Хлеб за пять рублей, суп — за 140. Сколько стоит пообедать в Госдуме? Управделами президента: цены в столовой Госдумы совпадают с ценами в общепите

В сети распространилось фото чека якобы из столовой Госдумы или Кремля — судя по нему, полноценно пообедать в российских органах власти можно за 150 рублей. В Госдуме назвали снимок фейковым. Депутат Амир Хамитов опубликовал стоимость своего обеда: ему семь блюд из думской столовой обошлись в 577 рублей. В управлении делами президента заверили, что цены на питание в Думе такие же, как в других «схожих» заведениях Москвы.

Основные блюда в столовой Госдумы стоят столько же, сколько и в других «схожих» заведениях Москвы, сообщила пресс-служба управления делами президента, комментируя сообщения о низких ценах на обеды в столовых российских органов власти.

«Цены на основные категории блюд в комбинате питания «Кремлевский» соответствуют ценам предприятий общественного питания, схожих по формату обслуживания и ассортименту», -- заявили в пресс-службе.

«Кремлевский» основан в 2000 году, он обслуживает столовую Думы, а также Кремль, Большой театр, президентскую библиотеку им. Ельцина в Петербурге. В управделами президента подчеркнули, что цены в столичных общепитах проверяют ежеквартально , чтобы сравнивать их со стоимостью еды от «Кремлевского».

«Расчет цен на услуги по организации питания производится затратным методом, и основным влияющим фактором на ценообразование продукции является уровень себестоимости», — пояснили в пресс-службе.

В стоимость блюда заложены не только закупочные цены продуктов, но и, например, расходы на зарплаты сотрудникам, уборку помещений, обновление столовых приборов, транспортные перевозки и т.д. В целом сейчас цены на еду продолжают расти из-за «изменившихся экономических факторов» , признали в управлении.

«Изменения закупочных цен, которые отмечаются на протяжении всего периода по сегодняшний день, на продукты питания и прочие материальные запасы, связанные с изменившимися экономическими факторами, увеличивают конечную стоимость», — резюмировали в пресс-службе.

Каша за восемь рублей?

Информация о «копеечных» обедах в госучреждениях распространилась в Telegram-каналах несколько дней назад. В интернет попало фото чека с набором полноценного обеда за 150 рублей . При этом одни писали, что это цены из столовой Госдумы, а другие подписывали снимок как «обед в Кремле». На чеке был указан адрес выдачи: Москва, улица Кремль, управление продовольственного обеспечения Федеральной службы охраны РФ.

Самыми дорогими в этом чеке оказались шницель из филе трески за 57 рублей и ленинградский суп-рассольник с говядиной и сметаной за 46 рублей, а самыми дешевыми — хлеб (2 рубля за кусок черного, 4 рубля — за пшеничный) и гречневая каша за 8 рублей.

Члены Госдумы сообщения о заниженной стоимости питания опровергли. Так, свой чек из думской столовой сфотографировал и показал журналистам депутат Амир Хамитов из фракции «Новые люди».

Ему обед обошелся в 577 рублей. Выяснилось, что хлеб в Думе стоит 5 рублей, суп-пюре из цветной капусты с гренками — 140 рублей, «биточек домашний из курицы» — 190 рублей, помидор и огурец — 35 и 37 рублей за штуку соответственно.

Адрес в чеке Хамитова другой: Москва, Георгиевский переулок, дом 2, буфет №3.

«В сети в очередной раз разгоняются фейки о якобы сильно заниженной стоимости обедов в думской столовой», — заявил Хамитов.

По его словам, публикация чека с обедом за 150 рублей — это «провокация», подобные происходят «примерно раз в год», чтобы обвинить депутатов в их «особых ценовых условиях». Парламентарий счел это несправедливым.

Депутат Андрей Свинцов в беседе с SHOT рассказал, что тратит на обед в Думе около 200 рублей: покупает овсяную каша и кофе на завтрак, а также два яйца и куриный бульон на обед. При этом депутат Михаил Делягин заявил, что полноценно пообедать в парламентской столовой меньше, чем за 600 рублей, не получится. А Елена Драпеко призналась, что заплатила за завтрак из каши, яйца пашот и капучино 381 рубль.

Сколько получают депутаты

Согласно российскому законодательству, еще в 2018 году фактическая среднемесячная зарплата депутатов Госдумы составляла 388 тыс. рублей . А в 2021 году председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков рассказал, что народные избранники получают уже почти 470 тыс. рублей

«У всех депутатов зарплата одинаковая, только у председателя Госдумы приравнена к зарплате премьер-министра», — уточнял источник газеты «Ведомости».

В связи с этим в Госдуме неоднократно призывали понизить депутатские зарплаты. Тот же Рыбаков предлагал платить членам Думы среднюю заработную плату по Москве, потому что «правильно, когда депутаты понимают, как живут люди, и получают ту заработную плату, которую получают их избиратели в том городе, в котором они работают». Весной 2024 года в Думу внесли законопроект о приравнивании зарплат депутатов Госдумы и сенаторов к средней по России. Его подготовила группа парламентариев от «Справедливой России — За правду», в том числе глава фракции Сергей Миронов.

«[Депутаты и сенаторы] должны быть ближе к народу не только на словах, но и на деле», — пояснили авторы документа.

Однако инициатива столкнулась с критикой от других парламентариев. Например, первый замглавы фракции ЛДПР Василий Власов заявил, что его однопартийцы отдают большую часть своей зарплаты в фонд, откуда потом помогают населению. А депутат Виталий Милонов и вовсе сообщил, что такое может предложить только председатель Думы Вячеслав Володин.

«Если Володин скажет понижать — понижайте. Однако не Сергею Михайловичу [Миронову] это решать. Он не очень часто бывает на заседаниях, поэтому не знает, что там происходит. Его днем с огнем в Думе не увидишь», — заявил депутат.