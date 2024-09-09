«Видела ваши войска Тик-Тока». Алаудинов встал на защиту чеченцев, задержанных за драку в Анапе Алаудинов обвинил девушку в произошедшей в Анапе драке с участием чеченцев

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что чеченцы не были виновниками драки в кафе в Анапе, а спровоцировала конфликт одна из девушек, которая якобы оскорбляла мужчин «по национальному признаку» и называла чеченские подразделения «войсками Тик-Тока», которые украинские бойцы «кладут штабелями». После драки одного из пострадавших увезли на скорой, возбуждено дело о хулиганстве.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Зелимхана Заурбекова несправедливо задержали после драки в кафе в Краснодарском крае. По его словам, конфликт инициировали два местных аниматора.

«Событию предшествовало предложение Зелимхана и его товарища в адрес находившихся там девушек познакомиться. Несмотря на полученный грубый отказ, ребята решили спокойно отойти от неадекватных девушек в сторону», — написал Алаудинов в Telegram.

По его словам, на «проявленное вполне нормальное внимание» одна из девушек начала нецензурно выражаться, оскорблять подошедших мужчин по национальному признаку. В частности, она якобы заявила, что «если бы здесь был ее парень, находящийся на СВО, то он бы «положил» вас, чеченцев, здесь». Кроме того, девушка добавила, что «видела ваши войска Тик-Тока, как вы бегаете от ВСУ и штабелями вас там кладут».

Как утверждает Алаудинов, несмотря на «неадекватную реакцию и оскорбления в адрес целого народа», Заурбеков «сдержался» и попытался вновь отойти в сторону. Одновременно к столику подошли двое местных парней-аниматоров и «не разобравшись в ситуации, начали предъявлять претензии Зелимхану».

«Вскоре один из аниматоров наносит удар кулаком Зелимхану, и начинается потасовка. Присутствующие поблизости граждане пытаются их разнять. В это время аниматоры вступают в конфликт с двумя другими парнями. Впоследствии, понимая, что они были виновниками конфликта, спешно обращаются в больницу», — утверждает командир «Ахмата».

По его словам, чеченцев, участвовавших в драке, задержали. Их уже арестовали на два месяца, мужчинам грозит до семи лет тюрьмы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Как отмечает Алаудинов, его возбудили «в связи с большим общественным резонансом» и «по требованию сверху».

«Вопреки здравому смыслу, принципу справедливости и логике государственного мышления, привлечение к уголовной ответственности за угрозы физической расправы, публичные оскорбления целого народа и дискредитацию Вооруженных Сил РФ в отношении «девушки» не осуществлено. Никаких мер в отношении инициаторов потасовки и реальных виновников не принято», — возмутился он.

Командир «Ахмата» также отметил, что Заурбеков не имеет вредных привычек, занимается спортом и «является примерным семьянином» и активным волонтером СВО.

Что произошло

3 сентября в сети стало распространяться видео драки в кафе в Анапе. На кадрах видно, как несколько мужчин набросились на двух других, пытаясь повалить их на землю и избивая кулаками. Одна из девушек попыталась заступиться за друга, но тут же сама получила удар.

По словам пострадавших, они отдыхали компанией — двое парней и четверо девушек. К одной из них пристал чеченец и настойчиво стал просить номер телефона. В итоге началась драка, одного из мужчин забивали толпой и позже увезли на скорой.

5 сентября СК России сообщил, что установлено местонахождение двух подозреваемых на территории Кабардино-Балкарской Республики, они задержаны.

«С задержанными проводятся следственные действия, в ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении фигурантов под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств», — отмечали в СКР.