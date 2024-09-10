Участницу Олимпиады-2024 заживо сжег ее бойфренд. Он умер вслед за ней от полученных ожогов Парень участницы Олимпиады-2024 Чептеги, обливший ее бензином, умер от ожогов

В больнице в Кении скончался Диксон Ндиема, обливший бензином и поджегший свою девушку, — Ребекку Чептегей, угандийскую бегунью и участницу Олимпийских игр в Париже. Он прожил на четыре дня дольше своей жертвы и умер от травм, которые сам получил при нападении. По словам отца девушки, это не первый случай, когда Ндиема нападал на нее, однако полиция воспринимала происходящее «как должное».

Диксон Ндиема, который облил бензином и поджег свою девушку, угандийскую бегунью Ребекку Чептегеи, скончался в больнице в Кении от травм, которые сам получил при нападении. Об этом сообщает The Kenya Times.

Смерть наступила 9 сентября около 18:30 по местному времени (совпадает с московским).

«У него развилась дыхательная недостаточность в результате серьезных ожогов дыхательных путей и сепсиса, что привело к его смерти», — сообщил генеральный директор Moi Teaching and Referral Hospital Филип Кирва (цитата по Reuters).

У Ндиема были ожоги более 41% тела после нападения на Ребекку Чептегеи, сообщил Кирва.

«Этот парень мертв, потому что убил мою дочь. Он умер из-за своих действий», — сказал Reuters отец погибшей спортсменки Джозеф Чептегеи.

Принес бензин и мачете

Диксон Ндиема напал на Ребекку Чептегеи 1 сентября, когда она возвращалась из церкви с двумя детьми, пишет The Kenya Times.

Для этого Ндиема купил пять литров бензина.

«Он вылил бензин ей на спину, а затем поджег ее. Она крикнула своей младшей сестре, чтобы та принесла одеяло, но мужчина сбил девочку с ног и пригрозил ей мачете, заставив ее убежать», — рассказал The Kenya Times отец погибшей.

Спортсменку госпитализировали с ожогами более чем 80% тела, 5 сентября она от полиорганной недостаточности умерла в больнице. Там же спустя четыре дня скончался и нападавший.

Похороны 33-летней бегуньи пройдут 14 сентября в Уганде. Уголовное дело из-за смерти подозреваемого прекращено.

Отец спортсменки рассказал, что конфликт между ей и ее парнем возник из-за земельного участка и имущества. По его словам, у молодых людей часто возникали разногласия, это не первый случай, когда молодой человек нападал на свою партнершу, а полиция воспринимала это «как должное».

«Они оставались вместе, пока моя дочь тренировалась в Кении, но он не ее муж», — рассказал Джозеф Чептегеи.

Ребекка Чептегеи дебютировала в Олимпийских играх 2024 года. В забеге, который прошел 11 августа, она заняла 44-е место.

В 2022 году Ребекка пробежала марафон в Абу-Даби за 2 часа, 22 минуты и 47 секунд, что является рекордом Уганды, сообщает сайт World Athletics.

«Наш вид спорта потерял талантливого спортсмена при самых трагических и немыслимых обстоятельствах. Ребекка была невероятно разносторонней бегуньей, которая еще многое могла показать на дорогах, в горах или в легкоатлетическом кроссе», — заявил президент Международной ассоциации легкой атлетики Себастьян Коу.

Ребекка Чептегеи стала третьей спортсменкой, убитой в Кении за последние три года, причем во всех случаях главными подозреваемыми стали их партнеры. В октябре 2021 года муж зарезал легкоатлетку Агнес Тироп, а спустя полгода, в апреле 2022 года, партнер задушил бегунью Дамарис Мутуа.