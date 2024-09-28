Распылил дихлофос и не проветрил: отцу отравившейся под Красноярском семьи может грозить тюрьма СК пока не возбуждает дело против отца отравившейся под Красноярском семьи

Против отца красноярской семьи, где четверо детей умерли от отравления, могут возбудить уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщил SHOT. На допросе мужчина признался, что накануне трагедии распылил дома дихлофос и плохо проветрил помещение. Если это стало причиной случившегося, ему может грозить до четырех лет лишения свободы. При этом в СК заявили, что пока дело заводить не планируют — следствие ждет результаты экспертиз.

Отца отравившейся семьи из Красноярского края могут привлечь к уголовной ответственности за гибель его детей, узнал Telegram-канал SHOT.

На допросе мужчина рассказал, что распылил у себя в частном доме в селе Красная Сопка (Назаровский район) средство от насекомых. Предварительно, именно оно и стало причиной отравления семьи. В результате погибли четверо несовершеннолетних детей, выжили только сам отец и его беременная жена.

«Во время повторного допроса 34-летний Дмитрий признался, что распылил средство от насекомых «Варан» во всех комнатах и плохо проветрил дом — была открыта только маленькая форточка. Мужчина единственный выпил таблетку от живота, когда стало плохо», — отмечает канал.

Как стало известно ранее, Дмитрий хотел избавиться от мух в доме. Он отправил жену с детьми на улицу, опрыскал стены и мебель инсектицидным средством и сам вышел наружу. При этом окна, по информации газеты «Коммерсантъ», хозяин не открыл. Когда мужчина заглянул домой через пару часов, дихлофосом не пахло, и он решил, что можно возвращаться. Позвал родных обратно и, видимо на всякий случай, распахнул форточку.

По данным SHOT, сейчас решается вопрос о возбуждении против отца дела о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК), пишет SHOT. Поскольку из-за отравления умерло больше двух человек, мужчине грозит до четырех лет лишения свободы . В то же время региональный главк Следственного комитета (СК) уточнил, что пока не собирается возбуждать новое дело (из-за гибели детей уже заведено дело по статье «Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

«Все процессуальные решения будут приниматься только после получения нами всех экспертиз и окончательных выводов экспертов», — сообщило следствие.

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Может ли средство от насекомых убить человека

Краевое управление СК официально подтвердило, что «в телах погибших обнаружены компоненты инсектицидного средства». Вещества из его же состава нашли на шерсти котенка семьи, который тоже умер.

«Попадание в организм [погибших] детей компонентов инсектицидного неустановленного средства — приоритетная версия следствия», — сообщило региональное управление 27 сентября.

Ранее Назаровский межрайонный прокурор Владислав Беспалов заявил, что у следствия «возникло прямое подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом «Варан». Производитель дихлофоса уже заявил, что пострадавшие могли купить поддельную продукцию.

«Нашу продукцию подделывали. Даже есть документы и обращения в органы. Это было по другому продукту», — сообщили ТАСС на новосибирском заводе «Сибиар».

Маленьких детей могут убить даже небольшие дозы токсичного вещества, пояснила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа., подчеркнув, что при отравлении инсектицидами важно вовремя начать правильное лечение.

В красноярской семье от отравления скончались дети 6, 11, 12 и 13 лет . Дихлофос отец распылил 20 сентября, вся семья почувствовала себя плохо около 06:00 21 сентября. Дети и взрослые страдали от тошноты и головокружения, к врачам они обратились к 11:00.

Однако дезинсектор и руководитель департамента «Производственный контроль» Алексей Меньшиков считает, что концентрация дихлофоса в воздухе все же не могла быть такой высокой, чтобы убить детей. По его словам, им невозможно надышаться незаметно для себя , так как пары вызывают ожог слизистых, слезы из глаз, затрудненность дыхания. К тому же, распыленное вещество быстро улетучивается с поверхностей.

«Это бытовой дихлофос, поэтому от его распыления можно отравиться. Но смерть ребенка он вряд ли вызовет — концентрация не позволит. Могут быть кожный дерматит, рвота, кашель», — подчеркнул Меньшиков.

Какие еще есть версии

Изначально прокуратура назвала одной из возможных причин яд от насекомых, случайно попавший в еду жертв. Он мог лежать на кухне, и родители перепутали средство с приправами.

«Говорят, когда готовили пельмени, стояли у них рядом приправа <...> и отрава от мух. И якобы они перепутали, эту отраву от мух насыпали вместо приправы», — рассказали журналистам местные жители.

С другой стороны, эта версия появилась до того, как нашли тело котенка и вещества на его шерсти.

Кандидат медицинских наук, медицинский директор Института аналитической токсикологии Сергей Ловцевич предположил, что дети могли умереть из-за накопительного эффекта яда в их организмах.

«У них было отравление, которое их приводило во все более и более тяжелое состояние. То есть ситуация у них развивалась медленно. Это не мышьяк, который тут же вызывает смерть. У них другая ситуация. Такое впечатление, что яд потихоньку накапливался в организме», — обратил внимание специалист.

При этом он не объяснил, как именно яд «накопился» в организме.

«Что-то было с примесью. Например, у человека есть три продукта, с которыми он имел дело, и в каждом из них нет какого-то токсичного воздействия, но если их соединить вместе, то можно получить токсичный яд», — сказал Ловцевич.

Краевое управление СК в последней информации по делу уточняло, что еще не все судебные экспертизы завершены, расследование продолжается.