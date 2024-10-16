Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов (справа), арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, на заседании в Тамбовском гарнизонном военном суде. Слева - адвокат Сергей Буйновский, 16 октября 2024 года

Погорел на ставках: как генерал Попов оказался на скамье подсудимых Прокурор заявил, что Цоков использовал страсть генерала Попова к игре на ставках

Военный суд в Тамбове начал рассматривать дело в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которого обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге, и бизнесмена Сергея Моисеева. По версии прокуратуры, в преступную группу их вовлек генерал-лейтенант Олег Цоков. Зная об увлечении Попова ставками, Цоков подкупил его, а затем уговорил присоединиться к группе Моисеева. Вместе они похитили металлоконструкций на сумму не менее 114,56 млн руб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

16 октября Тамбовский гарнизонный военный суд провел первое заседание по делу в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которого обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге, а также бизнесмена Сергея Моисеева. Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката генерала Сергея Буйновского, судебный процесс проходит в открытом режиме.

В самом начале заседания Попов заявил ходатайство об отводе председательствующего судьи Дмитрия Летуновского.

«В судебном заседании были установлены обстоятельства, дающие [основания] полагать, что судья Дмитрий Летуновский лично заинтересован в исходе данного уголовного дела. В действиях председательствующего [судьи] однозначно усматривается предвзятость по отношению ко мне и стремление к постановлению обвинительного приговора. Прошу удовлетворить заявление об отводе судьи Летуновского», — сказал генерал.

Он также отметил, что суд не соблюдает объективность, беспристрастность, а также не осуществляет в отношении него «именно правосудие». Генерал заявил, что на прошлом судебном заседании, которое прошло в закрытом режиме, судья Летуновский заранее подготовил испрашиваемые гособвинителем тома уголовного дела, «приготовив для него необходимые закладки».

По словам Попова, это свидетельствовало о том, что прокурор еще до заседания обсудил с судьей ходатайство о продлении генералу домашнего ареста, а также то, какие тома уголовного дела и листы дела для этого необходимы. Адвокат экс-командующего полностью поддержал его.

Второй фигурант дела, бизнесмен Моисеев, и его защитник Андрей Суров возразили Попову. По словам Сурова, он не усмотрел повода для отвода.

Судья Дмитрий Летуновский в итоге отклонил ходатайство о своем отводе. Суд также отказал генералу в просьбе допустить к слушанию в качестве его общественного защитника военного блогера Юрия Подоляку.

«Отказать в ходатайстве в связи с отсутствием юридического образования», — сказал судья.

Попова привлекли к хищению из-за лудомании

На заседании прокурор зачитал обвинительное заключение, из которого стало понятно, что преступную группу, куда входили Попов и Моисеев, организовал генерал-лейтенант Олег Цоков.

«Генерал-лейтенант О. (Олег Цоков. — «Газета.Ru»), реализуя свой преступный умысел, будучи осведомленным об увлечении Попова азартными играми, то есть ставками на результаты спортивных событий через букмекерские компании и постоянным привлечением на эти цели заемных средств … путем подкупа в виде обещания передачи в пользование Попова и его жены автомобиля Geely, стоимостью более четырех миллионов рублей, в счет будущего получения денежных средств после реализации похищенного, вовлек Попова в состав организованной группы », — сообщил гособвинитель.

Ранее «Ъ» сообщал, что генерал Попов проиграл на ставках на площадке Winline около 30 млн руб. Информацию об этом правоохранители обнаружили, изучив изъятый у экс-командующего при обысках телефон. Следствие предположило, что эта сумма — часть средств, полученных Поповым от махинаций.

После подкупа Попова Цоков уговорил его присоединиться к группе Моисеева и разработал преступный план. По словам прокурора, вместе они расхитили металлоконструкции на сумму не менее 114,56 млн руб. путем обмана вышестоящего командования и военно-гражданской администрации Запорожской области. Хищения преступная группа совершала в Мелитополе, Бердянске, Туле, Балашихе, Дмитрове, Москве и других российских городах. Они продолжались около полугода.

Генерал вину не признал

Иван Попов, который и ранее не признавал себя виновным, на заседании также заявил о своей непричастности к хищениям.

«99% оглашенных сейчас гособвинителем данных не имеют ко мне никакого отношения, хотя смысл и содержание обвинения мне понятны. Не признаю вину», — заявил генерал-майор.

Бизнесмен Сергей Моисеев, напротив, полностью признал свою вину в содеянном, отметив, что обвинение ему понятно.

Генерал Олег Цоков погиб в июле 2023 года в результате ракетного удара ВСУ по запасному командному пункту 58-й армии, будучи в должности заместителя командующего Южным военным округом. Он был удостоен звания Героя России (посмертно). Уголовное дело против него было прекращено в июле 2024-го.

Следующие заседания по делу Попова и Моисеева состоятся 17 и 18 октября. Они пройдут в закрытом режиме, так как на них будут оглашены материалы, содержащие государственную тайну.