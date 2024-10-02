Социальные ориентиры: как восполнить дефицит федерального бюджета

30 сентября Правительство России разработало и внесло в Госдуму проект Федерального закона о Федеральном бюджете на 2025 год и последующие периоды. Несмотря на нынешние трудности макроэкономического прогнозирования, Правительство России сохранило трехлетний горизонт бюджетного планирования. Профессор-исследователь Департамента политики и управления Факультета социальных наук НИУ ВШЭ Мстислав Афанасьев рассказал, чем руководствовалось правительство при подготовке нового проекта Федерального бюджета.

Исходя из того, что по итогам 2024 финансового года темпы роста российской экономики составят около 3,9% ВВП, в 2025–2027 годах экономический рост оценивается в 2,5–2,8% ВВП, что в целом соответствует оценкам международных финансовых организация для России.

В 2025 году прогнозируется рост доходов федерального бюджета с 36,1 трлн. руб. в 2024 году до 40,29 трлн. руб. в 2025 году. Предусматривается увеличение расходов федерального бюджета с 39,4 трлн. руб. в 2024 году до 41,46 трлн. руб. в 2025 году.

В 2025–2027 годах исполнение федерального бюджета ожидается с дефицитом, т.е. с превышением расходов над доходами, на уровне 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% ВВП в 2026 году и 1,1% ВВП в 2027 году. За этот период к 2027 году ненефтегазовый дефицит будет сокращен до 5,0% ВВП.

Основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета в 2025–2027 годах будут выступать государственные заимствования, прежде всего, на внутреннем рынке. При этом объем совокупного государственного долга России останется на весьма низком уровне в размере 18% ВВП. Это открывает возможность для последующего долгового маневра и формирования дополнительных финансовых резервов страны.

Главными задачами, которыми руководствовалось Правительство России при подготовке нового проекта Федерального бюджета были следующие важнейшие ориентиры.

Прежде всего, выполнение всех социальных обязательства перед российскими гражданами, включая поддержку участников спецоперации и их семей. Обеспечение необходимого и достаточного уровня расходов на оборону и безопасность страны, принимая во внимание международную ситуацию, а также продолжение государственной политики, направленной на обеспечение технологического суверенитета России.

Основным инструментарием реализации целей национального развития и федеральной бюджетной политики на ближайшие годы продолжают оставаться национальные проекты. На запланированные по ним мероприятия предусматривается расходы в размере более 40 трлн. руб. в течение шести лет.

По сравнению с проектами 2019–2024 годов финансирование национальных проектов в части расходов федерального бюджета будет увеличено почти в 2 раза. В том числе прирост расходов на новые национальные проекты в 2025 году составит 5,7 трлн. рублей.

Сформированный проект федерального бюджета направлен на обеспечение устойчивой финансовой системы нашей страны. Проведение бюджетной политики осуществляется в полном соответствии с бюджетными правилами, т.е. обеспечивается структурный первичный баланс бюджета при объеме базовых доходов. Это поможет сдержать инфляционные процессы, укрепит финансовый суверенитет и устойчивость экономики в средней и долгосрочной перспективе.

Проект федерального бюджета учитывает принятые в этом году изменения в налоговое законодательство. Они ориентированы на повышение справедливости и эффективности налоговой системы и являются частью мероприятий по достижению национальных целей развития.

Большое внимание при формировании федерального бюджета было уделено финансовому обеспечению мероприятий по достижению технологического лидерства. В бюджет на будущую трехлетку заложено финансирование в совокупном объеме около 6,1 трлн. руб., направленное на выполнение задач, сформулированных в Послании Президента России и стимулирующих развитие приоритетных отраслей российской экономики.

Среди прочего федеральные средства будут направлены на мероприятия по промышленному обеспечению транспортной мобильности, по развитию отечественного станкостроения, химии и создания новые материалов, на производство беспилотные авиационные системы, новых атомных энергетических технологий, развитие радио- и микроэлектроники и других перспективных отраслей народного хозяйства.

Очевидно, предусматривается выделение значительных средств на оснащение Вооруженных Сил страны необходимым вооружением и военной техникой, выплату денежного довольствия, поддержку оборонных предприятий.

Проект федерального бюджета предусматривает безусловное выполнение социальных обязательств. Поэтому «детский бюджет» на горизонте бюджетной трехлетки превысит 10 трлн. руб., включая адресную поддержку семей с детьми. Заработает целостная система социальной поддержки с охватом всех нуждающихся: от беременности матери до достижения ребенком 17 лет. Эта мера охватит более 10 млн человек.

На выплату единого пособия предусмотрено выделение более 4 трлн. руб. в течение трех лет. Около 1,7 трлн. руб. будут предоставлены на материнский капитал, размер которого ежегодно индексируется по уровню инфляции. Предусмотрены необходимые ресурсы для развития программы льготной ипотеки. Начиная с 2025 года предусмотрено возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам.

В сфере инфраструктуры федеральные ресурсы направляются на обеспечение комфортной и безопасной среды обитания, включая дорожное и транспортное развитие. На финансовую поддержку регионов будет направляться ежегодно около 3,3 трлн. руб., в том числе на реализацию национальных проектов – около 1 трлн. рублей.

Таким образом, несмотря на сложности внешнего характера, федеральный бюджет России сохраняет социальную направленность и концертирует финансовые усилия на технологичном и инфраструктурном прорыве российской экономики.

Автор — профессор-исследователь Департамента политики и управления Факультета социальных наук НИУ ВШЭ Мстислав Афанасьев.

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