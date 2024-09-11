Исследования Арктики. Как студенческий экспедиционный корпус МИРЭА покоряет русский Север

Россия – одна из немногих стран в мире, которая может гордиться студенческим добровольческим движением. У нашей молодежи есть запрос на качественное проведение свободного от учебы времени – с пользой для общества, природы и даже науки. И такую возможность им дают сотни добровольческих объединений, самое крупное из которых на сегодняшний день действует в РТУ МИРЭА. Почему вместо отдыха на пляже ребята выбирают встречи с полярными медведями и тяжелую работу на экстремальном холоде и в непроходимой тайге Сибири — в материале «Газеты.Ru».

На протяжении многих лет студенты университета с экологическими и исследовательскими миссиями посещают заповедные места страны и в совсем некомфортных условиях делают наш мир лучше. Теперь возможностей для самореализации и увлекательных путешествий стало еще больше: на базе РТУ МИРЭА создан студенческий экспедиционный корпус «Команда Арктики». Это уникальный для России межвузовский проект, благодаря которому в 2024 г. почти тысяча студентов из 45 университетов смогли познакомиться с культурами, традициями, народностями Заполярья, проводить научные исследования в условиях Крайнего Севера и, конечно, реализовывать важнейшие экологические и социальные задачи.

Арктическая уборка и путь в большую науку

Несмотря на кажущуюся пустынность заполярных земель, работы у членов Студенческого корпуса «Команда Арктики» немало. Участники свыше 40 экологических миссий на Крайнем Севере весь сезон возвращали этим краям первозданный вид. Июньская «Большая арктическая уборка» на Зимнегорском маяке, острове Моржовец, полуострове Канин Нос и на острове Колгуев осложнялась аномально длинной в этом году зимой и визитами белых медведей. Однако добровольцам удалось собрать около 150 тонн отходов, в том числе больше 500 бочек от топлива.

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В одной из экспедиций «Команда Арктики» встретилась с легендарным путешественником Федором Конюховым.

«Чтобы пойти на Северный Полюс впервые, я готовился 25 лет. Поэтому я говорю молодым людям: не бойтесь времени. Я обошел семь раз вокруг света, два раза поднимался на Эверест, 14 раз был на Северном Полюсе. Мои хорошие, желаю вам зайти на свой духовный Эверест», ─ напутствовал добровольцев он.

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Еще одна важнейшая задача – исследования Арктики. Так, в августе 2024 года «Команда Арктики» побывала с исследовательской миссией на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Студентам РТУ МИРЭА в лаборатории на базе «Омега» в отобранных пробах удалось найти целый ряд полезных бактерий, которые могут применяться на «большой земле». Например, азотфиксирующие помогут повысить урожайность сельскохозяйственных культур, а другой вид микроорганизмов производит различные биологически активные вещества при низких температурах. Последние особенно важны: в перспективе с их помощью можно бороться с принимающей все больший размах устойчивостью организмов к антибиотикам. Все отобранные студентами пробы были законсервированы и транспортированы в лабораторию общей микробиологии в РТУ МИРЭА для дальнейших исследований.

close Пресс-служба МИРЭА

На острове Северный архипелага Новая Земля участники «Команды Арктики» проводили исследования деградации многолетней мерзлоты. Для проведения научных работ необходимо было выкопать шурф и произвести замеры температуры и радиационного фона грунта на разной глубине, а также собрать пробы для более точного анализа в дальнейших лабораторных условиях. Выяснилось, что глубина оттайки значительно увеличилась по сравнению с историческими данными, а температуры на дне шурфов близки или превышают 0°C. Эти изменения совпадают с глобальными трендами повышения температуры в арктическом регионе, которые могут привести к изменению экосистемы Новой Земли в будущем.

close Пресс-служба МИРЭА

А прямо сейчас пять добровольцев принимают участие в экспедиции по Северному морскому пути, преодолевая путь от Архангельска до острова Врангеля.

Но «Команда Арктики» - это не только экологические миссии. В первую очередь – это «кузница кадров». Сейчас регион остро нуждается в специалистах самого широкого профиля. Дефицит связан и с тем, что работу в экстремальных условиях выдержит не каждый человек. Студенты, уже понимающие и почувствовавшие на себе что такое Русский Север, могут в дальнейшем связать свою судьбу с Заполярьем.

«Сегодня и в перспективе Арктике требуются настоящие профессионалы для реализации стратегических задач как для науки, так и для различных отраслей экономики России. Такие поездки позволяют нашим студентам открыть для себя суровое очарование Арктики, влюбиться в нее и в дальнейшем, возможно, принять решение о работе в Заполярье, чтобы внести свой значимый вклад в развитие страны», — отмечает ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

close Пресс-служба МИРЭА

Север культур

Северные регионы обладают не только завораживающей природой, но и богатой историей и культурным наследием – к сожалению, не слишком известными нам, жителям «южных» земель. Некоторые места, такие, как Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, или женский монастырь в честь Воскресения Христова в Чердыни, являются настоящими местами силы для сотен людей. Здесь в этом году впервые побывали добровольцы РТУ МИРЭА в составе Студенческого экспедиционного корпуса. В июле этого года ребята помогли с благоустройством святых мест, заготовили ягоды и травы на зиму, высадили деревья и кустарники. В будущем «Команда Арктики» планирует оказывать помощь не только приходам Русской Православной Церкви, но и другим официальным конфессиям страны.

А еще Русский Север – это вотчина небольших коренных народов, чей фольклор, языки и обычаи постепенно угасают, так и не открывшись во всем богатстве своей большой стране. Участники «Команды Арктики», общаясь с местными жителями, бережно собирают буквально по крупицам эти образцы народного творчества, чтобы сохранить его для будущих поколений.

Нельзя не упомянуть и многолетнюю дружбу добровольцев РТУ МИРЭА с легендарной отшельницей Агафьей Лыковой. Студенты впервые побывали у нее 14 лет назад и с тех пор ежегодно приезжают не только помочь с подготовкой к зиме, но и за жизненным опытом и мудростью. «Поездки к Агафье стали источником незабываемых впечатлений на всю жизнь для нескольких поколений студентов нашего вуза. Агафья делится с ребятами уникальными историями своей жизни, своей мудростью и неповторимым видением мира», – рассказал проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов.

close Пресс-служба МИРЭА

Не только Арктика

Миссии РТУ МИРЭА не ограничиваются Арктикой. Они помогают там, где это необходимо: от Калининграда до Сахалина. В 2024 году в национальном парке «Башкирия» добровольцы подготовили к открытию сезона восьмичасовой пеший туристический маршрут «Таинственный сумган», находящийся в отдалении от цивилизации. Задача была непростой: за прошедший год бурелом, как и всегда, загородил доступные тропы. Требовалось убрать не только последствия стихии, но и обычный мусор, который оставляют несознательные гости национального парка.

«Мы пытаемся сохранить наше достояние», -- рассказал руководитель экспедиционной группы Никита Печин.

Побывали участники экспедиционного корпуса и в Нарьян-Маре. Студенты-экоактивисты прилетают сюда уже не в первый раз, чтобы поддержать проект «Тропа оленя» практическим трудом – уборкой всего туристического маршрута, участием в строительстве волонтерского дома, плетении сетей для бойцов СВО, которые убыли защищать интересы России из Ненецкого АО.

close Пресс-служба МИРЭА

В начале года студенты РТУ МИРЭА побывали и в Антарктиде, таким образом покорив оба полюса земли. Также в сезоне-2024 года добровольцы работали в Карелии, Вологодской области, на Дальнем Востоке, в Камчатском крае, Иркутской области, Красноярском крае, Архангельской области и Волгоградской областях, на Кавказе. Ребята выполняли экологические миссии, благоустраивали природные заповедники и национальные парки, строили экотропы, очищали побережья заповедных озер, заготавливали корм на зиму для животных и проводили научные исследования.

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Узнать имена

Сохранение памяти о героях-защитниках Родины – тоже важнейшая задача добровольцев из РТУ МИРЭА. Ежегодно они проводят поисковые работы в Себежском укрепрайоне (Псковская область) – здесь в 1941 году солдаты Красной Армии стали непроходимой преградой на пути врага. Здесь руководитель Себежского местного отделения Русского Географического Общества, командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков вместе с помощниками годами занимается поиском останков солдат Великой Отечественной войны. В сезоне-2024 удалось найти останки трех защитников родины, сейчас ведутся работы по их опознанию.

close Пресс-служба МИРЭА

Поисковики работали и в Балтийске: в XIX веке армия Наполеона отступила здесь под натиском русского воинства, а в XX веке солдаты вермахта бежали по тем же дорогам. Здесь им выпало работать в том числе и в роли археологов – пока не все артефакты той поры найдены и помещены в исторические музеи.

В июне 2024 года студенческий экспедиционный корпус «Команда Арктики» одержал победу в номинации «Больше, чем образование» на первой Всероссийской премии «Больше, чем путешествие». Премия была учреждена, чтобы отметить лучшие проекты в сфере молодежного туризма, объединяющие воспитательные и образовательные аспекты. 3000 участников из 89 регионов России и 19 номинаций. 1200 проектов прошли в следующий этап. Как отметили эксперты, проект РТУ МИРЭА выделяется среди других конкурсантов не только своими достижениями в сфере молодежного туризма, но и значимым вкладом в образование участников корпуса.

close Пресс-служба МИРЭА

Покорили Арктику – куда дальше?

Сезон добрых дел еще не окончен. В октябре поисковики снова отправятся в Себеж. Другая группа примет участие в международной подводной археологической экспедиции в Сирийской Арабской Республике. Еще насыщеннее обещает быть и 2025 год: каждый из добровольцев (а их только в РТУ МИРЭА больше 800!) найдет себе занятие по душе и по силам.

close Пресс-служба МИРЭА

В РТУ МИРЭА уверены: даже если дальнейшая жизнь студентов не будет связана с добровольчеством, полученные опыт и знания в любом случае помогут им реализоваться и в карьере, и в отношениях с другими людьми.