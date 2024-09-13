Таджикистанцев предупредили об опасности работы в России. И посоветовали не приезжать В Таджикистане пожаловались на тяжелые условия труда и жизни мигрантов в РФ

Тяжелые условия, страх депортации и дискриминация в России и других странах «разрушает здоровье» трудовых мигрантов из Таджикистана, пишет местное издание Asia-Plus. А несколько дней назад посольство Таджикистана рекомендовало гражданам не ездить в Россию из-за «режима усиленного контроля въезда». В РФ же хотят запретить мигрантам перевозить в страну свои семьи, а в ряде регионов действуют ограничения на труд иностранцев. В Госдуме при этом уверены, что «неприятности» в миграционной сфере происходят из-за нелегалов.

Таджикские трудовые мигранты «сталкиваются с серьезными проблемами, которые влияют на их здоровье», пишет Asia-Plus и называет мигрантов «одной из наиболее уязвимых групп населения».

«Тяжелый физический труд на рынках и стройках, сопряженный с ненормированным графиком и отсутствием элементарных условий труда, подрывает здоровье мигрантов», — утверждает издание, упоминая также проблему дискриминации и языкового барьера.

Автор отмечает, что полную картину распространенности заболеваний получить не удается, поскольку состояние здоровья мигрантов не отслеживают систематически.

При этом издание ссылается на начальника управления санитарно-эпидемиологической безопасности Минздрава Таджикистана Навруза Джафарова, который ранее говорил, что 19% пациентов, зарегистрированных в 2022 году, заразились туберкулезом во время работы за рубежом. Растет и количество ВИЧ-инфицированных.

В то же время врач-невролог Комрон Парпиев сказал Asia-Plus, что род деятельности сам по себе не увеличивает риск заражения.

«Однообразное питание, низкий уровень дохода и высокий уровень стресса ослабляют иммунитет, что повышает риск заражения инфекциями. К тому же физический труд, который нередко приводит к травмам среди мигрантов, может ухудшить их общее состояние», — заявил Парпиев.

К развитию хронических заболеваний ведут отсутствие легального статуса и «нелегальные трудовые отношения» с тяжелыми условиями труда, отмечает автор. По его словам, мигранты либо покупают патент и медицинскую страховку, либо направляют деньги семье в Таджикистан:

«Чаще выбирают последнее, потому что мигранты являются основными кормильцами в семье».

10 сентября посольство Таджикистана рекомендовало своим гражданам отказаться от поездок в РФ. Такие рекомендации объяснили усиленным контролем въезда иностранцев в Россию. Весной таджикистанский МИД выражал обеспокоенность в связи с «приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде» для своих граждан.

За первые шесть месяцев 2024 года трудовая миграция из Таджикистана сократилась на 16%, сообщало министерство труда республики. За это время на заработки выехали около 393 тыс. таджикистанцев (почти все из них направились в РФ), а за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял больше 467 тыс. человек.

Что об этом думают в России

Как заявил каналу «Дума ТВ» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, распространение туберкулеза и других заболеваний никак не связано с тем, гражданином какой страны является человек. По его словам, мигрантам в России оказывают экстренную медицинскую помощь.

«Сегодня в целом у нас наблюдаются психологические, психические расстройства, депрессия, рост сердечно-сосудистых заболеваний. И не только в нашей стране. Это следствие чрезмерной агрессии в обществе, огромного количества негативной информации, стрессовых ситуаций на работе, дома, происходящего в геополитическом измерении... С такими же проблемами граждане сталкиваются и на территории своего государства, несмотря на то, что они находятся здесь», — заявил Нилов.

Коллега Нилова по комитету, депутат Светлана Бессараб заявила в разговоре с «Газетой.Ru», что высокая заболеваемость существует лишь среди нелегальных мигрантов.

«Те, кто приезжают работать по патентам, по квотам, запрашиваемым соответствующими работодателями, не болеют туберкулезом, их проверяют, — считает Бессараб. — Они обязаны пройти соответствующие медицинские осмотры и еще на границе медицинскую карту показать. А вот те, кто приезжают без визы, могут приехать с чем угодно».

Нелегальные трудовые мигранты, по словам депутата, «живут как попало, питаются чем попало».

«Немудрено, что они не имеют доступа вообще к системе здравоохранения России. И, естественно, это создает определенные трудности. Вот с этим нужно решать проблему», — сказала Бессараб.

По ее мнению, решать проблему с незаконной миграцией должны правоохранители.

Ужесточение миграционного режима

В последний год в России предлагают все больше мер по ужесточению миграционной политики. В частности, в ряде регионов ввели запрет на работу мигрантов в нескольких десятках сфер.

А депутаты Госдумы от ЛДПР предложили рассмотреть запрет для мигрантов привозить в Россию свои семьи. Глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев инициативу поддержал, при этом он же в конце августа говорил, что РФ не может запретить въезд в страну для семей мигрантов, поскольку «нам не хватает людей».

Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что проект закона в Думе одобрят.

«Когда мы говорим о трудовых низкоквалифицированных мигрантах, приезжающих на работу, тогда нам надо выходить на принятие решения, с тем чтобы они приезжали работать и не более чем», — заявил парламентарий.

По его мнению, родственники «должны ждать в стране, откуда приехал человек».

Также он сообщил об инициативе увеличить время нахождения в браке для получения гражданства.

«Если раньше это был год, сейчас предлагается два года. Мы будем этот вопрос еще дополнительно обсуждать. Может быть не два года, может быть три года, может быть четыре года. Брак от этого только станет крепче», — сказал Володин.