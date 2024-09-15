«Город горит с двух сторон»: более 50 пожаров бушуют в Ростовской области Губернатор Голубев назвал сильный ветер причиной пожаров в Ростовской области

В Ростовской области бушуют более 50 ландшафтных пожаров, сообщил губернатор Голубев. Возгорания тушат в Неклиновском, Азовском, Каменском и Аксайском районах, в последнем огонь перекинулся на жилые постройки. Всего в регионе пострадали 29 строений, с огнем борются более двух тысяч человек. Из-за сильного ветра пожарные не могут применить авиацию. В столице региона пахнет гарью, а небо заволокло дымом.

Более 50 очагов ландшафтных пожаров зафиксировано в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, причиной возгораний стали ветер и перехлест проводов ЛЭП.

«Сильный ветер и перехлест проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнем вызвало ландшафтные пожары в ряде населенных пунктов Ростовской области. С начала суток оперативно-диспетчерские службы зафиксировали в регионе более 50 пожаров», — заявил он.

По данным МЧС, возгорания зафиксированы в Аксайском, Неклиновском, Азовском и Каменском районах регионах, ситуацию усугубляет сильный и порывистый ветер, который разносит огонь.

В Аксайском районе пожар перекинулся на 15 домов в СНТ «Задонье», пламя охватило 6 тыс. квадратных метров. К 20.33 мск распространение огня удалось остановить, однако тушение пожара еще продолжается. Рядом с городом Аксай загорелся склад со стройматериалами, пожару присвоили повышенный ранг. Пожарные локализовали возгорание на площади 1,5 тыс. кв. м, а затем ликвидировали открытое горение.

В хуторе Морской Чулек в Неклиновском районе от огня пострадали девять домов и пять хозпостроек. К вечеру пожар локализовали на площади 1 тыс. «квадратов», рассказали в МЧС.

Применение авиации для тушения пожаров невозможно из-за сильного ветра, сообщил начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов.

Всего, по словам губернатора, в Ростовской области из-за распространения огня на населенные пункты пострадали 29 строений, в том числе 13 жилых домов. С огнем борется 2061 человек, привлечено около 300 единиц техники, о пострадавших на данный момент не сообщалось.

Власти уже пообещали оказать помощь всем жителям региона, потерявшим в пожарах жилье и имущество. Для пострадавших в Аксайском районе развернули пункт временного размещения на базе гостиницы, сообщил глава районной администрации Константин Доморовский. Региональная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан.

Ростов заволокло дымом

В Ростове-на-Дону на левом берегу Дона загорелся камыш — площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м. Из-за пожаров перекрыли улицу Левобережную. По словам очевидцев, с неба падает пепел, в городе стоит запах гари.

Также из-за ветра в городе массово падают деревья и крупные ветки. Как заявили в городской администрации, на данный момент в Ростове зафиксировано 33 подобных происшествия, больше всего деревьев упало в Пролетарском районе города – 12. Стволы распиливают и вывозят.

Как сообщили «Газете.Ru» местные жители, небо над городом заволокло дымом. По словам ростовчанки Анастасии, задымление началось уже около полудня.

«С 12 часов дня со всех сторон город стало заволакивать дымом. Из нашего дома было видно несколько очагов: в стороне Аксая, в стороне Зеленого острова и Ворошиловского моста. К 16:00 ситуация не улучшается, а только ухудшается. Со всех сторон дым, сильный запах гари, везде летит пепел. Горит камыш. За лето трава и камыш высыхают, при этом никто это не косит. Вокруг города много деревень, окруженных полями из сухой травы и камыша ростом с человека», — рассказала она.

Другая жительница Ростова Зоя сообщила, что клубы дыма было видно даже в 12 км от очагов возгораний.

«Город горит с двух сторон — левый берег и Морской Чулек. Город в панике, пожарных машин не хватает. Весь дым идет в город», — отметила она.

А ростовчанка Оксана в разговоре с «Газетой.Ru» сообщила, что из-за дыма в городе стало тяжело дышать.

«Сильно пахнет гарью, дышать тяжело. В квартире все закрыто, тоже дышать нечем. Сильный ураганный ветер в нашу сторону», — отметила женщина.