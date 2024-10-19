Сообщивший о раке мозга создатель «Флибусты» заявил, что пиратская библиотека продолжит работу Создатель «Флибусты» сообщил об оплате серверов онлайн-библиотеки

Создатель пожизненно заблокированной в России пиратской онлайн-библиотеки «Флибуста», скрывающийся под ником Stiver, сообщил о продолжении работы ресурса. В сентябре он опубликовал пост с названием «Конец», в котором рассказал о диагностированном у него раке мозга и скором завершении работы библиотеки, поскольку серверы оплачены лишь на несколько недель.

Сохранение «Флибусты»

Бесплатная интернет-библиотека «Флибуста» продолжит работу, сообщил основатель и владелец библиотеки с никнеймом Stiver.

«Сервера оплачены, сайт поддерживается, работаем в стабильном режиме», — написал он на сайте ресурса под своим предыдущим постом о раке мозга и закрытии библиотеки.

23 сентября Stiver сообщил на сайте сервиса, что находится в больнице. По его словам, у него диагностировали неприличных размеров глиобластому» опухоль головного мозга. Он отмечал, что серверы, на которых работает ресурс, оплачены лишь на несколько недель.

«Flibusta» на этом, видимо, закончилась, как и я сам», — заявил тогда создатель библиотеки.

Пожизненная блокировка

В 2015 году Роскомнадзор заблокировал«Флибусту» по иску издательства «Эксмо». Представитель компании обратился в суд из-за нарушения авторских прав на издание книг Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков», «451 градус по Фаренгейту», «Марсианские хроники», «Золотые яблоки Солнца».

В 2016 году Роскомнадзор по решению Мосгорсуда ограничил доступ к ресурсу навечно. На этом фоне число посещений ресурса, согласно статистике сервиса Similarweb, снизилось с 4 млн пользователей в октябре 2015 года до 163 тыс. в марте 2016-го .

Доступ к сайту можно получить до сих пор. Правообладатели пытались добиться наказания и самого Stiver'a, который по некоторым данным, проживает в Германии.

«Однако власти Германии после проверки, которая длилась два года, не нашли доказательств его преступной деятельности», — сообщал CNews в 2016 году.

История братства «Флибуста»

Онлайн-библиотека «Флибуста», где пользователи могут читать и скачивать книги в нескольких электронных форматах, появилась в 2009 году в качестве ответа на то, что владелец другой библиотеки «Либрусек» Илья Ларин ввел плату за скачивание книг, договорившись о сотрудничестве с крупными издательствами. Создатель «Флистусты» не согласился с политикой Ларина. «Флибуста» стала клоном «Либрусек».

По некоторым данным, часть участников проекта работают одновременно над наполнением и «Флибусты» и «Либрусек», благодаря чему продолжается синхронизация библиотек.

Название «книжного братства» «Флибуста» имеет отношение к термину флибустьер — vrijbuiter — который переводится с голландского как «вольный добытчик». Так в XVII веке называли морских разбойников, грабивших корабли в Карибском море.

В соответствии с открытыми данными в интернете, на 29 сентября 2015 года всего книг в библиотеке было загружено на 502 гб, число зарегистрированных пользователей составляло 638 тыс. На 8 мая 2024 года эти параметры увеличились соответственно до 1488 гб и 1 млн 339 тыс. пользователей.