«Сейчас другая Россия!»: как православные «Сорок сороков» объявили войну Кашпировскому

Возвращение легендарного экстрасенса Кашпировского в Москву обернулось конфликтом с православным движением «Сорок сороков». Активисты последнего сорвали сеанс Кашпировского, называли экстрасенса сатаной и говорили, что его зрители заодно с демоном. Они также попросили СК проверить мужчину на уклонение от налогов и мошенничество. В ответ сам Кашпировский собирается написать заявление в полицию о срыве его выступления.

Экстрасенс Анатолий Кашпировский напишет заявление против православного движения «Сорок сороков», чьи активисты сорвали его выступление. Об этом рассказал «Газете.Ru» директор Кашпировского Сергей.

«Естественно, мы вызвали наряд, но они убежали до приезда полиции. Планируется [подать заявление в полицию], конечно. Это же недопустимо. Если это, как вы говорите, общественники, то извините, а зачем такие общественники? Похожие на шайку бандитов... Если у нас такие общественники, тогда почему эти общественники еще до сих пор гуляют на свободе?» — возмутился директор.

Он рассказал, что на «сеанс» Кашпировского ворвались около шести-восьми мужчин. Они не представились и начали оскорблять экстрасенса, называя сатаной, и требуя, чтобы тот вернулся в США (где Кашпировский жил какое-то время).

«Все здоровенькие, такие крепенькие. Один вбежал на сцену, выхватил у Анатолия Михайловича [Кашпировского] микрофон, кричал, что Анатолий Михайлович сатана. Какие-то фанатики, я не знаю, кто это... Было видно, что это кем-то спланировано, потому что главный выступающий [среди активистов], он все время звонил, и у нас есть видеозапись, где он говорит: «Никто не расходится». Не знаю, кому это надо», — описал нападавших директор.

Сам Кашпировский не впервые столкнулся с критикой, добавил он. Но история с «Сорока сороками» все равно «удивила».

«Это новая выходка. Она, конечно, удивила, потому что такого еще не было, но если был план как-то помешать Анатолию Михайловичу, то он не сработал. Если вы общественники, вы боритесь за кого, за людей? За народ? А здесь все люди, которые сидят [на выступлении], они вам кричат: «Уходите».

«Я с богом, а вы с демоном»

Во время конфликта активисты сами снимали происходящее на видео. На записях видно, что приход общественников очень возмутил поклонников Кашпировского.

«Быстро отсюда [пошли]! Быстро-быстро!» — кричала на них пожилая женщина, размахивая предметом, похожим на перцовый баллончик.

В ответ члены «Сорока сороков» заявили, что напишут на нее заявление, а Кашпировский занимается мошенничеством.

«Не будет этих сборищ! Мы закроем это все! Сейчас другая Россия», — пообещали общественники.

Однако зрителей это не впечатлило. Они ответили православным активистам, что сами подадут в суд на непрошенных визитеров, а экстрасенс законно арендует помещение, и чем занимается, «не ваше дело». В какой-то момент перебранка затронула религиозные вопросы, когда один из активистов сообщил толпе, что он «с Богом».

«Вот вы все на меня лаете, а я один. И че? А мне все равно, потому что я с Богом, а вы с демоном», — отметил мужчина.

«Да с каким ты Богом, ты с чертом», — ответили ему.

Кашпировский в это время продолжал сидеть на сцене и спокойным голосом попросил в микрофон не выпускать нападавших, пока не приедет полиция. Эту просьбу толпа встретила аплодисментами и одобрительными выкриками. В итоге столкновение переросло в рукоприкладство, несколько случаев попали на камеру. Так, мужчина попытался за плечо вытянуть из зала общественника, а тот начал толкать его с криками: «Успокойся, куда вы лезете!». Другого активиста окружили женщины, мешая ему снимать и силой выталкивая из помещения.

«Вообще слово общественники, совершенно непонятно, что это, кто эти люди, каковы их права, каковы их обязанности, почему они имеют право себя вот так нагло вести. Я очень часто стал слышать слово «общественники» и вот впервые с ними столкнулся», — поделился директор Кашпировского с «Газетой.Ru».

Он подчеркнул, что на выступлении были пожилые люди, с которыми православные активисты вели себя по-хамски. По мнению директора, действия общественников «ни на кого не произвели впечатления».

«Там была бабушка, которая говорит: «Ребята, что вы творите, вас же никто сюда не звал. Вам это не нравится? Пожалуйста, оставьте свое мнение при себе или как-то его выражайте, но в разумных формах». Говорит: «А нам это нужно. Мы этого хотим». Нас же, говорит, сюда никто не притащил за веревку», — резюмировал директор.

На сеансе участники «Сорок сорок» также громко читали молитву, «чтобы остановить бесовщину», и обвинили Кашпировского в том, что тот «дурит православную церковь», пишет Telegram-канал SHOT.

Что грозит Кашпировскому

Движение «Сорок сороков» отправило жалобу в Следственный комитет и потребовало проверить экстрасенса на мошенничество, уклонение от налогов и осуществление предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации. Всего за четыре выступления в Москве Кашпировский заработал уже около 6 млн руб., утверждал SHOT. Директор экстрасенса опроверг эту информацию «Газете.Ru».

«Зал, в котором проходит выступление, вмещает 200 человек. Теперь прикиньте, сколько должен стоить билет, чтобы можно было заработать 6 млн рублей. Минималочка — это 30 тыс. рублей. Нет, наши билеты не стоят 30 тыс. рублей. Они стоят 3 400 руб. Видимо, у человека, который это писал, сломался калькулятор в голове. Придумали какую-то катастрофическую сумму, которая, как им кажется, приведет народ в бешенство», — оценил директор.

Билеты на сеансы экстрасенса стоят от 3 до 9 тыс. руб., а оплату он принимает наличными либо на банковскую карточку, передавали СМИ. Кроме того, Кашпировский продает на выступлениях свой мерч: диски с сеансами, книжки, фото, песни и даже заряженную «волшебную соль».

Как выяснил SHOT, Кашпировский не регистрировал на себя «магический бизнес», как и его супруга и по совместительству главная помощница, 65-летняя Гулизар Чалбашова. Мероприятиями и доходами занимаются другие помощники, среди них бизнесмен с ИП в области театральных искусств и совладелец компании в области исполнительских искусств, пишет канал.