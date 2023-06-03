Жил на зарплату и откладывал на пенсию. У московского следователя конфискуют более 1000 биткоинов

Газета «Коммерсант» рассказала подробности одного из крупнейших коррупционных дел последних лет: по данным Главного следственного управления СК и Генпрокуратуры, начальник следственного отдела (СО) комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев получил от группы подследственных хакеров взятку в криптовалюте, в долларовом эквиваленту составляющую почти $24 млн. Данные для входа в криптокошелек он хранил на компьютере в папке под названием «Пенсия». «Коммерсант» отмечает, что хакеры получили условные сроки, а у Тамбиева хотят конфисковать криптовалюту. Заседание суда назначено на 5 июня. Первоначально надзорный орган установил, что следователь «жил на одну зарплату».

Как сообщает «Коммерсант», на 5 июня назначено заседание Никулинского районного суда Москвы по делу Марата Тамбиева, который, по версии следствия, получил крупную взятку в биткоинах. Иск против Тамбиева подал первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин, он рассчитывает конфисковать нелегальный доход следователя.

«По версии ГСУ СКР и надзирающей за ним Генпрокуратуры, начальник СО комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев получил от подследственных хакеров взятку в биткойнах, соответствующую почти $24 млн.

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Коды доступа к электронному кошельку с биткойнами следователь хранил в папке с названием «Пенсия», где их и нашли, взломав его компьютер. Взяткодатели отделались условными сроками, а у господина Тамбиева надзор рассчитывает конфисковать весь его коррупционный доход», — сообщает газета.

Как сообщает «Коммерсант», Тамбиев поступил на службу в СК в декабре 2011 года на должность следователя Гагаринского межрайонного СО. Затем был следователем по особо важным делам СУ по ЮЗАО, замглавы, а затем главой Мещанского СО. После этого он занял нынешнюю должность в ГСУ по Тверскому району.

«Надзором было установлено, что работник официально жил на одну зарплату, а у него самого и членов семьи дорогостоящего имущества и накоплений денежных средств в российских рублях, а также иностранной и криптовалюте не имелось», — отмечает газета.

Незадекларированный доход

Газета отмечает, однако, что ни Тамбиев, ни кто-то из членов его семьи доход «во всяком случае, не декларировал».

Тем не менее, в ходе расследования дела, возбужденного по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), следствие и Генпрокуратура установили, что Тамбиев обладает 1032,1 битконом (почти $24 млн или 1,662 млрд руб. по актуальному на тот момент курсу Центробанка). По данным «Коммерсанта», единоразовая взятка в 1,6 млрд рублей — рекорд для российских правоохранителей. Так, отмечает газета, по приговору Пресненского суда, полковник МВД Дмитрий Захарченко виновен в получении нелегального дохода в размере 1,4 млрд рублей. Однако полицейский получал его в течении 10 лет.

Следствие полагает, что 7 апреля 2022 года Тамбиев получил взятку от хакеров Марка и Константина Бергмановых и Кирилла Самокутяевского из Infraud Organization. Дело против них вел Дамбиев. Как сообщается, взятку он получил за неналожение ареста на их активы.

Отмечается, что взятку у Тамбиева обнаружили в ходе обыска его квартиры на Большой Очаковской улице в Москве.

«У него обнаружили ноутбук марки Apple MacBook Pro, который взломать удалось только через несколько месяцев. В нем внимание следователей центрального аппарата СКР привлекла папка под названием «Пенсия», в которой оказалась фотография листа бумаги с записями кодов, позволявших господину Тамбиеву получить доступ к 932,1 и 100 биткойнам»,

— говорится в публикации «Коммерсанта».

После этого Главное СУ СКР обратилось в Басманный суд, который наложил арест на биткоины. Так, биткоины перевели на электронный адрес аппаратного криптокошелька Ledger Nano X, теперь устройство и данные доступа к нему хранятся в камере хранения вещдоков СК.

Когда Разинкин обосновывал арест активов Дамбиева, он указал, что за время службы следователь получил суммарную зарплату чуть более 11,7 млн руб. Таким образом, нахождение у него биткоинов на суму в 16 млн руб. «указывает на получение имущества из не предусмотренных законом источников».

Как отмечает «Коммерсант», Тамбиев свою вину не признает и ранее добивался восстановления на службе. Ранее его уволили за нарушение присяги и совершение поступка, который порочит честь следователя. Когда он обращался в суд, то указал, что его вина в преступлении не доказана. Кроме того, он требовал компенсацию за «время вынужденных прогулов». Иск Тамбиева отклонили, нарушение присяги подтвердила внутренняя проверка.

Производство по коррупционной статье против хакеров было прекращено.

^^^Дела против хакеров^^

22 января 2022 года Тверской суд Москвы отправил в СИЗО предполагаемого лидера хакерской группы Андрея Новака. Против него возбудули дело по ч. 2 ст. 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации). Самокутяева и братьев Бергман суд отправил под домашний арест. По данным ТАСС, их задержали в ходе оперативно-разыскной деятельности российских спецслужб при поддержке правоохранительных органов США, добавил собеседник ТАСС. Сообщалось, что The Infraud Organization похищала данные кредитных карт.

Кроме того, Новак был объявлен в розыск в США по обвинению в кибермошенничестве. Отмечалось, что российская сторона не планирует его выдавать. Минюст США полагает что группировка продавала украденные личные данные, данные кредитных карт, финансовую информацию и номера социального страхования.

Впоследствии они получили условные сроки, все фигуранты признали вину и пошли на сделку со прокурором. Тогда они и рассказали о коррупции в следственных органах. Кроме того, после взятки Тамбиеву Таганский райсуд конфисковал у хакеров в пользу государства оставшиеся биткойны на сумму около 700 млн руб.

16 января в 14 городах России по запросу США задержали членов хакерской группировки REvil. Также их деятельность призывал пресечь президент США Джо Байден. Отмечается, что REvil в основном атаковали крупные компании, в том числе ключевого партнера Apple — Quanta Computer, компанию Acer и поставщика MSP-решений Kaseya.

В ходе обысков ФСБ изъяло более 426 млн руб., $600 тыс. из которых были в криптовалюте, €500 тыс., 20 премиальных автомобилей, компьютерную технику и криптокошельки. Оператор REvil утверждал, что выручка группы за 2020 год составила $100 млн. По данным «Лаборатории Касперского», это делало ее наиболее успешной хакерской группировкой.

По данным «Ъ», в феврале 2023 года следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела против REvil. В итоге восьми предполагаемым хакерам следствие смогло вменить в вину лишь два дистанционных хищения средств, совершенных в США неизвестно у кого, где и на какую сумму. Потерпевших, как и ущерба, в уголовном деле нет.