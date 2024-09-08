В отношении Моргенштерна возбудили уголовное дело На рэпера Моргенштерна завели дело за неисполнение обязанностей иноагента

В отношении рэпера Моргенштерна* возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Он дважды в течение года был привлечен к ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но все же не стал маркировать публикации в соцсетях. Теперь ему грозит штраф или лишение свободы до двух лет. Моргенштерн проживает за границей.

В отношении Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Рэперу (имя при рождении – Тимур Валеев) вменяют ч.2 ст. 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах»). Минимальное наказание — штраф до 300 тыс. рублей, максимальное — до двух лет лишения свободы .

Собеседник агентства уточнил, что

Моргенштерн в течение длительного времени публиковал материалы в Telegram и на YouTube без пометок иноагента и не начал это делать после штрафов.

Летом прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении Моргенштерна, пояснив, что тот в течение года дважды был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но все же не стал маркировать публикации в соцсетях.

Моргенштерна признали иноагентом в мае 2022 года. Как пояснил Минюст, причиной стала некая политическая деятельность, средства на которую артист получал от партнерской сети YouTube, продвигающей блогеров. Защита безуспешно пыталась оспорить статус иноагента у Моргенштерна. В июле его в четвертый раз оштрафовали за отсутствие маркировки.

Рэпер живет за границей. После начала СВО он осудил ее проведение.

6 сентября уголовное дело по аналогичной статье возбудили в отношении певицы Монеточки (признана в РФ иностранным агентом) (Елизавета Гырдымов). Этому также предшествовало требование прокуратуры, которая отметила, что певица дважды в течение года привлекалась по административной статье за отсутствие маркировки. После начала СВО она покинула Россию.

«Шиза оказалось не шуткой»

В начале сентября Моргенштерн признался, что у него биполярное аффективное расстройство и он находится в глубокой депрессии. Ранее он считал депрессию выдуманным диагнозом и был уверен, что она решается с помощью разговоров с друзьями.

«Я, наконец, признал свою болезнь, шиза оказалась не шуткой, и я начал наблюдаться у специалистов.

Признал свои зависимости, которые уже дошли до абсолюта, и за которыми я совершенно потерял свою личность», — рассказал артист.

Моргенштерн попросил прощения у всех, на кого выливал агрессию и оскорбления.

«Я возомнил себя мессией справедливости, хотя сам — отвратительный человек. Я не имею никакого права судить людей», — заявил музыкант.