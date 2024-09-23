В Госдуме отвергли идею «затягивания поясов» на фоне роста экономики

В Госдуме отвергли предложение ограничивать расходы граждан, указав на позитивные тенденции в ряде отраслей российской экономики. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.



По его словам, данный совет является неуместным на фоне роста экономики и зарплат в ряде секторов.

Ранее доцент Университета «Синергия» Дарья Копылова заявила, что в нынешних реалиях российским гражданам стоит стараться «затянуть пояса» и сократить необязательные расходы. Однако Кирьянов не согласился с таким подходом.

«Люди живут по-разному, есть целые отрасли, в которых зарплата выросла, поскольку сегодня мы активно занимаемся технологическим суверенитетом», — пояснил депутат.

Он отметил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса, IT, торговли и логистики демонстрируют серьезный рост заработных плат.

При этом Кирьянов призвал россиян быть осторожными при использовании потребительских кредитов, особенно на фоне высоких процентных ставок.

До этого стало известно, что Центробанк России сохранил ограничения на переводы валюты за рубеж для граждан и иностранцев из дружественных стран, установив лимит в $1 млн в месяц на зарубежные счета и $10 тыс. через платежные системы.

Ранее ЦБ повысил ключевую ставку до 19%.