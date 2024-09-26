«Вероятность смерти – более 90%». В России будут бороться со сниффингом Госдума приняла в I чтении проект о запрете продажи детям газосодержащих товаров

В России с 2016 года от употребления газа из зажигалок — «сниффинга» — скончались более 800 подростков. Пытаясь ограничить смертельно опасное увлечение, Госдума 26 сентября приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи несовершеннолетним газосодержащих товаров. Чем опасен «сниффинг» и почему он стал трендом среди детей — в материале «Газеты.Ru».

«Страшнейшая форма токсикомании»

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продажу детям бытовых газосодержащих товаров, в частности, баллончиков для заправки зажигалок. Таким образом, полагают депутаты, можно будет побороть сниффинг — новый вид токсикомании, распространившийся среди несовершеннолетних.

В случае окончательного принятия проекта продажа газосодержащих товаров будет запрещена как оффлайн, так и онлайн, а продавцы магазинов должны будут проверять документы, подтверждающие личность покупателей. Также органы государственной власти будут бороться с пропагандой сведений о сниффинге.

Рассмотрение инициативы 23 сентября анонсировал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«На этой неделе рассмотрим законопроект, запрещающий продажу детям потенциально опасных газосодержащих товаров, которые они используют не по назначению, а для сниффинга (токсикомании). Вы поддерживаете такой запрет?» – обратился Володин к подписчикам.

К посту председатель ГД прикрепил опрос: из более чем 200 тыс. человек, принявших в нем участие, запрет поддержали 95%.

«Самые бытовые газы – для зажигалок, для розжига костров, теперь неожиданно стали страшнейшей формой токсикомании», – заявил при обсуждении законопроекта председатель думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев.

По словам депутата, в большинстве случаев сниффинг заканчивается трагически.

«Если ребенок один раз попробовал это, то во второй раз смерть наступит с вероятностью более 90 процентов», – подчеркнул он.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, с 2016 по 2023 годы в России скончались 817 несовершеннолетних, увлекавшихся сниффингом. Многим из них не исполнилось и 14 лет.

«Мозг страдает, а ребенок считает удовольствием»

Главный нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что сниффингом чаще всего занимаются школьники в возрасте 10-15 лет.

Опасное увлечение, по его словам, приводит к гипоксии головного мозга, на фоне которой у подростков возникает чувство «эйфории» и появляются галлюцинации. Но погоня за новыми ощущениями может оказаться смертельной.

«Подростки всегда ищут новые ощущения, и очень плохо, когда они выбирают такой способ. Чаще всего речь идет о группе детей. Кто-то один принес, и все индуцируют друга друга. Физически к гипоксии привыкнуть невозможно, так что речь идет о [психологическом] привыкании к этим ощущениям, и коварность в том, что, испытав «эйфорию», подросток может под влиянием компании перейти и на наркотические вещества», – считает нарколог.

По мнению Поддубного, «здравомыслящий человек» занимать сниффингом никогда не станет, так как понимает его опасность.

«Из-за нехватки кислорода страдают мозг и когнитивные функции, а ребенок воспринимает это как удовольствие. Ухудшается память, затормаживается развитие. Риски удушья, токсического отека головного мозга или легких очень высокие. Человек может попросту погибнуть», — объяснил нарколог.

От регионального к федеральному

В ряде регионов бороться со сниффингом начали еще несколько лет назад. В основном введению законопроектов предшествовали трагические события.

Так, в Свердловской области 20 октября 2023 года скончался 12-летний школьник. Причина – отравление газом. Вместе со старшим товарищем, которому было 16, он употреблял газ из баллонов и в какой-то момент почувствовал себя плохо. Отец, узнав о произошедшем, отвез сына в больницу, однако спустя несколько часов мальчик скончался.

В декабре 2023-го областная дума приняла закон, запрещающий продажу зажигалок лицам, не достигшим 18 лет.

Еще раньше такой же документ приняли в Нижегородской области: там розничную продажу несовершеннолетним товаров с сжиженным углеводородным газом ограничили еще осенью 2022 года.

«Мы начали бить в набат в 2021 году. В регионе погибли три ребенка», – рассказала в беседе с «Газетой. Ru» сенатор от области Ольга Щетинина.

По ее словам, мера уже принесла результаты.

«Многие регионы пошли по этому же пути, потому что не было федерального закона. И с радостью могу сказать, что в Нижегородской области не зафиксировано ни одного случая смерти ребенка от сниффинга в этом году», – отметила Щетинина.

По ее словам, региональные власти постарались перекрыть все лазейки: в частности, ввели ответственность за вовлечение в опасную деятельность. «Бывает, что ребенку не продают зажигалку, он просит купить прохожих», – пояснила сенатор. При этом она также призвала блокировать все социальные сети, где пропагандируется это увлечение, и проводить информационные кампании о вреде сниффинга.