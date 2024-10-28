Комплексная забота об экологии: как в России восстанавливают леса Нацпроект «Экология» помогает заботиться о лесах в России

Сегодня значимость зеленых легких планеты сложно переоценить. Деревья на протяжении всей своей жизни поглощают углекислый газ и вырабатывают кислород, необходимый для жизни людей и других живых организмов. Кроме того, леса играют важную роль в регулировании климата и помогают снижать углеродный след. Это – одна из целей политики низкоуглеродного развития, которая сегодня реализуется в России.

По нацпроекту «Экология» в лесничества поставляют современную технику, развивают лесные питомники и семеноводческие центры, проводят лесовосстановление, осенний сезон которого сейчас проходит по всей стране. Лесовосстановление по своему устройству — долгий и трудоемкий процесс. В него входит заготовка семян растений, их выращивание, расчистка лесных участков, подготовка почвы под лесные культуры, их посадка и агротехнические уходы.

Заготовка семян

Во многом успех в лесовосстановлении зависит от количества и качества семян. Специалисты уделяют большое внимание работе с лесосеменными участками и плантациями, генетическими резерватами, испытательными культурами, плюсовыми деревьями и насаждениями.

«Лесное семеноводство на селекционно-генетическом уровне начинается с выявления наличия в насаждении плюсовых деревьев в результате селекционной инвентаризации. Плюсовые деревья — это те, что соответствуют показателям по высоте, диаметру ствола, протяженностью без сучковой зоны ствола, отличаются наличием хорошей кроны, отсутствием признаков заболеваний и частым плодоношением. Семенам, которые заготавливаются в плюсовом насаждении, присваивают категорию улучшенных», — объясняет Сергей Гавришов, заместитель руководителя Управления лесами Республики Адыгея.

Заготовка семян с ценными наследственными свойствами — одна из главных задач лесоводов Адыгеи. В этом году в регионе планируют пополнить запасы семян ореха черного и желудей дуба.

«Позже семена высеют в лесном питомнике, а выращенный из них посадочный материал используют для посадки леса на территории нашей республики», — отметил председатель общества лесоводов Республики Адыгея Маджит Хатукай.

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Забота о саженцах

Другой важный этап лесовосстановления — работа с саженцами. Питомники Карелии обеспечивают практически стопроцентное лесовосстановление в регионе.

Самый крупный питомник «Кареллесхоза» — «Вилга». Там организован весь цикл выращивания «от семечки до сеянца». При поддержке нацпроекта «Экология» в питомнике установили системы обогрева и перешли на двухротационное — всесезонное — выращивание посадочного материала. Теперь здесь получают двойной урожай сеянцев за один сезон.

«Переход тепличного комплекса на все всесезонное выращивание сосны и ели позволил значительно увеличить выращивание посадочного материала с почти 5 млн сеянцев закрытой корневой системой в 2020 году до 7,2 млн в 2023 году», — отметила министр природных ресурсов и экологии Карелии Янина Свидская.

Качественный посадочный материал для воспроизводства северных лесов уже более двадцати лет готовят и специалисты вельского тепличного комплекса Единого лесопожарного центра, который находится в Архангельской области. Здесь ежегодно выращивают более 500 тысяч сеянцев, а в этом году удалось получить 600 тысяч штук.

Недавно питомник полностью реконструировали: заменили металлоконструкции и пленочное покрытие теплиц, оборудовали автоматическую систему вентиляции, полива и подкормки.

«В тепличных условиях стандартный сеянец вырастает за пять месяцев», — говорит инженер-технолог Анастасия Бармотина. — «А чтобы окрепнуть, ему необходимо перезимовать в открытом грунте. В осенние дни переносим подросшие сеянцы на площадки закаливания. В будущем году эти сосны и ели будут уже высажены в наших северных лесах».

Агротехнические уходы

Однако мало высадить деревья, за ними еще нужно ухаживать. Специалисты регулярно рыхлят почву, уничтожают сорняки, проводят оправку растений от засыпания листвой и почвой, чтобы в будущем получить устойчивые и высокопродуктивные леса.

Агротехнические и лесоводственные уходы в Нижегородской области ежегодно проводятся на площади более 42 тыс. га.

Это почти площадь самого Нижнего Новгорода.

«Основная цель данных мероприятий — создание благоприятных условий для роста и развития лесов. Для этого необходимо удалить всю нежелательную растительность, которая мешает росту молодых деревьев. Это не только положительно влияет на будущий лес, но и улучшает водный, воздушный и питательный режим почвы, условия освещенности», — сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

Качественно проводить агротехнические уходы за молодым лесом специалистам помогает новая лесохозяйственная техника и оборудование, которые закупают по национальному проекту «Экология».

«Работы по компенсационному лесовосстановлению, которые проходят на территории Нижегородской области, производятся лесопосадочной машиной МЛУ-1А, ЛМП-1 на основе тракторов МТЗ-80. Уход за лесными культурами осуществляется культиваторами лесными КЛБ-1,7 и триммерами. Кроме того, различными плугами, например таким как ПКЛ-70, создаются минерализованные полосы и борозды для дальнейшей посадки», — рассказали в лесничестве Нижегородской области.

Нацпроект помогает и с поставками лесопожарной техники. Так, в Нижегородской области благодаря новым аппаратно-программным комплексам видеомониторинга удалось повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снизить ущерб от лесных пожаров.

Внести свой вклад

Последние три года площадь лесовосстановления превышает вырубленных и погибших от пожаров лесов. Этого показателя во многом помог достичь нацпроект «Экология».

Внести свой вклад в восстановление лесов может любой желающий, став участником всероссийской акции «Сохраним лес». За все время ее существования экоактивисты высадили более 300 млн деревьев. Чтобы присоединиться к акции, на сайте сохранимлесрф.рф нужно выбрать удобную локацию, связаться с координатором и приехать на высадку. Весь инвентарь и посадочный материал выдадут на месте.