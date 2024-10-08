Что такое банкротство физлица и как его оформить: пошаговая инструкция и возможные последствия Банкротство физического лица: как проходит процедура, как списать долги через суд и МФЦ

В России растет количество граждан с кредитами. По данным Центробанка, более 40% россиян старше 16 лет обременены долгами. В 2024 году количество закредитованных физических лиц достигло 50 млн человек и продолжает расти. При этом далеко не всегда у граждан получается довести до конца исполнение обязательств по кредитам. В этом случае возможный вариант — запуск процедуры банкротства и полное списание долгов. «Газета.Ru» разобралась в сути процедуры и составила пошаговую инструкцию оформления банкротства физических лиц в 2024 году.

Что такое банкротство физических лиц

Банкротство физических лиц — это абсолютно законный механизм списания долгов через суд, вступающий в силу в том случае, если взыскать задолженность невозможно.

Механизм банкротства физических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) в России регулируется федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127‑ФЗ.

Какие причины приводят к банкротству физических лиц

Как правило, к банкротству физическое лицо приводит высокая закредитованность. Ипотека, кредиты на авто, технику, отпуск, ремонт копятся, как снежный ком. И в случае непредвиденных обстоятельств – например, потери работы, болезни или другого форс-мажора, человек оказывается не в состоянии платить по долгам.

Чтобы не допустить просрочки по платежам, физические лица часто берут быстрые займы под большие проценты, но это лишь усугубляет проблему. На вовремя неоплаченные кредиты начинают начисляться пени и штрафы, общая сумма долга быстро растет. Возможным выходом из ситуации в таком случае становится процедура банкротства.

Кстати По данным Федресурса, за первые 6 месяцев 2024 года в России признали банкротами 191,5 тыс. россиян. Это на 17,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Виды банкротства физических лиц

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей в России действуют два основных вида банкротства: судебное и внесудебное.

Внесудебное банкротство

Это самый простой и удобный вариант. Такую процедуру можно оформить при посещении МФЦ с минимальной потерей времени.

Запустить процесс банкротства во внесудебном порядке можно при наличии нескольких важных условий.



Если сумма долга не превышает 1 миллиона рублей.

Отсутствие у человека имущества, которое можно реализовать для погашения долгов.

Какие категории граждан имеют право списать долги через МФЦ?

Через МФЦ имеют право списать долги несколько категорий граждан.



Пенсионеры, у которых нет никаких иных источников доходов кроме пенсии. При этом имущества для взыскания у них тоже нет.

Женщины, получающие детские пособия. Важно, чтобы у женщин, претендующих на банкротство во внесудебном порядке, не имелось имущества, которое можно было бы реализовать для погашения задолженности.

Физлица, которым не удалось погасить долги по исполнительному листу, тоже могут обращаться в МФЦ с заявлением о признании гражданина банкротом. При этом лист должен быть выдан не позднее чем за семь лет до даты обращения с заявлением о признании банкротом.

Судебное банкротство

Более сложный путь – оформление процедуры судебного банкротства физического лица. В этом случае гражданин заявляет о своей неплатежеспособности в суде и самостоятельно инициирует арбитражное судопроизводство.

Процедура судебного банкротства запускается, если сумма долгов гражданина – более полумиллиона рублей, а сумма просрочки по платежам превысила трехмесячный срок.

Пошаговая процедура внесудебного банкротства

От решения начать процедуру банкротства физического лица до полного списания всех долгов гражданина отделяют много важных шагов.

Первый из них – консультация с юристами. Сегодня многие юридические компании предлагают услугу банкротства под ключ. Главное – выбирать осмотрительно, консультироваться исключительно с профессионалами, чтобы не стать жертвой мошенников. Такие услуги не бесплатны, однако они помогают сэкономить время и упростить процесс.

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Как оформить внесудебное банкротство в МФЦ

Соберите полный пакет документов. Как правило, обязательными являются общегражданский паспорт, СНИЛС и ИНН (при наличии), свидетельство о браке/разводе/постановление суда о разделе имущества (при наличии этих документов).

Составьте полный перечень ваших долгов и кредиторов.

Приложите справки о получении пенсии или детских пособий, если таковые имеются.

Напишите заявление о признании себя банкротом.

Подайте пакет документов в МФЦ. Кстати, это не обязательно делать лично: ваши интересы может отстаивать представитель при условии наличия нотариально заверенной доверенности.

Дождитесь ответа из МФЦ. В течение одного рабочего дня сотрудники МФЦ проверят предоставленную вами информацию. Затем, в течении трех рабочих дней они либо включат сведения о процедуре банкротства в специальный реестр, либо возвратят вам заявление, указав причину.

Обжаловать возврат заявления можно в арбитражном суде по месту жительства. Также вы имеете право написать новое заявление месяц спустя.

Нюансы процедуры банкротства через МФЦ

Процедура признания гражданина банкротом во внесудебном порядке длится полгода. Как правило, вначале специалисты МФЦ проверяют, действительно ли ваш случай попадает под упрощенный формат. Затем в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве вносятся соответствующие данные, после чего кредиторы получают право проверить имущество должника.



Если процедура проходит гладко, уже через шесть месяцев долги физлица спишут. При этом, если вскроется обман и у должника найдется неучтенное в документах имущество, оспаривать процедуру упрощенного банкротства кредиторы будут через суд.

Пошаговая процедура судебного банкротства

В случае запуска процедуры судебного банкротства гражданину понадобится составить и подать заявление в Арбитражный суд. В ходе судебного заседания будет принято решение о реструктуризации долгов. Начисление пеней и штрафов остановится.

Чтобы помочь гражданину погасить долги, будет запущен процесс реализации имущества. После продажи движимого и недвижимого имущества, средства будут направлены на погашение задолженности.

Как оформить банкротство через суд:

Соберите полный пакет документов по кредитным обязательствам. Он включает документы о кредитной истории, договоры займа, расписки, постановление о начале судебного производства. Документы по финансовой несостоятельности: 2-НДФЛ с места работы за 3 года, справка по безработице, копия трудовой книжки. Приложите копии паспорта и СНИЛС, ИНН; справки о счетах и средствах на них, а также документы на залоговое имущество. Добавьте документы о сделках и операциях с ценными бумагами на суммы свыше 300 тыс. рублей. Обязательно вложите копии свидетельств о рождении детей до 18 лет, регистрации или расторжении брака, брачного договора.

Финансовый управляющий, физлицо и кредиторы составят план реструктуризации ваших долгов, который затем будет утвержден сторонами — участниками процесса и судом. В ходе реструктуризации будут изменены условия выплат долгов: это поможет должнику легче и быстрее погасить задолженность.

Суд назначит реструктуризацию долгов, если ваш доход позволяет погасить всю задолженность за три года, а также если у вас нет судимости, непогашенных административных дел по экономическим статьям.

Суд запустит процедуру реализации имущества, если процесс реструктуризации вам не подходит, или вы по каким-либо причинам не выполнили условия плана. Это высвободит средства для погашения долгов перед кредиторами.

Последствия банкротства физлица

Безусловно, у процедуры банкротства физического лица есть свои минусы.

Во-первых, если вы решите оформлять банкротство в судебном порядке, будьте готовы к дополнительным расходам. Помимо небольших затрат на оформление справок, вам понадобится оплатить работу финансового управляющего – своеобразного посредника между должником, кредиторами и судом. Обязательная часть вознаграждения составляет 25 тысяч рублей за процедуру. Кроме того, по итогам успешных торгов финансовый управляющий получает проценты от продажи имущества.

Во-вторых, будьте готовы к тому, что по решению суда ваше имущество будет распродано с молотка. Такой вариант развития событий наступает в случае, если реструктуризировать долги невозможно.

Третий минус – ограничение в правах. Вы больше не сможете распоряжаться деньгами самостоятельно: за этим будет тщательно следить финансовый управляющий. К слову, в ходе реструктуризации долга, физлицу разрешают тратить не более 50 тыс. руб. ежемесячно. Про отдых за рубежом тоже можно будет забыть.

Один из важнейших минусов процедуры банкротства заключается в том, что она негативно сказывается на репутации. У гражданина могут возникнуть трудности в оформлении новых кредитов в будущем. Испорченная кредитная история может негативно отразиться и на карьере: многие серьезные организации проверяют этот параметр у соискателей еще на этапе отбора.

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Что нужно взвесить, решаясь на процедуру банкротства

О чем важно помнить, решаясь на такой ответственный шаг, рассказала «Газете.Ru» адвокат Адвокатской палаты Московской области, член экспертного совета при комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Зуй.

«Граждане верят в стопроцентную эффективность банкротства – спишем долги, заживем по-новому. А это бывает не всегда так. Свою лепту в такое понимание «легкой» и «не имеющей отрицательных последствий процедуры» внесла и сильная общая закредитованность населения, и граждане-мошенники, обзванивающие по телефону всех подряд. Например, мне ежедневно звонят и металлическим голосом вещают, что я как гражданин России вправе законно списать свои долги», – рассказывает адвокат.

При этом, отмечает Ирина Зуй, далеко не все граждане понимают, что суд не обязан списывать долги гражданина . Это право суда, но не обязанность. И если суд сочтет, что должник не является добросовестным, то все усилия и финансовые вливание на оплату услуг арбитражного управляющего и адвоката пойдут насмарку – долг не спишут.

Когда гражданина признают банкротом, для него наступят все неблагоприятные последствия.



В течение 5 лет он будет обязан уведомлять о своем банкротстве кредитора при обращении за новым кредитом или займом.

В течение 3 лет гражданин не вправе будет занимать в юридических организациях управляющие должности.

В течение 5 лет не сможет регистрировать ИП.

В течение 5 лет нельзя будет повторно начать процедуру банкротства.

В течение 10 лет не сможет управлять кредитными и финансовыми организациями.

Какого должника суд может не признать добросовестным и не списать долги?

Однозначно, если в течении предшествующих банкротству трех лет гражданин «пытался вывести актив без адекватного встречного исполнения». Простыми словами: если должник продал какое-то свое имущество (например, машину) по цене ниже рыночной или подарил родственнику.

«Реальная ситуация: мужчина за три года до банкротства подарил родному сыну перед свадьбой дом в Болгарии. Тогда о банкротстве дарителя и речи не было. Это – стопроцентный вывод актива. Такая сделка будет оспорена в суде кредиторами в рамках дела о банкротстве», — поясняет адвокат.

Еще один пример из практики: за два года до банкротства пожилой мужчина продал фактически полусгнивший кузов от Volvo по цене 100 рублей родному племяннику. В договоре купли-продажи он не описал дефекты и недостатки. А с юридической точки зрения племянник был признан аффилированным лицом.

Ввиду отсутствия описания дефектов арбитражный управляющий оценил Volvo по году выпуска. А год был достаточно свежий, просто машина успела побывать в нескольких авариях и сильно пострадала.

«Оба этих должника — с домом, подаренным сыну, и с Volvo-кузовом — были признаны судами недобросовестными и долги с них не списали», — резюмировала адвокат.

Заставить суд признать вас добросовестным должником при выявленных эпизодах вывода активов, разжалобить, объяснить ему что-то невозможно. Забудьте про это. Ирина Зуй адвокат Адвокатской палаты Московской области

Ирина Зуй настоятельно рекомендовала перед любым банкротством посоветоваться с адвокатом или иным юристом, который объяснит, имеет ли смысл в вашем конкретном случае подавать заявление о признании несостоятельным и тратиться на судебную процедуру.

Часто бывает так, отметила адвокат, что гражданину нет никакого смысла банкротиться: достаточно грамотно и законно выстроить работу с судебными приставами-исполнителями, если он не в состоянии ввиду различных жизненных обстоятельств обслуживать кредиты или отдавать прочие долги.