Алексей Райкевич: «ЭРА-ГЛОНАСС формирует технологический суверенитет в связи и навигации»

«ЭРА-ГЛОНАСС» уже давно из просто государственной информационной системы аварийного оповещения на транспорте превратилась в цифровую платформу сервисов для граждан, бизнеса и государства. Сегодня оператор этой экосистемы работает над внедрением российской мобильной спутниковой связи. О том, какие инновационные решения может предложить «ЭРА-ГЛОНАСС» беспилотной авиации, лесному комплексу, морским судам и всем отраслям российской экономики, — в интервью «Газете.Ru» рассказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

— Автопарк подключенных к «ЭРА-ГЛОНАСС» автомобилей превысил 11 миллионов. Госинформсистема на днях достигла новой отметки — 400 тысяч аварийных вызовов от российских автомобилистов. Как сегодня работает система?

— «ЭРА-ГЛОНАСС», ставшая первой в мире системой аварийного оповещения на транспорте государственного охвата, внедрена в нашей стране в 2015 году, и за минувшие девять лет к госинформсистеме подключено уже более 11,5 млн автомобилей. Ее задача — максимально оперативно оповестить службы спасения о случившемся ДТП и обеспечить помощь спасателей и медиков. По статистике, в среднем цифровые данные и координаты автомобиля «ЭРА-ГЛОНАСС» передает за 19 секунд, при этом время на прибытие врачей, спасателей сокращается примерно на 50%. А мы знаем, что в случае тяжелого ДТП каждая минута драгоценна. Помощь, оказанная в первый час, так называемый «золотой час» в медицине катастроф, повышает шансы на спасение и сохранение здоровья более чем в 5 раз.

«ЭРА-ГЛОНАСС» спасает тысячи жизней водителей и пассажиров ежегодно, за все время работы система передала свыше 400 тыс. аварийных вызовов. 90% — в автоматическом режиме при тяжелых ДТП, когда водители и пассажиры не могли вызвать помощь самостоятельно. Причем в 9 из 10 случаев они не дублировались из других источников. То есть «ЭРА ГЛОНАСС» сегодня стала эффективным и порой единственным каналом передачи экстренных вызовов.

— Какие планы по развитию системы?

— Мы работаем над тем, чтобы уйти от простого оповещения о совершившемся ДТП к его предотвращению. Так, очень скоро кнопка SOS в автомобиле будет информировать водителя о том, что ему необходимо сосредоточить внимание на дороге, например, в условиях, когда по ходу движения впереди произошла авария. Особенно это актуально в ночное время суток, в условиях плохой видимости или неблагоприятных погодных условий. Ведь вторичное ДТП — это порядка 10% дорожно-транспортных происшествий на скоростных магистралях.

Помимо этого, система позволит реализовывать ряд коммерческих сервисов, например, определение местоположения угнанного автомобиля. Есть понимание, как это сделать на той же аппаратной части, которая сейчас используется. Мы повышаем функциональность существующих устройств, наделяем их более совершенным софтом, при этом не происходит повышение стоимости самой кнопки SOS.

Важное направление нашего дальнейшего развития — расширить зону действия оповещений на территории России, где нет сотовой связи. Чтобы наша система действительно имела охват территории всей страны без каких-либо оговорок, чтобы она срабатывала там, где нет сотовой связи, где она еще более нужна. К сожалению, ДТП происходит не только там, где есть мобильная связь. Около 70% территории России не покрыты сотовой связью, и у среднестатистического автомобилиста в салоне отсутствует телефон спутниковой связи.

Мы должны сделать так, чтобы платформа аварийного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» позволяла фиксировать ДТП и передавать информацию через спутниковый канал. И наша компания, помимо IT-платформ, развивает DeepTech-технологии связи и навигации. Здесь мы ставим перед собой задачу сделать гибридную связь, используя не только мобильные технологии, но и спутниковые. Тогда мы получаем связь, которая работает в любой точке.

— В сентябре вы объявили о партнерстве с АО «Газпром космические системы». Какие сервисы и технологии вы планируете совместно развивать?

— «Газпром космические системы», как и ФГУП «Космическая связь» — это две компании в нашей стране — операторы геостационарных спутниковых группировок. У первой — спутники связи «Ямал», а вторая имеет группировку телекоммуникационных спутников «Экспресс». С помощью этих спутниковых группировок мы сможем впервые в России обеспечить спутниковую связь для подвижных объектов.

close Семен Апасов/РИА Новости

Традиционно геостационарные спутники не используются для этого, в мировой практике применяются низкоорбитальные спутниковые системы. В России они еще в проработке, но благодаря нашей технологии не надо ждать, пока они будут созданы. Мы начинаем разворачивать свои сервисы, используя геостационарную инфраструктуру компаний «Газпром космические системы» и «Космическая связь». При этом «Газпром космические системы» — это не только держатель спутникового ресурса, но и представитель крупнейшего корпоративного заказчика — «Газпрома». На наш взгляд, это хорошая предпосылка, чтобы быстрее выйти на рынок с готовым изделием.

— Совместно с Рослесхозом вы объявили о тестировании ваших сервисов российской спутниковой связи. Какие задачи позволяет решить технология в лесной отрасли?

— Мы уже начали тестировать испытанную нами технологию в лесном хозяйстве, потому что с 1 января 2025 года вся лесная техника должна быть подключена к платформе мониторинга в режиме реального времени, созданной на основе госинформсистемы «ЭРА ГЛОНАСС». А это можно сделать, только активно используя спутниковые каналы, поскольку в основном производственные площадки лесного хозяйства находятся в зонах, где отсутствует сотовая связь.

Первые наши испытанные устройства мы передали в пилотную эксплуатацию двум лесопромышленным компаниям. И в ближайшее время, после подведения итогов пилотных проектов, проект будет масштабироваться уже на всю отрасль. Это не только обеспечит прозрачность отрасли, снизит нелегальную вырубку лесов, но и повысит безопасность сотрудников лесной индустрии, потому что у каждого сотрудника будет возможность вызвать, например, спасателей, сообщить о какой-либо проблеме. Поставлен срок до 1 января, поэтому мы стараемся как можно быстрее вывести на рынок готовый продукт.

Я добавлю про безопасность для туристов. «ЭРА-ГЛОНАСС», как мы говорим в компании, — это эра технологий, заботящихся о нас, повышающих безопасность миллионов граждан. Если говорить про туристическую отрасль, то опять же из-за того, что не везде есть сотовая связь, очень многие уникальные туристические маршруты сопряжены с экстримом. Человек, попав в какую-то сложную ситуацию, не имеет возможности связаться и вызвать помощь. Спутниковые технологии, которые мы развиваем, надеемся тиражировать, в том числе и в индустрии гостеприимства. Это повысит популярность многих туристических мест в России, сделает походное направление безопасным и более привлекательным.

— Каким образом это произойдет?

— Мы обеспечим рынок, точнее, заместим существующие иностранные решения мобильной спутниковой связи. На этой неделе мы проводим финальное испытание, на техническом языке это называется дуплекс, носимого устройства голосовой спутниковой связи. Его размер всего 20 на 20 см, толщиной 4 см и весом без батареи около 300 грамм. Его можно просто положить в рюкзак. Это устройство с антенной и модемом внутри по wi-fi модулю соединяется с любым смартфоном, и через специальное приложение у путешественника будет возможность при необходимости сделать вызов через спутниковый канал связи.

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По большому счету сегодня весь потенциал туристической индустрии не может быть раскрыт, в том числе из-за отсутствия доступных отечественных связных решений, базирующихся на спутниковых каналах передачи данных. А другой момент связан с уходом из России зарубежных компаний и необходимости заместить иностранные продукты, предложить отечественные решения высокой надежности и качества.

В нашем случае спутниковая связь будет реализована на российских геостационарных спутниках, и мы уверены в том, что это найдет самое широкое применение. Например, начав заниматься лесной отраслью, мы получили запрос от морского флота, представителей средних морских судов. Они после ухода иностранных провайдеров, занимавших глобальное монопольное положение, ждут российские решения спутниковой связи. Одна из таких компаний обратилась к нам с просьбой протестировать наши устройства.

— Среди сфер применения «ЭРА-ГЛОНАСС» — гражданская беспилотная авиация. На Сахалине вы запустили пилотный проект. Какую задачу помогает решить система для относительно молодой отрасли авиабеспилотников?

— Помимо упомянутой системы аварийного оповещения, на нашей госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» работает универсальная платформа мониторинга транспорта и любых подвижных объектов в режиме реального времени. Это и общественный транспорт во всех регионах России, и перевозка опасных грузов, и малая авиация, которая технически близка к беспилотной авиации. Сегодня на платформе «Мониторинг ЭРА» уже более 300 тысяч транспортных средств. Мы провели ряд экспериментов и показали, что наша платформа применима для гражданской беспилотной авиации.

Сахалин стал первым пилотным проектом, когда в масштабах целого региона внедряется наша платформа авиационного мониторинга. Чтобы двигаться по пути к снижению ограничений на использование беспилотников в регионах, а сегодня более чем в 70 регионах запрещена эксплуатация дронов, необходимо повысить прозрачность и дать возможность надзорным ведомствам идентифицировать беспилотник в онлайн-режиме.

close Алексей Даничев/РИА «Новости»

Платформа позволяет по образу и подобию с общественным транспортом на планшете видеть в режиме реального времени, что за беспилотник в небе, кому он принадлежит и, если требуются согласование или разрешение на этот полет, то это звоночек для того, чтобы предпринимать какие-то действия в отношении летящего объекта. Таким образом, это повысит прозрачность применения авиабеспилотников в интересах целого ряда отраслей российской экономики: от сельского хозяйства до грузовой логистики. Надеемся, что сахалинский проект получит тиражирование в масштабах всей страны, что будет способствовать поэтапному снятию запретов на эксплуатацию беспилотников.

Еще одно направление касается не столько IT, сколько DeepTech-технологий. Это высокоточная навигация, с которой в нашей стране сложилась такая же ситуация, как и со спутниковой связью. Иностранный поставщик решений ушел, а на сельхозполях осталось около 80 тысяч единиц современной техники, которой необходима высокоточная навигация. Иначе она в разы теряет свою производительность. Для нее мы также разработали свою технологию, и в самое ближайшее время будем выводить на рынок отечественные продукты, призванные обеспечить технологический суверенитет в этой области.