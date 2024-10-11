«Было много мошек»: власти Забайкалья объяснили, зачем губернатор вытер палец о подчиненную В Забайкалье оправдали губернатора, вытершего палец о подчиненную

В правительстве Забайкалья заявили, что губернатор Александр Осипов не вытирал «козюлю» о куртку главы Крымского лесничества Елены Шаляпиной, а лишь отмахивался от мошки. Видео, на котором глава региона сначала чешет нос, а затем вытирает руку о подчиненную, распространилось в соцсетях накануне. Как заявил «Газете.Ru» источник в областном кабмине, Осипов уже позвонил Шаляпиной и извинился. Сама женщина инцидент не комментирует.

10 октября в Telegram-каналах распространилось видео, на котором губернатор Забайкальского края Александр Осипов, слушая доклад главы Карымского лесничества Елены Шаляпиной о пожарах в регионе, почесал нос большим пальцем, а затем вытер руку о куртку женщины. Первым видеозапись опубликовал канал Mash, заявивший, что глава региона якобы «вытер козюлю» о главу лесничества. Как впоследствии уточнил SHOT, инцидент произошел еще в июле 2024 года.

Изначально Осипов отказался комментировать распространившиеся в сети кадры, а в приемной губернатора попросили обратиться к ним в рабочее время или отправить официальный запрос. Однако уже 11 октября заместитель председателя правительства Забайкальского края Вячеслав Кулаков объяснил «Газете.Ru», что на видео Осипов чесал нос из-за мошки. По его словам, губернатор не смог вспомнить этот инцидент, однако ему показали запись. После этого Осипов заявил, что в тот день были «сильный пожар, дымище, мошки много».

«Сегодня нашли полное видео — удивительно, но оказалось именно так. Посмотрев, [Осипов] сказал: «Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять. Главное, чтобы вся эта история не расстроила Елену Шаляпину», — заявил Кулаков.

Найденную полную запись зампред правительства Забайкалья показал РИА Новости. На кадрах присутствующие действительно отмахиваются от мошек и чешут носы, даже Шаляпина.

«Все участники видео чешут носы или отмахиваются от мошки. Далее губернатор, и это на полном видео видно, поворачивает Елену Викторовну в сторону пожара и уточняет у нее подробности по тому направлению. Здесь считаю особенно важным извиниться перед Еленой Викторовной, так как из-за неполного видео сложилось неправильное восприятие у людей произошедшего», — пояснил Кулаков.

Шаляпина не в обиде

Источник в правительстве Забайкальского края сообщил «Газете.Ru», что Осипов уже извинился перед Шаляпиной за попавший на видео инцидент.

«Губернатор звонил Елене. Они поговорили, Осипов извинился. Елена не в обиде», — сказал источник.

При этом связаться с самой Шаляпиной и сотрудниками ее приемной «Газете.Ru» не удалось, они не отвечают на звонки. Mash сообщил, что женщина «скрывается от журналистов» и через коллег просит не беспокоить ее по поводу этой истории. Что стало с ее курткой — неизвестно.

Репутационный ущерб

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов в беседе с URA.ru отметил, что инцидент нанес Осипову очевидный репутационный ущерб. Якобы сейчас чиновника считают «не вполне адекватным и не соблюдающим правила приличия».

«Однако последствия, вероятно, будут кратковременными и весьма ограниченными — и в аппаратном смысле, и в смысле общего позиционирования. Серьезных санкций со стороны федеральной власти я не ожидаю», — добавил Орлов.

При этом политолог Евгений Минченко сказал агентству, что история «не стоит выеденного яйца», так как губернатор просто «прикоснулся к другому человеку в процессе общения».

Осипов стал врио губернатора Забайкальского края в 2018 году. Через год 89,61% избирателей отдали за чиновника свой голос, после чего он стал губернатором. В 2024 году Осипов вновь участвовал в выборах и одержал победу с результатом 82,27%. В 2020 году чиновник уже становился звездой соцсетей, когда снял клип-поздравление с Татьяниным днем студентов. В видео он зачитал рэп:

«С этой тусой поздравляю, в пиджаке сам напрягаюсь. Вы смотрите там, без бед. Самых топовых побед».

В подписи к видео говорилось, что, пожалуй, никто за всю историю края, а, может быть, и России так оригинально не поздравлял студентов.