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Особо значимые проекты. Как в России импортозамещают программное обеспечение

Нацпроект «Цифровая экономика» поможет связать ИТ-разработчиков с индустриальными гигантами

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Unsplash
Продолжается прием заявок на получение грантов для особо значимых проектов по внедрению российских решений в сфере информационных технологий. Почему это необходимо и как способствует развитию отечественных ИТ-стартапов и компаний, разбиралась «Газета.Ru».

Амбициозная цель

До 90 процентов должна вырасти доля отечественного индустриального программного обеспечения (ПО) в российских компаниях к 2030 году. Это одна из ключевых целей национального проекта «Цифровая экономика», который направлен на бесперебойное производство на основе собственных технологий в ключевых отраслях рынка.

Сейчас правительство стимулирует одновременно и разработку, и внедрение российского ПО. Для этого широко используются меры финансовой поддержки, в том числе на приобретение и внедрение отечественных программных продуктов.

За последние несколько лет уже разработаны отечественные аналоги популярного ПО, в частности систем САПР, Smart Design и Smart Manufacturing. Если в 2021 году уровень внедрения российского общесистемного и прикладного ПО составлял 41%, то в 2022 году он вырос до 50%, в 2023 году — примерно до 54%, а в этом году должен подойти к отметке в 60%. Эти данные подкрепляют темпы увеличения продаж отечественного ПО: за 2022 год они выросли на 25% по сравнению с 2021 годом, и на 12,5% в 2023 году. До 2028 года ожидается ускорение темпов роста рынка российских ИТ-разработок до 13–15% в год, прогнозирует консалтинговая компания Notamedia.

Технологический суверенитет и рост российской экономики критически зависимы от скорости импортозамещения индустриального и общесистемного ПО. Чтобы создать условия для создания и внедрения этих разработок, правительственная комиссия по цифровому развитию утвердила дорожные карты «Новое индустриальное программное обеспечение» (НИПО) и «Новое общесистемное программное обеспечение» (НОПО).

К общесистемному ПО относятся операционные системы, системы управления базами данных и другое ПО, которое обеспечивает работу компьютера и компьютерных сетей. К индустриальному ПО относятся, к примеру, системы проектирования того или иного продукта и контроля цикла работы на производстве.

Смысл этих дорожных карт — в определении приоритетных направлений программного обеспечения, в которых наиболее нуждается отечественный бизнес, и предоставлении государственной поддержки таких разработок.

Не менее важно то, что дорожные карты также позволяют систематизировать подход в импортозамещении информационных технологий.

«Это происходит впервые в своевременной России, — отметил Илья Массух, директор «Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ». — Собирается и анализируется огромный массив данных, на основе которых формируются различные показатели. Это, к примеру, индекс технологической независимости в области промышленного ПО и доля использования отечественного индустриального ПО. Кроме того, рассчитываются объемы выручки от реализации лицензий. Весь массив данных и его систематизация позволяют отслеживать реальный ход импортозамещения в ИТ-отрасли и выявлять приоритетные направления. Благодаря этому создаются отечественные системы автоматизированного проектирования в судостроении, атомной промышленности и машиностроении».

В рамках соглашений по реализации НИПО и НОПО отраслевые заказчики устанавливают требования, под которые российские компании дорабатывают или разрабатывают ПО. А затем они принимают на себя обязательства приобрести готовые продукты.

«Оперативный диалог предприятий с разработчиками призван резко повысить темпы импортозамещения индустриальных цифровых решений, — отметил Алексей Лихачев, генеральный директор госкорпорации «Росатом». — Именно партнерский подход, основанный на синергии интересов потребителей и разработчиков индустриального ПО при координирующей роли государства, формирует уникальные возможности для решения задач обеспечения цифрового технологического суверенитета промышленности страны в кратчайшие сроки».

Навигатор технологической независимости

В дорожные карты включены более 300 проектов заказчиков и разработчиков ИТ-решений примерно из 200 компаний. Среди них лидеры российского бизнеса: Объединенная судостроительная корпорация, группа компаний «Калашников», аэропорт Шереметьево, «Трансмашхолдинг», «Русагро», «М-Видео», «Новатэк», «Лукойл», «Северсталь». При этом дорожные карты открыты для новых компаний и проектов. Часть из них финансируется компаниями, заинтересованными во внедрении ПО, за счет собственных средств. Но особое значение имеет субсидирование ИТ-разработок со стороны государства.

Поднаправления дорожной карты «Новое индустриальное программное обеспечение»: «Системы автоматизированного проектирования и управления жизненным циклом изделий среднего и тяжелого класса на базе интегрированной инженерной платформы», «Платформа управления технологическими и производственными процессами предприятия на базе технологии интернета вещей», «Платформа для управления ресурсами предприятия».

Особо значимые проекты

Чтобы стимулировать процесс импортозамещения ПО, выделены государственные средства на разработку критически важных отечественных ИТ-проектов. Они получают статус особо значимых проектов (ОЗП). Для их реализации предоставляют гранты через Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

Особо значимые проекты (ОЗП) — ключевые проекты по разработке и внедрению российских решений в сфере ИТ, реализация которых направлена на импортозамещение и ускоренное развитие отрасли.

Для формирования перечня ОЗП Минцифры России создало индустриальные центры компетенций (ИЦК). ИЦК курируют и координируют деятельность по замещению зарубежных отраслевых продуктов и решений отечественными разработками. А Центры компетенций по развитию общесистемного и прикладного ПО (ЦКР) отвечают за развитие российского общесистемного и прикладного ПО.

ЦКР аккумулируют и анализируют запросы заказчиков к функциональности и техническим характеристикам ПО, а также формируют межотраслевые предложения по разработке общесистемного и прикладного ПО. В частности, созданы ЦКР «Операционные системы», «Офисное программное обеспечение», «Системы управления базами данных», «Мультимедийное ПО», «Коммуникационные сервисы», «Облачные платформы», «Управление разработкой ПО», «Управление ИТ-инфраструктурой», «Средства защиты информации», «ERP/CRM».

Сегодня ИЦК и ЦКР — две ключевые составляющие программы импортозамещения критически важных ИТ-решений в России. Поддержанные ОЗП обеспечивают цифровой суверенитет на ключевых предприятиях российской экономики в сферах двигателестроения, судостроения, железнодорожного машиностроения, автомобилестроения, авиастроения, ракетно-космического машиностроения, недропользования, геологоразведки, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, мобильной связи. Как сообщили в РФРИТ, с 2022 года были выделены гранты для реализации 22 особо значимых проектов.

Так, «Объединенная судостроительная корпорация» получила грант в размере 3,6 млрд рублей на доработку и внедрение отечественной специализированной судостроительной системы автоматизированного проектирования (САПР). Проект включен в дорожную карту «Новое индустриальное программное обеспечение». Его цель — импортозамещение иностранного ПО за счет разработки современных технологий проектирования ОМТ (Object Modeling Technique) и подготовки производства с учетом требований безопасности информации, создание интегрированной информационной среды, обеспечение информационного взаимодействия.

«Башкирская мясная компания» получила грант на разработку программно-аппаратного комплекса учета производственных операций на свинокомплексе «Свинофон». С его помощью сотрудники производственных площадок смогут отслеживать и анализировать основные показатели деятельности предприятия, управлять процессами в режиме реального времени.

Как подчеркнули в РФРИТ, на 2024 год в федеральном бюджете на поддержку особо значимых проектов предусмотрено 7,2 млрд рублей. Господдержка ОЗП позволила создать благоприятные условия для развития отечественных программных продуктов и бесшовного перехода ключевых предприятий отраслей экономики на российское ПО без остановки производственных процессов, показав значимые технологические и бизнес-эффекты.

Как это работает

Компания «ЛокоТех-Сервис» получила грант на реализацию проекта «Цифровой формуляр (паспорт) изделия» в размере 167 млн рублей. Его включили в перечень особо значимых по нацпроекту «Цифровая экономика». «ЛокоТех-Сервис» входит в группу «ЛокоТех» — крупнейшей российской компании в сфере железнодорожного машиностроения, которая объединяет 87 сервисных локомотивных депо, расположенных по всей территории России.

«Цифровой формуляр (паспорт) изделия» (ЦФИ) — это цифровая платформа, для автоматизации взаимодействия участников жизненного цикла производства и эксплуатации локомотивов. Она обеспечит получение данных по всем ключевым направлениям работы компании для планирования ее деятельности. Создание такого единого информационного пространства для всех участников жизненного цикла локомотивов и локомотивного оборудования поможет повысить качество продукции и ускорить проектирование. Если учесть, что для России железные дороги — это основная транспортная артерия, то внедрение ЦФИ позволит максимально эффективно использовать железнодорожный транспорт.

Решение предназначено для железнодорожного машиностроения, но может использоваться как кросс-функциональное и для других отраслей машиностроения, пояснили в ГК «ЛокоТех». Создание национального средства управления жизненным циклом изделия позволит оптимизировать производство в смежных сферах, таких как метрополитен и вагоностроение. Также данный комплекс может быть достаточно легко экстраполирован в такие направления как станко-, энерго- и автомобилестроение.

Условия предоставления грантов

Этой осенью Минцифры запустило новый отбор особо значимых проектов по внедрению российских решений в сфере ИТ. РФРИТ принимает заявки на участие получателей грантов на реализацию ОЗП до 20 октября. По нацпроекту «Цифровая экономика» новые ИТ-проекты, которые замещают иностранное ПО, могут получить статус особо значимых и грант от государства размером до 50% от своей стоимости.

Каким критериям должен отвечать проект:

● соответствует приоритетным направлениям;

● заказчик и разработчик не должны быть аффилированы;

● у разработчика остаются исключительные права на решение после реализации проекта;

● предлагается законченное решение, а не отдельный модуль;

● на рынке отсутствуют зрелые российские аналоги;

● оценивается размер внебюджетного финансирования и пересечение с ранее одобренными особо значимыми проектами.

РФРИТ и фонд «Сколково» принимают заявки на участие в отборе получателей грантов на реализацию ОЗП до 20 октября.

Процесс подачи заявки

● Оформить запрос.

● Заполнить описание и характеристики проекта, прикрепить приложения и направить на согласование.

● Заявку рассмотрят на полноту и корректность и направят на оценку индустриальных центров компетенций (ИЦК) и центров компетенций по развитию общесистемного и прикладного ПО (ЦКР).

● После одобрения отраслевых комитетов и Минцифры перечень особо значимых проектов утвердит президиум Правительственной комиссии.

Решения по заявкам будут приняты до 10 декабря 2024 года.

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