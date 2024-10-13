«Ее просто убили». В Одессе женщина скончалась после акции с российским флагом Экс-депутат Рады Царев заявил об убийстве женщины, вывесившей флаг РФ в Одессе

В Одессе умерла женщина, которая пыталась повесить российский флаг на постамент памятника. Экс-депутат рады Олег Царев заявил, что, по официальной версии украинских правоохранителей, женщина скончалась от сердечной недостаточности, однако на самом деле после ареста и перевода в СИЗО одесситку «просто убили». Что известно об этом деле — в материале «Газеты.Ru».

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев в своем Telegram-канале сообщил о смерти женщины, которая 7 октября пыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника Екатерине II в Одессе.

«Официальная версия правоохранителей — смерть от сердечной недостаточности. На самом деле после ареста и перевода в СИЗО ее просто убили», — написал Царев.

При этом бывший депутат отметил, что информация о смерти женщины пока не подтверждена.

«Раскайтесь и перейдите на сторону России»

7 октября украинские СМИ сообщили о женщине, которая вышла на Екатерининскую площадь в Одессе с российским флагом и пыталась повесить его на постамент памятника Екатерине II. Одесситку сняли на видео прохожие. Они оскорбляли ее, призывая слезть с памятника «вместе со своей тряпкой», кидали бумажные стаканчики и вырвали флаг из рук.

Одесситка не отреагировала на грубые слова, заявив возмущенным людям, что поддерживает Россию. Вскоре на место прибыли полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), писало «Зеркало недели». По данным «Страны.ua», женщину задержали.

8 октября украинские журналисты опубликовали видео ее допроса.

На нем одесситка заявила, что поддерживает русский мир и президента РФ Владимира Путина, а также призвала всех «нормальных» украинцев и бойцов ВСУ перейти на сторону России.

«Вот эти вот ребята, которые идут за деньги защищать нашу типа родину от кого? От наших братьев-славян? Я считаю, что это все делает НАТО, Америка. И если мы раскаемся, если мы пойдем <...> на сторону России <...> тогда вы увидите всю правду — всю нечисть, тех, кто вообще нас уничтожает», — подчеркнула одесситка.

Она также отметила, что никогда не простит того, что случилось в Одессе 2 мая 2014 года (В городе были массовые беспорядки, а также произошел пожар в одесском Доме профсоюзов. В результате погибли 48 человек)

9 октября «РБК-Украина» со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области сообщило, что в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об «отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины», по которой ей могло грозить до трех лет лишения свободы. По данным агентства, с одесситкой работали следователи и сотрудники СБУ. Российский флаг, который женщина пыталась повесить на постамент, изъяли и добавили к материалам дела.

Кроме того, в полиции сообщили, что задержанная якобы ранее уже привлекалась к ответственности за кражу, мелкое хулиганство и распитие спиртных напитков в общественных местах.

Впервые информация о ее смерти появилась 10 октября. Издание «Блокнот Одесса» сообщило, что украинские СМИ утверждают, что причиной смерти женщины стали «сердечные проблемы», однако ряд источников склоняется к мнению, что ее могли убить .

«Официального подтверждения или опровержения данной информации нет, и вряд ли таковое будет», — говорится в публикации.

При этом одесский активист Демьян Ганул в своем Telegram-канале отрицал смерть женщины, называя эту информацию слухами. Он заявил, что задержанную не помещали в СИЗО, а значит, умереть там она не могла. При этом ранее, ссылалась на свои источники, Ганул сообщил, что одесситку отправят в следственный изолятор.

«Участница Антимайдана»

По словам Царева, задержанную женщину зовут Елена Чесакова. Она уроженка города Березовка в Одесской области.

«Согласно некоторым источникам, она известна, как участница Антимайдана в Одессе, на Куликовом поле, в 2014 году. Но эти данные пока не проверены», — написал экс-депутат.

Демьян Ганул назвал то же имя и место рождения женщины. Он также заявил, что у задержанной есть квартиры в Киеве и Одессе и, возможно, родственники в России.

Депутат Одесского городского совета Андрей Вагапов в эфире телеканала «Киев24» рассказал, что помнит Чесакову как довольно активную участницу пророссийского палаточного лагеря на Куликовом поле в Одессе в 2014 году.