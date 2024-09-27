Вертолет с депутатом и бизнесменом рухнул в болото. Родные сутки молчали об их пропаже Тело пропавшего с вертолетом депутата нашли в Архангельской области

Архангельский депутат Сергей Сметанин разбился на вертолете вместе с другом-бизнесменом, когда они летели домой с рыбалки. У них не было разрешения на полет, а депутата уже штрафовали за то, что он пользуется вертолетом без прав. Борт рухнул в болотах, его начали искать только на второй день пропажи, так как близкие боялись сообщить властям.

Депутат гордумы Архангельска Сергей Сметанин и бизнесмен Алексей Семенов разбились на вертолете Robinson 44 в Архангельской области. Об обнаружении борта сообщило областное агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты.

«На месте крушения обнаружены тела двух погибших. На данный момент решается вопрос о транспортировке погибших», — уточняется в сообщении.

Трупы сильно обгорели. Как видно на фото с места крушения, фюзеляж вертолета полностью смят и покорежен. Он лежал в болотистой и труднодоступной местности в пяти километрах от деревни Бычье, откуда последний раз вылетели депутат и бизнесмен.

Они перестали выходить на связь вечером 25 сентября, но заявление о пропаже вертолета поступило только днем 26-го. По одной из версий, близкие боялись сразу рассказать властям, так как у борта не было разрешения на полет.

«Спустя несколько часов [как пропавшие перестали выходить на связь] семьи Сметанина и Семенова начали паниковать, но не сразу сообщили в экстренные службы, так как полет был несогласованным, а сам борт не приписан ни к одному аэродрому», — отмечает Telegram-канал Shot.

Сначала поисками занимались две группы на земле, утром 27 сентября подключили вертолет из Архангельска. Именно с воздуха и заметили место крушения.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Нелегальный вертолет и пилот без прав

Погибшие были приятелями. Вертолет, предварительно, принадлежал либо бизнесмену, либо депутату. В тот день мужчины собрались на рыбалку. Еще днем 25 сентября Сметанин был на сессии в гордуме, но потом «сорвался и уехал».

«Со слов знакомых, депутат нервничал», — пишет Telegram-канал Mash.

Своего пилота у друзей не было. За штурвал сел кто-то из них двоих. Депутата ранее уже штрафовали, в том числе на 30 тыс. руб., за нарушение правил использования воздушного транспорта. В декларации о доходах Сметанин указывал, что владеет вертолетом Sikorsky CH-148 «Циклон» 2001 года. Суд запретил мужчине пользоваться им в 2023 году, поскольку тот управлял вертолетом без прав .

close Сергей Сметанин Сергей Сметанин/VK

Отправившись на рыбалку, товарищи долетели из Архангельска до деревни Езевец. Оттуда забрали необходимое снаряжение и переместились на «живописные озера неподалеку». Там порыбачили, прилетели обратно в деревню, разгрузились и собрались домой. Но по дороге сели в деревне Бычье «на дозаправку», как уточняет Shot.

«На месте не было местных, кто бы мог помочь залить топливо в вертолет, поэтому [депутат] Сергей делал все сам. Затем взлетел и через некоторое время пропал», — описывает Mash.

Вертолет взлетел из Бычьего около семи вечера и должен был приземлиться в деревне Карандашеевская. «Рыбаки» сказали близким, что вернутся домой через три часа. Это были их последние сообщения.

Сметанину было 43 года, избрался в Архангельскую городскую думу в 2023 году, занимал должность зампредседателя комиссии по вопросам строительства, землепользования и транспортной инфраструктуры. Семенов владел компанией по утилизации металлолома.