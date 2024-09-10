Участницу Олимпиады-2024 заживо сжег ее бойфренд. Он умер вслед за ней от полученных ожогов

Диксон Ндиема, который облил бензином и поджег свою девушку, угандийскую бегунью Ребекку Чептегеи, скончался в больнице в Кении от травм, которые сам получил при нападении. Об этом сообщает The Kenya Times.
Смерть наступила 9 сентября около 18:30 по местному времени (совпадает с московским).
«У него развилась дыхательная недостаточность в результате серьезных ожогов дыхательных путей и сепсиса, что привело к его смерти», — сообщил генеральный директор Moi Teaching and Referral Hospital Филип Кирва (цитата по Reuters).
У Ндиема были ожоги более 41% тела после нападения на Ребекку Чептегеи, сообщил Кирва.
«Этот парень мертв, потому что убил мою дочь. Он умер из-за своих действий», — сказал Reuters отец погибшей спортсменки Джозеф Чептегеи.
Принес бензин и мачете
Диксон Ндиема напал на Ребекку Чептегеи 1 сентября, когда она возвращалась из церкви с двумя детьми, пишет The Kenya Times.
Для этого Ндиема купил пять литров бензина.
«Он вылил бензин ей на спину, а затем поджег ее. Она крикнула своей младшей сестре, чтобы та принесла одеяло, но мужчина сбил девочку с ног и пригрозил ей мачете, заставив ее убежать», — рассказал The Kenya Times отец погибшей.
Спортсменку госпитализировали с ожогами более чем 80% тела, 5 сентября она от полиорганной недостаточности умерла в больнице. Там же спустя четыре дня скончался и нападавший.
Похороны 33-летней бегуньи пройдут 14 сентября в Уганде. Уголовное дело из-за смерти подозреваемого прекращено.
Отец спортсменки рассказал, что конфликт между ей и ее парнем возник из-за земельного участка и имущества. По его словам, у молодых людей часто возникали разногласия, это не первый случай, когда молодой человек нападал на свою партнершу, а полиция воспринимала это «как должное».
«Они оставались вместе, пока моя дочь тренировалась в Кении, но он не ее муж», — рассказал Джозеф Чептегеи.
Ребекка Чептегеи дебютировала в Олимпийских играх 2024 года. В забеге, который прошел 11 августа, она заняла 44-е место.
В 2022 году Ребекка пробежала марафон в Абу-Даби за 2 часа, 22 минуты и 47 секунд, что является рекордом Уганды, сообщает сайт World Athletics.
«Наш вид спорта потерял талантливого спортсмена при самых трагических и немыслимых обстоятельствах. Ребекка была невероятно разносторонней бегуньей, которая еще многое могла показать на дорогах, в горах или в легкоатлетическом кроссе», — заявил президент Международной ассоциации легкой атлетики Себастьян Коу.
Ребекка Чептегеи стала третьей спортсменкой, убитой в Кении за последние три года, причем во всех случаях главными подозреваемыми стали их партнеры. В октябре 2021 года муж зарезал легкоатлетку Агнес Тироп, а спустя полгода, в апреле 2022 года, партнер задушил бегунью Дамарис Мутуа.