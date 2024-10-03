«Хотел обменять на редкую макаку». Задержан серийный похититель кенгуру из российских зоопарков

Мужчину, который за неделю украл трех кенгуру из российских зоопарков, задержали во Владимирской области. Похитителем оказался вор-рецидивист маленького роста, которого правоохранители сначала приняли за ребенка. Однако подозреваемого все же удалось поймать, при себе у него обнаружили одного из кенгурят. Второй погиб, а третьего пока ищут. По данным SHOT, третьего детеныша мужчина успел продать в Москве.

Во Владимирской области задержали мужчину, которого подозревают в похищении трех детенышей кенгуру из российских зоопарков. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Правоохранители предварительно установили как минимум два факта кражи животных. 27 сентября из ярославского зоопарка был похищен кенгуренок Крош. Через три дня аналогичный случай произошел уже в Калужской области — там из парка пропали двое детенышей.

«В его (подозреваемого. — «Газета.Ru») сумке обнаружено одно из животных, похищенных в калужском зоопарке, второй детеныш погиб. Оперативники устанавливают местонахождение третьего кенгуру, который украден в Ярославле», — добавила Волк.

Найденного кенгуренка передали на передержку в ярославский зоопарк, где ветеринары оказали ему помощь.

Следователи возбудили уголовные дела о краже. В Госдуме ранее также призвали привлечь похитителя к максимальной ответственности, если в результате неправильного содержания хотя бы один кенгуру погибнет.

Серийные похищения кенгуру

1 октября Baza сообщила, что в России орудуют серийные похитители кенгуру. По данным Telegram-канала, за неделю неизвестные украли двух самок и самца в разных зоопарках.

Сначала в Ярославле был похищен кенгуренок Крош — его украли прямо из вольера. После этого еще двух животных не досчитались в парке «Воробьи» в Калужской области.

«Пришли ночью, зашли, срезали забор, зашли в сарай и украли двоих [детенышей кенгуру]», — рассказал в беседе с RTVI владелец калужского парка Александр Белявский.

В обоих случаях похитители остались незамеченными. В ярославском зоопарке в день происшествия не работали камеры, а в калужском их просто не было. При этом SHOT сообщил, что в Ярославле сотрудники после кражи обнаружили приставную лестницу, а в «Воробьях» — кусачки.

Следователи сразу же предположили, что похищения связаны. По одной из версий, кенгурят могли украсть для частного зоопарка.

Руководитель парка в Калуге Андрей Ткаченко заявлял тогда, что сумчатых могли похитить из-за дефицита рынка животных и высокого спроса на кенгуру. Ткаченко объяснил, что из Европы животных сейчас практически не перевозят в зоопарки России, поэтому многие частники ищут сумчатых.

Была и версия, по которой кенгурят могли похитить сами сотрудники зоопарков, писал SHOT. Работников допрашивали.

«Судя по всему, преступники хорошо разбираются в правилах содержания кенгуру: они знали, что малыши уже выходят из сумки мамы и могут выжить без нее, если выкормить молоком», — говорилось в публикации.

Настоящий похититель

1 октября Telegram-каналы также опубликовали фоторобот предполагаемого похитителя. Он был похож на подростка. SHOT при этом писал, что существует вероятность, что это просто прохожий, который случайно оказался рядом с зоопарком в момент похищения. Однако 2 октября стало известно о задержании подозреваемого с фоторобота.

По данным Telegram-канала, мужчина оказался маленького роста, поэтому полицейские сначала приняли его за ребенка. Но позже к делу подключились спецслужбы, которые выяснили, что в районе обоих мест преступления в сети был зафиксирован один и тот же телефонный номер. Он принадлежал 31-летнему вору-рецидивисту Ивану Некрасову.

«Он родился в Вологодской области, а его рост меньше 150 сантиметров. Свои грязные делишки он начал проворачивать, еще когда был подростком. Ваня пробирался в квартиры через щели в двери, а в дома — через окна на чердаке. Улов у него, правда, всегда был тоже маленький — недорогой телефон и меньше тысячи рублей», — сообщил SHOT.

Некрасова задержали в 2017 году, но тогда он смог сбежать от правоохранителей. В 2019-м мужчина получил условный срок по статье о краже с проникновением и был объявлен в федеральный розыск.

По информации Telegram-канала, на кражу кенгуру мужчина пошел из-за своего увлечения животными. Он хотел обменять сумчатых на редкую макаку — нашел в интернете людей, которые согласились на такую сделку, после чего проник в два российских зоопарка.

Одного кенгуренка мужчина успел продать в Москве, а того, которого нашли у него при задержании, как раз и собирался обменять на обезьяну. Однако сделать это не успел.