Семь моряков в ледяной воде: грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось на Сахалине СК: двое членов экипажа погибли при крушении грузового судна на Сахалине

Судно «Григорий Ловцов» перевернулось в порту Корсаков на Сахалине. На борту находились семь членов экипажа, они оказались в воде, температура которой +12°C. По данным СК, два человека погибли, одному потребовалась госпитализация. При этом губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что в больницу доставили троих моряков: двое из них госпитализированы с переохлаждением, а третьего отпустили домой. Судно перевозило груз с нарушениями, что могло стать причиной аварии.

В порту Корсаков на Сахалине перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов», после чего семь членов экипажа оказались в воде, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

«Предварительно при перегрузке произошел крен и переворачивание судна. На борту находилось семь членов экипажа. Троих человек удалось спасти», — уточнил Лимаренко.

Сейчас спасатели ищут остальных пострадавших, на место крушения прибыли два буксира и спасательное судно. По словам Лимаренко, к поисково-спасательной операции также привлекут водолазов. Оперативная группа Главного управления МЧС России по Сахалинской области уже отправилась на место происшествия.

Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку об исполнении законодательства о мореплавании. По данным ведомства, инцидент произошел около 14:00 (06:00 мск). На место выехал Сахалинский транспортный прокурор Дмитрий Лосев, вместе с коллегами он устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Двое погибли

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

По данным следствия, два члена экипажа погибли , а одному пострадавшему потребовалась госпитализация. При этом Лимаренко сообщил, что в районную больницу доставили трех пострадавших.

«Один в состоянии средней степени тяжести. Второй стабильно тяжелый, в реанимации. Оба с переохлаждением. Третий в удовлетворительном состоянии, направлен домой, рекомендовано амбулаторное наблюдение», — заявил губернатор.

Telegram-канал Mash выяснил, что в реанимации находится 60-летний Леонид М. Какое-то время он был без сознания, сейчас врачи проводят исследования, так как подозревают, что у него сломаны ребра. Также пострадал 38-летний Иван Г.

«Интерфакс» связался с региональный управлением Гидрометцентра. Там сообщили, что температура воды в море около места крушения составляет +12°C.

«Подходит циклон, ночью и днем 19 октября прогнозируются дожди, усиление ветра до 13 м/с», — добавили в Гидрометцентре.

Груз перевозили с нарушениями

Каботажное судно «Григорий Ловцов», ходившее по Анивскому заливу, занималось перевозкой щебня и песка. Прокуратура сообщила, что на борту также была техника. Судно построили в 2002 году в Японии, оно было приписано к сахалинскому порту Корсаков.

По данным Telegram-канала SHOT, судно перевернулось из-за нарушения перевозки грузов — оно не выдержало перегруза. «Григорий Ловцов» принадлежит компании «Антракс». Ее владелец, 43-летний Максим Нисинюк, не стал комментировать произошедшее.

В январе 2022 года судно уже оказывалось в опасности. Тогда спасателям поступило сообщение, что «Григорий Ловцов», на борту которого было восемь человек, находится в районе острова Птичий — в 20 км от берега. Ледообразование создало угрозу повреждения корпуса, на борту пропал свет, в связи с чем людям понадобилась экстренная эвакуация. В тот день никто из членов экипажа не пострадал, хотя погодные условия были сложными. Тогда судно перевозило автомобили.

Буксировка «Григория Ловцова» стоила более 5 млн рублей. Оказалось, что Нисинюк не имел права использовать судно в зимний период, так как у него нет соответствующего ледового класса.

После случившегося «Тихоокеанская строительно-производственная компания» подала на Нисинюка в суд с требованием вернуть им потраченные на буксировку деньги, судья встал на их сторону. Сейчас «Григория Ловцова» также пытаются буксировать ближе к берегу, однако это сложно сделать из-за волн.