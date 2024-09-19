Песни Малинина, заряженная соль и полные залы. Кашпировский возобновил магические сеансы

Экстрасенс Анатолий Кашпировский триумфально вернулся в Москву, вновь проводит магические сеансы и за четыре дня уже якобы успел заработать около 6 млн рублей, сообщает SHOT. Под песни Александра Малинина он обещает избавить от близорукости, дальнозоркости и катаракты. Представители мага из 90-х утверждают, что тот никогда не прекращал выступлений, а суммы, которые называют журналисты, «это фантазия». Также SHOT сообщил, что Кашпировский с женой напали на их сотрудников.

Экстрасенс Анатолий Кашпировский возобновил массовые сеансы, вновь обещая своим клиентам излечение от заболеваний и избавление от лишнего веса.

По данным Telegram-канала SHOT, на одну из первых встреч в Москве пришло около 300 человек. Билеты на сеанс стоили от 3500 до 9000 рублей. К Кашпировскому можно попасть и на индивидуальный прием — за 25 тыс. рублей.

«Своеобразна процедура восстановления зрения: здесь придется минут пять с закрытыми глазами послушать песни Александра Малинина. Если вы не знали, «Ночь светла» помогает от близорукости, дальнозоркости и катаракты. Но: чтобы вылечиться окончательно, нужно пройти четыре сеанса подряд», — описывает SHOT «офтальмологический» сеанс.

Перед сеансами Кашпировский продает волшебную соль, диски, книги и свои фотоснимки.

Гонорары мага

По данным СМИ, Кашпировский уже заработал на сеансах 6 млн рублей за несколько дней. Однако его директор Сергей в разговоре с «Газетой.Ru» эту информацию опроверг, назвав ее «фантазией», а журналистов — «шарлатанами».

Представитель экстрасенса также отметил, что «Анатолий Михайлович никогда не прекращал свои выступления».

«Выступления как были, так и есть, и они проходили, и проходят постоянно при полных аншлагах. Проходят они как на безвозмездной основе, так и за небольшую цену на билеты. Зал, в котором проходит выступление, вмещает 200 человек. Теперь прикиньте, сколько должен стоить билет, чтобы можно было заработать 6 млн рублей. Минималочка — это 30 тыс. рублей. Нет, наши билеты не стоят 30 тыс. рублей. Они стоят 3 400 руб. Видимо, у человека, который это писал, сломался калькулятор в голове», — сказал Сергей.

Он обвинил журналистов в том, что те «придумали какую-то катастрофическую сумму, которая, как им кажется, приведет народ в бешенство».

Конфликт с SHOT

Telegram-канал SHOT также сообщил, что Кашпировский вместе с женой и ассистентами напали на корреспондентов издания на выходе из концертного зала. По версии канала, журналисты спросили экстрасенса про хейт в его адрес. Супруга Кашпировского начала вести себя агрессивно и попыталась выбить телефон из рук корреспондента. Ассистенты физическую силу не применяли, но якобы всячески оскорбляли журналистов.

Представитель Кашпировского также сообщил о конфликте, возникшем между Кашпировским и журналистами SHOT. По его словам, они якобы подошли к психотерапевту после выступления и стали его снимать, не получив разрешения на съемку и обвиняя экстрасенса в мошенничестве.

«Четыре хамоватых мужика с какой-то женщиной, конченное хамло, ни с того ни с сего при выходе Анатолия Михайловича с площадки просто вдруг начали его снимать, тыкать ему в лицо своими телефонами и орать ему «мошенник». Им сказали не снимать. Никто не договаривался о съемке. Анатолий Михайлович при этом сел в машину вместе со своей супругой, они благополучно уехали», — сказал он.

«Наши ребята очень корректные, но не надо доводить до крайней степени. Журналисты, если они так себя именуют, себя точно так не ведут. Он [Кашпировский] даже не обратил внимания на них. Он сел в машину и все, потому что с дураками связываться — сам дураком станешь», — добавил Сергей.

Представитель Кашпировского также назвал «несусветной дуростью» информацию о том, что Кашпировский выгнал клиентку, которая принесла «недостаточно много хлорки».

«Эту ересь, эту чудовищную ложь мне даже прокомментировать нечем. Какая хлорка? Они это откуда взяли? Во-первых, хлорку у нас вообще никто не приносил. Что за дурость? А во-вторых, на секундочку вообще, это даже смешно. Женщина принесла мало хлорки. А что нам хлорировать-то? Это дурость несусветная», — пояснил он.

Чем известен Кашпировский

Анатолий Кашпировский родился на Украине. Он приобрел популярность на перестроечном телевидении в конце 1980-х, став автором собственной передачи. Международную славу экстрасенсу принес телемост Москва — Киев, в ходе которого он якобы помог провести хирургическую операцию без наркоза. Впоследствии он осуществил «психологическую анестезию» еще двоих пациентов. В 1991 году выступил в штаб-квартире ООН, предложив помощь в борьбе с последствиями радиоактивного облучения и распространением ВИЧ.

Кашпировский также недолго занимался политикой, став депутатом первого созыва Госдумы от партии ЛДПР. Затем он перебрался в США, где зарабатывал на лечении иммигрантов из стран бывшего СССР.

«Подобно метеору, ярко и неожиданно появившись, он так же неожиданно исчез с экранов советского телевидения, оставив за собой память миллионов людей о впервые в мире проведенной им серии телевизионных лечебных передач и фантастических телеоперациях», — говорится на сайте Кашпировского.

Подчеркивается также, что основной принцип его работы заключается в создании «программирующих ситуаций», при которых организм для восстановления своего нормального статуса «получает наибольший стимул».

«Кашпировский заряжал воду по телевизору, помню эти моменты, трехлитровые банки. Люди в то время в какую только дичь не верили. Веселое юношество 90-х в регионе не забудешь никогда. Эпоха Кашпировского, талонов, ваучеров и прочего», — так вспоминают сеансы экстрасенса зрители.

В 2020 году Кашпировский завел YouTube-канал, на котором начал проводить «оздоровительные сеансы».