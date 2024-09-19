Корпоративные программы. Врачи предложили поменять подход к заботе о здоровье работников В России могут изменить подход к профилактике хронических заболеваний трудящихся

Корпоративные программы укрепления здоровья редко фокусируются на ключевых факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, таких как табакокурение, чрезмерное потребление алкоголя и сердечно-сосудистые риски, заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Также социологи ВЦИОМ отмечают, что понятие ЗОЖ в глазах большинства населения ассоциируется прежде всего со спортом, в то время как рациональное питание и борьба с вредными привычками отходят на задний план. Необходимость внедрения концепции модификации факторов риска и повышения ответственности трудящихся в вопросах собственного здоровья обсудили на Всероссийской неделе охраны труда — 2024.

В последнее время в России активно развиваются корпоративные программы укрепления здоровья: бизнес понимает, что вложения в здоровье сотрудников могут окупиться уже в среднесрочной перспективе. По словам Ларисы Попович, профилактические меры и модификация факторов риска развития заболеваний могут добавить порядка 30 дополнительных дней здоровья на человека в год. «И на каждый вложенный в профилактику рубль корпорация получит двойную экономическую выгоду», — говорит она.

Вместе с тем эксперты отмечают и недостатки корпоративной политики в области здоровьесбережения сотрудников, характерные для большинства российских предприятий. «К сожалению, программы оздоровления на предприятиях достаточно «скупы», — отмечает Лариса Попович, ссылаясь на совместное исследование Минтруда и НИУ ВШЭ. — Да, корпорации уделяют внимание вакцинации против гриппа, рассказывают про важность ведения здорового и активного образа жизни. Однако таким значимым факторам риска как чрезмерное потребление алкоголя, табакокурение и сердечно-сосудистые факторы риска уделяют внимание единичные предприятия».

Показательно, что нездоровый образ жизни и вредные привычки наиболее распространены среди наиболее работоспособной части населения. Так, согласно исследованию НИУ ВШЭ, среди работников различных российских производств от 30 до 49 лет более 30% — курят, более 60% — потребляют алкогольные напитки, и более 80% — не занимаются никакими физическими упражнениями.

При этом 49% имеют как минимум 2 серьезных хронических заболевания, 27% — три, 12% — четыре, а 11% — пять и более заболеваний.

Все это усугубляется определенными паттернами восприятия здорового образа жизни, сложившимися у населения, которые фиксируют социологи. Так, по данным советника генерального директора ВЦИОМ Елены Михайловой, большая часть населения ассоциирует ЗОЖ со спортом (94%), в то время как отсутствие вредных привычек и рациональное питание отмечают менее половины опрошенных. А про регулярные медицинские осмотры и диспансеризацию, согласно данным ВЦИОМ, упоминают только 10% населения.

По мнению Елены Михайловой, активному прохождению сотрудниками медицинских осмотров и диспансеризации должны максимально содействовать предприятия, предоставляя работникам время и возможность для прохождения необходимых исследований: «Повышение приверженности трудящихся прохождению диспансеризации — во многом ответственность работодателя. Поэтому корпорации должны выстроить свои процессы так, чтобы фактор занятости не влиял на отношение людей к своему здоровью и на приверженность прохождению профилактических осмотров».

Особое внимание в корпоративных программах укрепления здоровья должно уделяться модификации одного из самых агрессивных факторов риска развития заболеваний — табакокурения, считают эксперты.

По словам профессора кафедры госпитальной терапии Санкт-Петербургского государственного университета Александра Филиппова, порядка 80–90% курильщиков не в состоянии самостоятельно отказаться от сигарет.

«То, что на уровне бытового сознания воспринимается как вредная привычка, в международном классификаторе болезней (МКБ) рассматривается как полноценное психическое заболевание, — отмечает он. — Поэтому, если человек не может бросить курить в силу серьезной табачной зависимости, необходимо искать научно обоснованные способы модифицировать этот риск — в том числе за счет перехода с обычных сигарет на альтернативные бездымные никотинсодержащие продукты».

Все перечисленные меры возможно реализовать в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию и профилактике хронических заболеваний, уверены эксперты. Однако для этого необходимо участие всех заинтересованных сторон — как бизнеса, врачебного сообщества и пациентов, так и органов федеральной, региональной и муниципальной исполнительной власти, считает директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков Александр Розанов.

«Основная цель — это объединение всех имеющихся усилий и ресурсов для улучшения здоровья и качества жизни трудящегося населения по всей России — даже в самых отдаленных городах и поселках страны. «Именно в этом заключается ключевая роль местных и региональных органов власти в вопросах здоровьесбережения нации, — говорит исполнительный директор Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» Татьяна Шестакова. — Такой комплексный подход с учетом лучших научно обоснованных практик обеспечит создание наиболее эффективных механизмов управления рисками, что позволит максимально повысить продолжительность здоровых и активных лет жизни россиян».