Защита пользователей. Почему российские платформы безопаснее иностранных? В РОЦИТ рассказали о мерах защиты от противоправного контента в интернете

Интернет – место, не лишенное множества положительных сторон. Однако оно также скрывает угрозы в виде противоправного контента, который может негативно влиять на психическое здоровье, убеждения и даже подвергать финансовым рискам. Эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) рассказали, как максимально обезопасить себя и близких от нежелательного воздействия подобного контента.

Свое – лучше

Одним из самых эффективных шагов станет переход на российские онлайн-платформы. Причина проста – отечественные площадки работают в юрисдикции РФ, что налагает на них обязательства по соблюдению требований законодательства, направленных на защиту прав пользователей и контроль над контентом.

Помимо этого, отечественные платформы гораздо сильнее заинтересованы в обеспечении безопасности россиян по сравнению с западными площадками. Причина – нашим платформам важны российские пользователи.

Доверяй, но проверяй

Еще один способ защитить себя – проверять любую сомнительную информацию через фактчекинговые сервисы. Например, «Лапша Медиа» занимается анализом и проверкой информации, чтобы защищать пользователей от фейков.

Кроме того, рекомендуется в первую очередь опираться на первоисточники информации, такие как, например, официальные страницы госучреждений. Также будет не лишним обращать внимание на то, что по тому или иному поводу сообщили федеральные СМИ.

Но самое главное – выработать в себе здоровый скепсис, который помогает минимизировать влияние дезинформации. Иными словами, будет полезно продолжать развивать свое критическое мышление. Это умение становится особенно важным в условиях информационной войны, которую Запад развязал против России. В этой войне Запад в выгодном для себя свете, однобоко освещает различные события и темы, используя при этом американские онлайн-платформы, чтобы распространять ложь.

Анонимность – скрытая опасность

Этот совет частично дополняет предыдущий, но относится не к самой информации, а к ее источнику. Важно понимать, что злоумышленники используют анонимность в своих преступных целях. Поэтому бывает, что анонимные каналы в мессенджерах или социальных сетях часто становятся источниками дезинформации и иного противоправного контента. Также за анонимностью могут скрываться мошенники и другие преступники.

Поэтому важен порядок регистрации в Роскомнадзоре владельцев каналов в мессенджерах и социальных сетях с аудиторией больше 10 тысяч человек. Эта мера нацелена на обеспечение безопасности россиян в интернете.