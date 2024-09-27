«Задыхался шесть минут»: как в США второй раз казнили заключенного азотом В Алабаме второй раз в истории США провели казнь азотом

В США провели новую казнь азотом, вторую в истории страны. Казнили 159-килограммового мужчину, которого до этого не смогли убить с помощью инъекции, так как ему невозможно попасть в вену. Его приговорили к казни за убийство трех человек. Осужденный был психически болен и считал, что жертвы распускают слухи, что он гей. Власти США называют азот самой гуманной казнью, а его критики — экспериментом на людях.

В Алабаме казнили с помощью азота 59-летнего Алана Миллера, это второй подобный случай в истории США. О казни сообщает местное интернет-издание AL.com.

Процедура прошла в тюрьме Атмора — единственном учреждении штата, где можно проводить казни. Перед смертью Миллер последний раз пообедал гамбургером, печеным картофелем и картофелем фри . На казнь пришли его друг, две сестры с братом и два адвоката. Согласно правилам, присутствующие сидят в соседней комнате и через окно наблюдают за происходящим.

В назначенное время Миллера привязали к кушетке, надели на лицо дыхательную маску и спросили о последнем слове, на которое у осужденных есть две минуты.

«Я ничего не сделал, чтобы оказаться здесь. Я ничего не сделал, чтобы оказаться в камере смертников. Спасибо», — ответил приговоренный.

После этого клапан, через который он мог говорить, закрыли и пустили в маску чистый азот (газ без цвета и запаха). Пальцы ног мужчины стали шевелиться. Пастор, присутствующий в камере смертника, подошел к нему и коснулся ноги.

«Затем Миллер сделал глубокий вдох и несколько раз поднял голову. Он боролся с фиксаторами каталки, дрожа примерно две минуты. После он то и дело задыхался в течение примерно шести минут», — описывают казнь журналисты.

После остановки сердца азот подавали в маску Миллера еще 15 минут, чтобы наверняка убить его.

«Все прошло по плану»

Те же симптомы, только еще сильнее, наблюдались у первого казненного азотом в конце января, 58-летнего Кеннета Смита. Тот «заметно трясся и корчился на каталке около двух минут». Американские власти называют азот самым гуманным и безболезненным способом казни, а реакцию Смита связали с тем, что он, предположительно, пытался как можно дольше не вдыхать газ. Казнь Миллера чиновники также посчитали удачной.

«По мере истощения запасов кислорода в организме тело непроизвольно двигается, так что не произошло ничего, чего бы мы не ожидали. Все прошло по плану и в соответствии с нашим протоколом», — сообщил комиссар исправительного департамента Алабамы Джон Хэмм.

Генеральный прокурор Алабамы Стив Маршалл заявил, что «справедливость восторжествовала». При этом он обвинил противников казни азотом в дезинформации общества.

«Несмотря на дезинформационные кампании политических активистов, адвокатов из других штатов и предвзятых СМИ, штат в очередной раз доказал, что азотная гипоксия является гуманной и эффективной», — подчеркнул Маршалл. Сам он на казни не присутствовал.

Критики метода называют его применение экспериментом на людях, а слова о «гуманной казни» мифом. В то же время медицинские эксперты согласны с безболезненностью азотной гипоксии.

«Человек теряет сознание, как если бы это происходило высоко в горах, где также наблюдается небольшое количество кислорода в воздухе», — сравнил профессор, сотрудник Национального госуниверситета физической культуры имени П.Ф. Лесгафта Александр Ветош.

«Его действия — не безумие, а чистое зло»

Миллера казнили за убийство трех мужчину в 1999 году. Им было от 28 до 39 лет, все работали вместе с осужденным-водителем грузовика. Миллер застрелил их, выпустив по несколько пуль в каждого. Нападавший был параноиком и считал, что убитые сплетничали о его гомосексуальной ориентации.

«Вы распространяли обо мне слухи», — сказал Миллер, по словам очевидца, перед тем, как открыть огонь.

После Миллер уехал на машине с места преступления, его догнала полиция и задержала, для чего понадобилось четверо офицеров и четыре пары наручников. Губернатор Алабамы Кей Айви после казни подчеркнул, что Миллер тогда «трусливо бежал», а убийства совершил преднамеренно.

После задержания выяснилось, что мужчина страдает серьезным психологическим заболеванием. Однако его степень оказалась недостаточной, чтобы посчитать человека невменяемым и не казнить. Присяжные признали Миллера виновным после 20 минут обсуждения и рекомендовали десятью голосами против двух приговорить его к смертной казни.

«Его действия были не безумием, а чистым злом. Три семьи навсегда изменились из-за его отвратительных преступлений... Мы все прекрасно знаем, что [убитые] не выбирали смерть от пуль в грудь», — заявил губернатор Алабамы.

Когда в 2018 году Алабама одобрила азотную гипоксию в качестве метода казни, штат позволил заключенным добровольно выбрать его. Миллер написал просьбу о таком способе и просунул под дверь камеры. Тем не менее, сначала его пытались убить обычным методом — смертельной инъекцией. Но в день казни в 2022 году не смогли попасть в вену, так как заключенный весит 159 кг. Мужчина позже жаловался, что его напрасно тыкали иголкой на протяжении 90 минут. Он подал иск, и штат постановил, что его будут пытаться убить повторно только азотом.