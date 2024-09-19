Кредит и драгоценности: в деле дагестанских банкиров нашли 1814 бриллиантов РИА: в деле банкиров из Дагестана появились украшения с 1814 бриллиантами

В банковской ячейке экс-сотрудника дагестанского «Россельхозбанка» обнаружили ювелирные украшения с 1814 бриллиантами, сообщает РИА Новости. Одна лишь пара серег украшена 618 бриллиантами. Еще в ячейке нашли кольца, браслеты, цепь и брошь. Бывший банкир, который хранил все эти драгоценности, обвиняется в незаконной выдаче кредита. В 2019 году СК обвинял бывшего директора филиала этого же банка в хищении 212 млн рублей. Не дожидаясь задержания, тот уехал из страны.

Силовики нашли в банковской ячейке экс-сотрудника дагестанского отделения «Россельхозбанка» ювелирные украшения с 1814 бриллиантами . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Среди обнаруженного оказались семь пар сережек с драгоценными камнями (одна из пар насчитывает 618 бриллиантов), пять колец с бриллиантами, два браслета с алмазами, а также золотая цепь и брошь.

«Всего в украшениях из золота, серебра и палладия использовано 1550 бриллиантов, 706 рубинов, 24 топаза и три сапфира», — сообщает РИА Новости.

Пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан не сообщала об обнаружении драгоценностей. В отношении экс-сотрудника банка и его подельников ведется расследование уголовного дела о незаконной выдаче кредита заводу, пишет РИА Новости со ссылкой на следствие.

Опасный банк

В 2019 году следственные органы возбуждали уголовные дела в отношении других сотрудников дагестанского «Россельхозбанка». СК РФ обвинял бывшего директора филиала Гитиномагомеда Гаджимагомедова в хищении у банка 212 млн рублей .

«По оперативным данным, он скрывается за границей, в связи с чем следствие просило заочно арестовать его для международного розыска», — сообщало агентство ТАСС.

Гаджимагомедов утверждал, что против него возбудили дело, чтобы передать банк под контроль семьи бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова. Свою позицию экс-банкир изложил в заявлении, адресованном президенту России, генпрокурору, председателю СКР и директору ФСБ. Документ опубликовал «Черновик».

Кроме того, он утверждал, что возбуждение уголовного дела является незаконным и носит заказной характер.

«Решение о выделении кредитов принимает кредитный комитет — коллегиальный орган, назначенный приказом руководства банка. За весь период работы я никогда не проводил заседание кредитного комитета, этим занимался первый заместитель, курирующий кредитный блок. Ни одна заявка на получение кредита не подписана мною, также ни в одном кредитном договоре нет моей подписи», — заявлял Гаджимагомедов.

Он также указал, что не знает ни одного заемщика, которые указаны в постановлении о возбуждении уголовного дела. По словам Гаджимагомедова, все кредиты выданы законно, по ним имеются соответствующие залоги, заключение службы безопасности, юридического отдела и других служб.

По данным «Коммерсанта», еще в конце сентября 2018 года Гаджимагомедов спешно выехал за границу — сначала в Чехию, а затем в Объединенные Арабские Эмираты и лишь в ноябре он отправил в банк заявление об увольнении.

Фигуранты из других филиалов

Еще одним фигурантом дела была директор буйнакского офиса «Россельхозбанка» Айшат Шудиева.

«Следствие установило, что банкирша в сговоре со своими подчиненными составила в 2014 году несколько фиктивных кредитных договоров и расходно-кассовых ордеров на 18 жителей селения Нижнее Казанище Буйнакского района. Потом с помощью этой «липы» похитила 10,8 миллиона рублей», — сообщал «Черновик».

Кроме того, в 2018 году экс-руководителя филиала «Россельхозбанка» по Гунибскому району Дагестана обвинили в хищении 15 млн рублей. Он оформлял фиктивные кредиты на жителей республики, которые ведут личное подсобное хозяйство. Банкир использовал их данные, которые хранились в базах «Россельхозбанка». Сперва Гунибский районный суд лишил мужчину свободы на шесть лет условно, однако Верховный суд посчитал такой приговор слишком мягким и изменил наказание — на четыре года колонии общего режима.