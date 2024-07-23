Чем знаменита певица Глюкоза: от «Ералаша» до скандального концерта в Красноярске Биография Натальи Ионовой (Глюкозы): карьера, личная жизнь, скандалы

Певица Наталья Ионова больше известна под сценическим псевдонимом Глюкоза. Ее карьера началась со съемок в «Ералаше», а судьбоносной для артистки стала встреча с продюсером Максимом Фадеевым. Но их некогда доверительные отношения со временем разладились, в том числе из-за скандалов с участием певицы. О том, как развивалась карьера Глюкозы, о ее личной жизни, муже и детях — в материале «Газеты.Ru».

Ранние годы Глюкозы

Известная под псевдонимом Глюкоза (Глюк'oZa) Наталья Ионова родилась в Москве 7 июня 1986 года. В ее семье не было людей творческих пофсессий: отец Илья Ефимович работал инженером-конструктором, а мать Татьяна Михайловна — продавцом-кассиром. Старшая сестра Александра получила профессию повара-кондитера.

Детство будущей артистки прошло в московских дворах. По ее воспоминаниям, она была настоящей бунтаркой и хулиганкой. Ее окружали друзья, которые выпивали и часто влипали в истории. Один раз юная Глюкоза даже оказалась в детской комнате милиции после того, как компания подростков проникла на территорию детского сада. Когда приехали правоохранители, девочка сама попросила, чтобы ее увезли вместе с остальными.

Отношения с родителями у будущей звезды были непростыми. Как и многие подростки, Ионова считала, что ее не понимают, не слушают и не воспринимают как отдельную личность. Она даже предпринимала попытки сбежать из дома. Воспитанием Натальи в основном занималась бабушка Лидия Михайловна, которая прощала внучке любые шалости и защищала ее перед строгим отцом. Глюкоза рассказывала, что у ее родителей были проблемы с алкоголем после потери работы, а ее мать на несколько лет уходила из семьи, но затем вернулась.

«Я выросла в неблагополучной семье, прямо скажем, очень бедной, и точка отсчета моего счастья — это встреча с Максимом Фадеевым. Мне было 14, я попросила его купить мне сигарет и мороженого. А он показал мне другой мир, спас меня», — рассказывала певица.

Несмотря на трудное детство, у Натальи было много интересов: она посещала кружки в местном детском клубе, занималась танцами, рисовала. Однако ни одно из хобби не увлекло ее по-настоящему. В какой-то момент девочка захотела стать актрисой и начала проходить кастинги.

close 100% «Глюк'оZа»' class="item-image" > Наталья Ионова в юности Телеграм-канал «Глюк'оZа»

Начало карьеры и «Ералаш»

Когда Наталье Ионовой было 11 лет, она прошла прослушивание в детский киножурнал «Ералаш». Изначально она получила второстепенную роль в серии «Поганки» (1997). Но во время съемок утвержденная на главную роль девочка растерялась, и ее реплики отдали Ионовой. Позже начинающую актрису без проб утвердили на главную роль в серии «Неприятное известие». Всего она снялась в пяти выпусках киножурнала.

В конце 1990-х годов Ионова снялась в фильме Владимира Аленикова «Война Принцессы» (изначально фильм вышел под названием «Триумф», в широкий покат картина попала только в 2013-м под новым названием). Она должна была играть главную героиню, но незадолго до начала съемок коротко подстриглась, поэтому роль отдали другой актрисе. Ионова исполнила одну из ролей второго плана.

close 100% Наталья Ионова (Глюкоза) в «Ералаше», 1997 год Киностудия «Ералаш»

Сотрудничество с Фадеевым и большой успех

Во время съемок в «Триумфе» Ионову заметил работавший над музыкой к фильму продюсер Максим Фадеев и практически сразу предложил сотрудничество. Он вспоминал, что перед ним предстала «дерзкая и наглая» девочка-подросток, которая попросила купить ей сигарет. Сама Глюкоза рассказывала, что до встречи с продюсером была оторвой, пробовала запрещенные вещества и крепкий алкоголь. Фадеев стал для нее спасательным кругом, который помог распрощаться с прошлой жизнью.

Спустя год после знакомства Фадеев создал музыкальный проект «Глюкоза», главной участницей которого стала Ионова. В 2002-м у начинающей певицы вышел первый сингл – «Шуга». Для привлечения внимания Ионовой придумали легенду: якобы она была родом из Сызрани и выросла в семье программистов. Песню она якобы сама выложила в интернет, ее случайно услышал Фадеев и предложил работать вместе.

В том же году вышла песня «Ненавижу», на которую сняли первый клип Глюкозы. Для пущей интриги в нем не показали саму певицу, заменив ее анимационным персонажем. Личность исполнительницы тщательно скрывали, на этом фоне начали появляться слухи, которые только подогревали интерес публики. Некоторые даже предполагали, что за мультяшным образом скрывается Жанна Агузарова.

В 2003 году вышел новый трек Глюкозы – «Невеста». На него тоже сняли клип с виртуальной версией исполнительницы. Вскоре зрители все-таки узнали, как на самом деле выглядит певица. Ионова появилась на шоу «Фабрика звезд – 2», продюсером которого был Фадеев.

close 100% Певица Глюкоза во время выступления, 2006 год Виталий Белоусов/ТАСС

Дебютный альбом «Глюк'oZa Nostra» вышел вскоре после деанонимизации исполнительницы. В него вошли песни «Шуга», «Ненавижу», «Невеста» и «Малыш». Альбом принес певице множество наград, включая премию MTV EMA в номинации «Лучший российский исполнитель».

В сентябре 2003 года звезда «Ералаша» отправилась в гастрольный тур «Глюк'oZa Nostra». В 2004-м вышли синглы «Жениха хотела» (в дуэте с Веркой Сердючкой), «Ой, ой» и «Снег идет». Эти треки вошли во второй альбом Глюкозы — «Москва», представленный в 2005 году. Критики оценили альбом не слишком высоко, но на успех среди слушателей это не повлияло.

В мае 2006 года вышла песня «Свадьба», а в октябре 2007 года исполнительница объявила о расторжении контракта с лейблом «Монолит», на котором вышли два первых альбома.

В 2008 году Глюкоза выпустила клип на песню «Танцуй, Россия!», которая вошла в список главных хитов певицы. В том же году Ионова и Фадеев создали совместную компанию по производству компьютерной анимации «Глюкоза Продакшн». В 2015-м она она выпустила срежиссированный Фадеевым мультфильм «Савва. Сердце воина».

В 2009 году певица сменила имидж на более женственный, отказавшись от образа пацанки из 90-х. В ее репертуаре появились более трогательные композиции: «Вот такая любовь», «Как в детстве». Спустя два года исполнительница выпустила третий студийный альбом под названием «Транс-ФОРМА». С его выходом стиль Глюкозы поменялся окончательно. В клипе на песню «High Sign», русскоязычная версия которого получила название «Взмах», она появилась в образе роковой красотки.

«Я уже говорила, что старой Глюкозы больше не будет, я меняюсь — трансформируюсь. Музыка тоже меняется. На этом альбоме есть и известные всем песни, есть и то, что я считаю новым направлением в моей музыкальной карьере, — танцевальный и более дерзкий звук. Достаточно много электроники. Есть поп-панк «Выстрел в спину», есть R'n'B «Вот такая любовь», — рассказывала певица на презентации.

После релиза третьего альбома Глюкоза сфокусировалась на выпуске синглов. Среди наиболее известных — «Бабочки» (2013, совместно с рэпером Смоки Мо), «Пой мне, ветер» (2015), «Я буду тайною» (2016), «Жу-Жу» (2018), «Фэн-шуй» (2018), «Руки-бедра» (2021), «Взлом» (2023).

В 2021 году продюсер Фадеев продал права на песни Глюкозы и некоторых других артистов новому владельцу, который предпочел сохранить анонимность. Спустя год после этого Глюкоза представила композиции «Да-ди-дам» и «Антистресс». В 2023-м певица записала трек «Давай женицца» и выпустила клип на него. В этот период она активно давала концерты и часто появлялась на телевидении.

1 января 2024 года Глюкоза представила новый трек «Me», который записала совместно с исполнителем Legroni. Весной того же года она выпустила песню «Хулиганка» на стихи поэта-песенника Ильи Резника.

Еще одна премьера состоялась в день рождения певицы, 7 июня, — Глюкоза представила песню «Просекко». Зрители сразу уловили схожесть с ранним звучанием, которое было в самых первых хитах певицы. Некоторые посчитали, что это был ответ Максиму Фадееву, который решил перезапустить проект «Глюкоза» без участия Ионовой.

close 100% Продюсер Максим Фадеев и певица Глюкоза, 2008 год Владимир Старков/ТАСС

Немузыкальные проекты Глюкозы

Звезда «Ералаша» была соавтором, а позже и ведущей программы «Детские шалости» на канале СТС с января 2008 года. Спустя более 15 лет, в июле 2024-го, на канале СТС запустили шоу «На стиле с Глюкозой». В каждом выпуске команда экспертов подбирала новые образы для участницы шоу.

Кроме того, именно ее голос слышали игроки в первых четырех играх из серии о Нэнси Дрю: «Проклятье поместья Блэкмур», «Тайна ранчо теней», «Секрет старинных часов» и «Последний поезд в Лунное ущелье». А в марте 2009 года на экраны вышел мультфильм «Монстры против пришельцев», где Глюкоза озвучила главную героиню, Сюзан Мерфи по прозвищу Гигантика.

В 2012 году Наталья выиграла седьмой сезон шоу «Танцы со звездами» в паре с хореографом Евгением Папунаишвили. Во время проекта ходили слухи о ее романе с партнером, однако они не подтвердились.

close 100% Певица Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоза) и тренер по танцам Евгений Папунаишвили, 2013 год Алексей Куденко/РИА Новости

Фильмография Глюкозы

1997–2000 — «Ералаш»

2000 — «Триумф»

2007 — «Руд и Сэм»

2013 — «Война Принцессы»

2017 — «Бабушка легкого поведения»

2019 — «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители»

2021 — «Прабабушка легкого поведения. Начало»

2022 — «Любовники»

2022 — «Моя ужасная сестра﻿»

2023 — «Моя ужасная сестра 2»

close 100% Актеры Павел Прилучный и Наталья Ионова-Чистякова в фильме «Любовники» (2022) Революция Фильм

Личная жизнь Глюкозы

Первая любовь, о которой рассказывала Глюкоза, случилась у нее в подростковом возрасте. В 16 лет она стала жить с молодым человеком. Его родители воспринимали девушку как будущую невестку. Но многое в их отношениях начало меняться, когда к Глюкозе пришла первая слава. Исполнительница рассказывала, что ее избранник многое ей запрещал и не давал полностью отдаться творчеству. Тогда она приняла радикальное решение и отказалась от отношений ради карьеры.

Будущего мужа, бизнесмена Александра Чистякова, Наталья встретила на борту самолета, когда они оба летели в Чечню. Мужчина был старше Натальи на 13 лет, но это не стало препятствием. Глюкоза во многих интервью позже отмечала, что Чистяков помог ей раскрыться, стать более женственной и освоиться в светском обществе.

close 100% Свадьба Натальи Ионовой и Александра Чистякова, 2006 год ТАСС

Именно Ионова в шутку первой предложила Чистякову пожениться, отметив, что никого лучше нее он уже не встретит. Мужчина воспринял ее слова серьезно и через неделю сделал предложение. На тот момент Глюкозе было 20 лет. Девушка не стала тянуть с ответом и согласилась. Свадьбу сыграли в 2007 году, после нее певица взяла двойную фамилию Чистякова-Ионова.

Вскоре после свадьбы артистка узнала, что беременна. Она рассказывала, что этот период жизни был для нее непростым: певица злоупотребляла вредной едой и сильно прибавила в весе. Тем не менее, роды прошли без проблем, в 2007-м на свет появилась дочь Лида, которую назвали в честь бабушки. Вторая беременность прошла для Глюкозы легче. Младшую дочь, родившуюся в 2011 году, назвали Верой.

Певица часто рассказывала в интервью, что стремится поддерживать своих детей во всех начинаниях. По ее словам, Лида отличается бунтарским характером, ее даже несколько раз отчисляли из школы. Девочка предпочитает неформальный стиль в одежде и экспериментирует с цветом волос, но Глюкоза всегда защищает ее от критики. Лида, как и ее мама, занимается музыкой, а младшая дочь Вера мечтает стать актрисой.

В 2016 году в браке Натальи и Александра начался кризис. Они стали постепенно отдаляться друг от друга. Несмотря на это, паре удалось сохранить отношения. Секретом решения проблем стали личные письма, в которых супруги честно и искренне делятся переживаниями друг с другом.

close 100% Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоза) с дочками Лидией и Верой, 2015 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Участие в «голой вечеринке»

Глюкоза оказалась в центре скандала после посещения «голой вечеринки», которую организовала блогер Анастасия Ивлеева в клубе «Мутабор» в декабре 2023 года. Фото и видео с мероприятия, на гостях которого было минимум одежды, быстро разлетелись по сети и вызвали общественный резонанс. Пострадала репутация многих знаменитостей, среди которых были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Анна Асти и Ксения Собчак. Большинству из них пришлось публично извиняться.

Глюкоза оказалась среди звезд, которые попали в «стоп-листы» из-за участия в вечеринке. «Первый канал» вырезал ее выступление из «Рождественского вечера с Григорием Лепсом». Сама Глюкоза не давала никаких комментариев по поводу своего присутствия на мероприятии.

Через несколько дней после «голой вечеринки» Максим Фадеев заявил о намерении перезапустить проект «Глюкоза» без Ионовой. Он также добавил, что Глюкоза – не псевдоним певицы, как многие думают, а название созданной им группы.

«Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях», — написал он в своем Telegram-канале.

close 100% Певица Глюкоза на отдыхе glukozamusic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Скандал на концерте Глюкозы в Красноярске

Спустя чуть больше чем полгода после «голой вечеринки» Глюкоза попала в новый скандал. 20 июля 2024 года она выступала на концерте в честь Дня металлурга в Красноярске. По словам зрителей, певица вела себя неадекватно: употребляла нецензурные выражения, фальшивила, бессвязно говорила и постоянно трогала себя ниже пояса. При этом концерт был рассчитан на аудиторию «12+» и многие зрители пришли с детьми. Поведение певицы вызывало недоумение и смущение у присутствующих.

«В целом все так и есть, как пишут люди, это видно на видео. Наташа была нетрезва явно. Мы пришли на концерт не с самого начала, народу было очень много. Один раз она в песне применила мат, и больше мата не было. Ну, трогала себя в причинных местах. У нее как-будто какое-то сексуальное возбуждение было. В целом мы зрители непритязательные, нам нормально. Концерт был бесплатный, но за деньги я бы не хотела идти на такой концерт», — рассказала «Газете.Ru» одна из зрительниц.

Организаторы концерта заявили о намерении подать в суд на артистку за ненадлежащее исполнение контракта. Максим Фадеев также объявил о подготовке иска к своей бывшей подопечной, чтобы добиться запрета для Ионовой использовать псевдоним Глюкоза и исполнять старые хиты.

Через день после концерта Глюкоза прокомментировала свое поведение. Она принесла извинения зрителям и объяснила произошедшее тем, что сейчас у нее в жизни непростой период. Артистка тяжело переживает смерть бабушки. Из-за этого она начала принимать антидепрессанты и снотворное.

«У меня пропал сон, я обратилась к врачу, потому что панические атаки стали очень сильными. Мне прописали лекарства: снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня», — написала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).