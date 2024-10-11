Расстрелял из двустволки и пистолета: влюбленный сталкер напал на своих соседей В Долгопрудном 52-летний мужчина расстрелял супружескую пару и покончил с собой

В подмосковном лесу 52-летний мужчина расстрелял из двустволки и пистолета супружескую пару. По одной из версий, он давно был влюблен в женщину, несмотря на большую разницу в возрасте. Нападавший жил по соседству от пары и подстерег их, когда те выгуливали собаку. Муж погиб на месте, а жена смогла сбежать. Убийца же после этого покончил с собой.

Семейную пару расстреляли в подмосковном Долгопрудном, пока они гуляли с собакой, сообщил Telegram-канал SHOT.

Жертвами стали 47-летний Юрий и его 40-летняя жена Ирина. Вечером 10 октября они выгуливали питомца в лесу микрорайона Шереметьевский, когда столкнулись со знакомым — 52-летним соседом Алексеем Воробьевым. По данным SHOT, мужчина около восьми раз выстрелил в супругов из двустволки и еще «пару выстрелов» сделал из пистолета.

При этом в подмосковном управлении СК уточнили, что с места изъяты пять гильз . В Юрия попали три пули, он скончался на месте. Ирина получила ранения ног и смогла убежать. Жители микрорайона слышали выстрелы, но сперва приняли их за взрывы петард или фейерверки.

Местные помогли раненой женщине: по одной из версий, случайный таксист подобрал ее и отвез в больницу. По другой, пострадавшую сначала довезли в ближайший спорткомплекс, чтобы там оказать помощь, а затем туда же вызвали скорую. Сейчас Ирина госпитализирована. По данным SHOT, она находится в реанимации.

Нападавшего же нашли мертвым неподалеку от места стрельбы, предположительно, он покончил с собой .

У пары есть трое несовершеннолетних детей. Их собака первое время оставалась на месте покушения.

«Сперва сбежала, а позже вернулась к месту трагедии, где до сих пор лежит кепка Юрия, скулила», — описывает SHOT.

Напуганное животное не давалось людям в руки и позже убежало в чащу. Сейчас собаку ищут десятки добровольцев, чтобы вернуть выжившей хозяйке.

Влюбленный сталкер

Известны две возможные причины случившегося. Первая — Воробьев не поделил с соседями парковку.

«По одной из версий, мотивом нападения на соседей явился имеющийся конфликт из-за парковочного места», — сообщили в СК.

Вторая — давняя влюбленность нападавшего в Ирину. Как выяснил SHOT, Воробьев с детства был знаком с женщиной и влюблен в нее , несмотря на разницу в возрасте в 12 лет.

«По словам близких, Алексей преследовал Юрия и Ирину как минимум четыре года и уже нападал на [мужа]. Как-то Юрий забыл сигареты в машине, пошел за ними, в этот момент Алексей налетел на него сзади, ударив его по голове», — сообщил канал.

При этом сайт mk.ru сообщил, что конфликт между Воробьевым и его жертвами продолжался давно.

«Алексей мог замазать дверной глазок квартиры [супругов] собачьими фекалиями. У него тоже собака, <...> но какая-то дворняга, а у Юры и Иры — спаниель Арчибальд. И машину мог испачкать какашками», — рассказал изданию один из соседей пары.

Кроме того, Воробьев выкидывал мусор на дачный участок супругов и приносил мусорные пакеты на их лестничную площадку, а однажды порвал куртку 14-летнему сыну пары, после чего подрался с Юрием.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве.