«Оскверненное место». Невзоров отказался возвращаться в Петербург Журналист Невзоров публично отрекся от Петербурга на концерте в США

Журналист Александр Невзоров* отказался возвращаться в Санкт-Петербург. Такое заявление он сделал на своем концерте на Брайтон-Бич в Нью-Йорке. По его словам, он лишил Северную столицу статуса родного города и назвал Петербург оскверненным местом. На выступлении он также назвал свой украинский паспорт «орденом». В июле Невзорова и его жену Лидию признали экстремистским объединением, запретив их деятельность в стране. Кроме того, суд изъял их имущество в пользу государства.

Лишил город статуса

Журналист Александр Невзоров (признан в РФ иностранным агентом) на концерте в США отказался возвращаться в Санкт-Петербург.

«Я лишил Петербург статуса родного города, для меня это оскверненное место, и я туда не вернусь никогда даже в качестве туриста, ничто меня туда не тянет», — высказался Невзоров.

На концерте журналист скандировал проукраинский лозунг, в руках он держал микрофон в цветах флага Украины. Он отметил, что воспринял «как орден» украинский паспорт, который он и его жена получили в 2022 году. В ответ на вопрос зрителя, почему Невзоров дает концерт на русском языке, журналист ответил, что не считает этот язык собственностью России.

По информации Telegram-канала Mash, концерт прошел на Брайтон-Бич (считается местом, где находится крупнейшая русскоязычная диаспора в США) в Нью-Йорке. Перед выступлением зрителей предупредили о запрете на фото- и видеосъемку. Как пишет канал, шоу должны были посетить 1500 человек, Mash насчитал около 900. Причем большая часть из них была с Украины.

Конфисковали имущество

Mash пишет, что в настоящее время Невзоров «колесит по США и Канаде в попытках заработать».

2 июля 2024 года Октябрьский суд Петербурга признал Александра Невзорова и его супругу Лидию экстремистским объединением. По итогам заседания у пары конфисковали три земельных участка, здание на участке, жилой дом, машину и 25% долей уставного капитала ООО «Питер-Технопроект — Новые ресурсы».

В августе Невзоров и его жена Лидия решили обжаловать решение суда о признании их семьи экстремистским объединением. Кроме того, супруги рассчитывают оспорить изъятие у них имущества в России. По последним данным, Невзоровы подали две жалобы: одна из них исходила от одного из супругов, а вторая — от административного ответчика.

Жалобу от супругов приняли к рассмотрению, второе обращение суд оставил без внимания из-за формальных недостатков.

Отношения с Россией

В марте 2022 года Невзоров уехал из России. Через месяц Минюст внес Невзорова в список СМИ — «иностранных агентов». 1 февраля 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста к 8 годам лишения свободы из-за распространения дезинформации о российской армии.

По версии следствия, с 9 марта по 30 мая 2022 года Невзоров, «выражая несогласие с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией и действуя по мотивам политической ненависти», размещал в своих соцсетях видеозаписи и тексты, в которых содержалась «заведомо ложная информация под видом достоверной».

В августе 2023 года стало известно, что Невзорова оштрафовали на 20 тыс. руб. по статье о разжигании ненависти. Как сказано в постановлении о возбуждении дела, 13 февраля 2023 года на YouTube-канале журналиста была опубликована видеозапись его интервью белорусской службе Радио Свобода (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной), во время которого он негативно высказался о президенте России, событиях в Крыму в 2014 году, о жителях России, а также про российскую армию, спецоперацию и актеров.