а после ссоры приняла спиртное, чтобы прийти в себя.

Защита просила оправдать Гончарову. Адвокат Гаранин настаивал, что ее действия следует считать «необходимой обороной» (ст. 37 УК РФ) деяние не является преступным и дело подлежит прекращению или «убийством, совершенным при превышении пределов необходимой обороны» (ст. 108 УК РФ) в этом случае подсудимому грозит до двух лет заключения.

Присяжные рассматривали дело с апреля по июль 2024 года. 31 июля, спустя менее часа совещания, жюри единогласно сочли вину Гончаровой доказанной. В то же время все шесть членов коллегии решили, что журналистка заслуживает снисхождения. В России женщины отбывают наказание только в колониях общего режима. С учетом приравнивания одного дня в СИЗО к полутора дням в такой колонии, Гончарова уже отсидела три с половиной года. По истечении половины срока она сможет попросить об условно-досрочном освобождении.

15 лет побоев и 40 административных нарушений

По словам адвоката, Гончарова много лет подвергалась домашнему насилию со стороны гражданского мужа. Самусев был трижды судим (за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, угрозу убийством и оскорбление представителя власти) и 40 раз привлекался за различные административные правонарушения.

«В состоянии опьянения он нападал на Оксану. Да не просто нападал, а выбивал ей зубы, ломал ребра — в итоге переломал их все. Оксана вызывала полицию, фиксировала побои, долго восстанавливала здоровье», — пишет «Комсомольская правда».

Сама журналистка после задержания заявила следователям, что сожитель избивал ее с 2007 года.

«На протяжении последних лет госпожа Гончарова не раз обращалась в полицию с заявлениями на бывшего сожителя, подав на него свыше десятка жалоб, однако дела не возбуждали. Как пояснил позже прокурор, женщина либо отказывалась проходить медосвидетельствование, либо просто забирала заявления», — пишет «Коммерсантъ».

Самусев также состоял на профилактическом учете в полиции за неисполнение обязанностей по воспитанию детей и жестокое обращение с ними. За последние годы он задолжал по алиментам для их двух совместных с Гончаровой сыновей около 1,5 млн руб.

«Жизнь человека бесценна. Несмотря на отрицательные характеристики личности погибшего, наличие судимостей и привлечение к административной ответственности, Гончаровой никто не давал права лишать его жизни», — сказал на суде прокурор Электростали Алексей Жоров (цитата по «Коммерсанту»).

Из-за уголовного дела Оксана Гончарова также лишилась родительских прав на двух совместных с Самусевым сыновей. Брат покойного Алексея Самусева Петр Самусев оформил над ними опеку и увез в Анапу. У Гончаровой также есть взрослый сын от первого брака.

«Как бы ни складывались наши отношения, на протяжении 15 лет я надеялась, что они изменятся к лучшему. Как любая женщина я прощала и надеялась, что он изменится, повзрослеет и станет вести себя иначе. Я не допускала и мысли, что у нас все так закончится», — сказала в своем последнем слове на суде Оксана Гончарова (цитата по «Комсомольской правде»).