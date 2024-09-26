«Ты сжег четверых, поплачь»: в Японии оправдали мужчину, который ждал казнь 56 лет Суд в Японии оправдал приговоренного к смерти в 1968 году мужчину

В Японии закрыто дело об убийстве, которое в общей сложности расследовали более полувека. В 1960-х за жестокое убийство семьи из четырех человек приговорили к казни местного боксера. Однако выяснилось, что его признание выбили на «бесчеловечных» допросах, а улики подкинули. Мужчина ждал казни в тюрьме смертников 46 лет.

В Японии оправдали бывшего боксера Ивао Хакамаду, который дольше всех в мире — 56 лет — ждал смертного приговора. Об исходе дела сообщает японская газета Asahi Shimbun.

Хакамаду приговорили к казни в 1968 году за убийство семьи из четырех человек, включая двух подростков. Тогда мужчине было 30 лет, с первых дней задержания он настаивал на своей невиновности и говорил, что его пытаются подставить. За время заключения подозреваемый провел рекордное время в камере смертников — 46 лет.

Сейчас Хакамаде 88, с 2014 года он на свободе из-за пересмотра дела. Долгое пребывание в тюрьме оставило свой отпечаток на его психологическом состоянии, отмечают японские журналисты. Ему тяжело общаться с людьми.

«Суд искренне сожалеет, что это заняло так много времени», — сказал судья при оправдании Хакамады. С этими словами он обратился к пожилой сестре мужчины по имени Хидеко, которая вместо брата присутствовала на заседании. После этого женщина расплакалась.

Для Японии случившееся уникально. Это первый раз за 35 лет, когда при повторном рассмотрении смертного приговора подсудимый оправдан. Со времен Второй мировой войны это всего лишь пятый подобный случай .

Признай, что ты виновен

Убийство, в котором обвиняли Хакамаду, произошло в городе Сидзуока в 1966 году. Ночью кто-то пробрался в дом директора местной фабрики по производству пасты мисо и зарезал его вместе с женой и двумя детьми: 17-летней дочкой и 14-летним сыном. У семьи также похитили деньги, около 200 тыс. йен (примерно $550). Само здание подожгли, трупы обнаружили к утру. У всех четверых остались ножевые ранения груди и других частей тела.

Полиция сразу взяла под подозрение сотрудников фабрики убитого, на которой среди прочих трудился Хакамада. К тому моменту он уже закончил боксерскую карьеру (занимал шестое место в своей весовой категории) и стал простым рабочим. Во время пожара в доме директора мужчина помогал тушить огонь. Спустя 49 дней его задержали по подозрению в убийстве. Бывший спортсмен порезал руку на пожаре, у него в комнате нашли пижаму в пятнах крови той же группы, что была и у одной из жертв.

После ареста следователи давили на подозреваемого, заставляя его признаться в преступлении. В последнем решении суд признал, что допросы были «бесчеловечными» и причиняли Хакамаде «душевную боль». Они длились ежедневно примерно по 12 часов, журналисты позже нашли в полицейских архивах некоторые из них и опубликовали расшифровку.

«Ты виновен. Нет никаких сомнений. Ты убил четырех человек и сжег их. Людей, которые не сопротивлялись.... Плачь, попробуй поплакать», — по очереди настойчиво обвиняли мужчину четверо следователей.

На 20-й день задержания Хакамада признал себя виновным. Позже на первом суде он отказался от этих показаний. Один из трех судей, которые вынесли смертный приговор, после увольнения признался, что всегда верил в невиновность этого человека, но не смог убедить коллег.

Пять улик из бака с мисо

Кроме выбитого признания полиция использовала улики: в баке мисо нашли пять окровавленных предметов одежды. Штаны из их числа даже не налезли на подозреваемого, но следствие заявило, что это его вещи, которые просто деформировались из-за мисо. Эти предметы станут главной опорой обвинения. Только последний суд установил, что улики подбросили, и они не доказывают вину Хакамады.

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«Если доказательства были сфабрикованы, кто это сделал?... Срок исковой давности истек. Никакого расследования с целью найти настоящего виновника не проводилось, что крайне затрудняет установить истину», — отмечает Asahi Shimbun.

В заключении осужденный писал письма родным, «словно, чтобы остаться живым», описывает издание. Дело Хакамады стало очень известным в Японии, его называли «сломленным боксером» и организовали общественные движения в его защиту. Это помогло добиться повторного расследования.