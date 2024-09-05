Суд арестовал имущество жены фигуранта дела о бронежилетах. Какова ее роль в расследовании? Суд в Москве арестовал имущество жены фигуранта дела о бронежилетах Кальченко

В Москве арестовано имущество жены Михаила Кальченко, обвиняемого по делу о некачественных бронежилетах для армии. Суд считает, что имущество было приобретено с целью укрытия от взысканий. Расследование связано с хищением 2,4 млрд рублей и обвинениями во взяточничестве.

Суд в Москве арестовал имущество супруги одного из обвиняемых в деле о поставке некачественных бронежилетов для российской армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

Речь идет о собственности жены Михаила Кальченко, который является начальником службы безопасности ООО ГК «Пикет». Кальченко был ранее арестован Басманным райсудом. Из документов следует, что супруге принадлежат земельный участок, два жилых помещения площадью 20,9 и 40,1 квадратных метра, а также автомобиль. При этом отмечается, что эти объекты были приобретены вскоре после того, как Кальченко совершил преступление.

Согласно закону, суд может наложить арест на имущество, находящееся у третьих лиц, если есть основания полагать, что оно было получено преступным путем. Судебные документы указывают на то, что суд не получил информации о доходах супруги Кальченко, которые могли бы объяснить покупку указанного имущества в период преступной деятельности ее мужа. Суд считает, что имущество было оформлено на близких «с целью его сокрытия от обращения на него взысканий в случае постановления по делу обвинительного приговора».

Суд продлил срок действия ареста имущества до 1 октября текущего года.

Дача взятки

2 сентября стало известно о новом эпизоде в расследовании уголовного дела о хищении более 2 млрд рублей, связанного с поставками некачественных бронежилетов для ВС РФ. В дело добавлены обвинения в даче взятки чиновникам военного ведомства. Основные обвиняемые: генеральный директор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова.

Все трое арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они похитили средства, выделенные на поставку бронежилетов, предоставив продукцию, не соответствующую требованиям Минобороны. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Также обвиняются Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко, подозреваемые в даче взятки для сокрытия факта поставки некачественных бронежилетов.

Следствие установило, что сотрудники группы компаний «Пикет» присвоили средства, предназначенные Минобороны для выполнения госконтракта на поставку средств защиты. Вместо качественных бронежилетов было поставлено не менее 20 тыс. единиц продукции, не соответствующей контрактным требованиям. Ущерб составил как минимум 2,4 млрд рублей.

По делу арестованы генеральный директор «ГК Пикет» Андрей Есипов, финансовый директор Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко. Их обвиняют в отмывании денежных средств согласно статье 174.1 УК. В сентябре число фигурантов дела возросло до девяти человек.