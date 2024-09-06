Дуров выпустил первое заявление после задержания во Франции. О чем сообщил основатель Telegram? Дуров назвал борьбу с преступниками в Telegram своей личной целью

Павел Дуров впервые прокомментировал свое задержание во Франции, заявив, что безопасность в Telegram остается для него приоритетом. Он пообещал усилить модерацию и продолжить борьбу с преступностью. Дуров также заявил о готовности к диалогу с властями, но напомнил, что Telegram может покинуть страну, если его принципы будут нарушены.

Основатель Telegram Павел Дуров впервые прокомментировал свое задержание и уголовное преследование во Франции. В своем посте на канале он заявил, что считает борьбу с преступниками в мессенджере своей личной целью.

Дуров отметил, что безопасность в Telegram — это основной приоритет компании, и вскоре мессенджер поделится подробностями о достигнутых результатах. Он также выразил надежду, что недавние события помогут сделать Telegram и социальные сети в целом более безопасными и надежными.

Также Дуров пообещал усилить модерацию контента. По его словам, с увеличением числа пользователей Telegram до 950 млн появилось больше проблем, связанных с тем, что преступники могут злоупотреблять платформой. Он отметил, что Telegram не является «анархическим раем» и сервис ежедневно удаляет миллионы вредоносных сообщений и каналов, публикует прозрачные отчеты и работает с горячими линиями неправительственных организаций для быстрой обработки срочных запросов.

Об аресте во Франции

Комментируя свое задержание, Дуров назвал подход с личным обвинением ошибочным. По его словам, обвинения в его личной ответственности за незаконное использование Telegram удивляют, поскольку у компании есть официальные представители в ЕС и множество способов связи, включая французское консульство в Дубае.

«В прошлом, когда меня попросили о помощи, я лично помог Франции создать горячую линию с Telegram для борьбы против угрозы терактов на французской территории», — подчеркнул Дуров.

Дуров указал на то, что такой подход может испугать разработчиков новых технологий, поскольку они не захотят нести личную ответственность за злоупотребления, происходящие с их инструментами.

Диалог с властями

Дуров также коснулся вопроса о трудности нахождения баланса между конфиденциальностью и безопасностью, отметив, что это непростая задача. По его словам, важно согласовывать законы о конфиденциальности с требованиями правоохранительных органов и учитывать технологические ограничения. Он подчеркнул, что представители Telegram всегда были готовы к конструктивному диалогу по этим вопросам.

«Мы привержены взаимодействию с регуляторами для поиска правильного баланса. Да, мы остаемся верны нашим принципам: наш опыт формируется нашей миссией защищать пользователей в авторитарных режимах», — написал бизнесмен.

При этом Дуров отметил, что Telegram не всегда согласен с позицией властей по поводу правильного баланса между конфиденциальностью и безопасностью. Он напомнил, что компания уже сталкивалась с подобными ситуациями в России и Иране, что привело к блокировке мессенджера в этих странах. Дуров подчеркнул, что в таких случаях Telegram готов покинуть страну, если ее правила несовместимы с принципами компании. Он добавил, что Telegram действует не ради прибыли, а для защиты основных прав людей, особенно в тех местах, где эти права нарушаются.

В конце своего поста Дуров поблагодарил аудиторию за «любовь и мемы».

24 августа Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже после его прибытия из Азербайджана на частном самолете. 28 августа прокуратура Парижа предъявила основателю Telegram обвинения по шести пунктам, включая отказ сотрудничать с французскими властями и соучастие в предоставлении цифровых инструментов для распространения детской порнографии, торговли наркотиками и мошенничества. После этого Дурова освободили из-под стражи, но он остался под судебным надзором.

Суд установил залог в размере €5 млн и запретил Дурову покидать Францию. Этот запрет будет действовать в течение полугода. Залог в €5 млн Дуров должен выплатить частями: €1 млн сразу и по €500 тыс. ежемесячно в течение восьми месяцев.