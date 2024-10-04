Блогерам Чекалиным предъявили новое обвинение. Им грозит до 10 лет колонии По новому делу блогерам Чекалиным грозит до 10 лет колонии и штраф

В отношении блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных возбудили новое уголовное дело. Им, а также их бизнес-партнеру предъявлено обвинение по статье о валютных операциях по подложным документам. По версии следствия, они вывели за пределы России более 250 млн руб. Чекалиным может грозить до 10 лет лишения свободы.

Чекалиным и их бизнес-партнеру предъявлено обвинение по статье о переводе рублей на банковские счета нерезидентов по документам, содержащим заведомо недостоверные сведения (п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Их подозревают в выводе более 250 млн руб. После обысков накануне Чекалины были задержаны на двое суток. Процессуальные документы поступили в прокуратуру Троицкого и Новомосковского административных округов.

Надзорное ведомство утверждает, что обвиняемые при продаже в России через интернет курсов фитнес-марафонов заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка.

«В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов», — заявила прокуратура.

В МВД сообщили, что противоправная деятельность выявлена правоохранительными органами «при содействии службы безопасности ПАО «Сбербанк».

Органы не уточнили, куда переводились деньги. По информации «Ъ», средства уходили на счета одной из фирм в ОАЭ.

По новому делу Чекалиным может грозить до 10 лет колонии и штраф до 1 млн руб.

Обыск

Утром 3 октября у блогеров прошли обыски: следователи пришли в три столичные квартиры и два дома в Подмосковье. В мае Чекалины развелись. Свои активы стоимостью 1,353 млрд руб. они поделили. Трое детей Чекалиных остались жить с матерью.

Адвокат Чекалиных Екатерина Гордон сказала, что новое уголовное дело стало сюрпризом для бывших супругов .

«Все происходящее похоже на охоту на ведьм. Если государство делает все, чтобы блогеров не было вообще, то оно на верном пути.

Никаких опросов и вызовов от правоохранительных органов не было. Снова вломились в дом и начали обыск», — заявила Гордон Super.

Прошлые дела

В отношении Чекалиных уже возбуждали два уголовных дела.

Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 млн руб. По оценке следствия, Лерчек пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 млн руб. в год.

Второе — об отмывании денег в особо крупном размере. Как посчитал Следственный комитет, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 млн руб., купив на них доллары и замаскировав связь денег с преступным источником происхождения.

В конце декабря с Лерчек и ее мужа сняли обвинения в неуплате налогов. Как отмечал председатель СК Александр Бастрыкин, они выплатили долг в 504 млн руб. В начале марта адвокат Константин Третьяков сообщил и о прекращении дела об отмывании.