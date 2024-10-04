Блогерам Чекалиным предъявили новое обвинение. Им грозит до 10 лет колонии

Чекалиным и их бизнес-партнеру предъявлено обвинение по статье о переводе рублей на банковские счета нерезидентов по документам, содержащим заведомо недостоверные сведения (п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Их подозревают в выводе более 250 млн руб. После обысков накануне Чекалины были задержаны на двое суток. Процессуальные документы поступили в прокуратуру Троицкого и Новомосковского административных округов.
Надзорное ведомство утверждает, что обвиняемые при продаже в России через интернет курсов фитнес-марафонов заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка.
«В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов», — заявила прокуратура.
В МВД сообщили, что противоправная деятельность выявлена правоохранительными органами «при содействии службы безопасности ПАО «Сбербанк».
Органы не уточнили, куда переводились деньги. По информации «Ъ», средства уходили на счета одной из фирм в ОАЭ.
По новому делу Чекалиным может грозить до 10 лет колонии и штраф до 1 млн руб.
Обыск
Утром 3 октября у блогеров прошли обыски: следователи пришли в три столичные квартиры и два дома в Подмосковье. В мае Чекалины развелись. Свои активы стоимостью 1,353 млрд руб. они поделили. Трое детей Чекалиных остались жить с матерью.
Адвокат Чекалиных Екатерина Гордон сказала, что новое уголовное дело стало сюрпризом для бывших супругов.
«Все происходящее похоже на охоту на ведьм. Если государство делает все, чтобы блогеров не было вообще, то оно на верном пути.
Никаких опросов и вызовов от правоохранительных органов не было. Снова вломились в дом и начали обыск», — заявила Гордон Super.
Прошлые дела
В отношении Чекалиных уже возбуждали два уголовных дела.
Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 млн руб. По оценке следствия, Лерчек пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 млн руб. в год.
Второе — об отмывании денег в особо крупном размере. Как посчитал Следственный комитет, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн руб., купив на них доллары и замаскировав связь денег с преступным источником происхождения.
В конце декабря с Лерчек и ее мужа сняли обвинения в неуплате налогов. Как отмечал председатель СК Александр Бастрыкин, они выплатили долг в 504 млн руб. В начале марта адвокат Константин Третьяков сообщил и о прекращении дела об отмывании.