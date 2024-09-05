Новый финский закон: почему россияне массово теряют недвижимость в Финляндии? Актеры Федосеева-Шукшина, Кондулайнен и Пашутин лишились квартир в Финляндии

Осенью прошлого года российские актеры Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин потеряли квартиры в Пункахарью из-за банкротства управляющей компании. Для россиян возможность вернуть права на недвижимость усложняется новым законопроектом в Финляндии, который запретит сделки с недвижимостью для граждан стран, представляющих угрозу безопасности, включая Россию.

Актеры Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин лишились своих квартир в финском курортном городе Пункахарью осенью прошлого года, пишет Life.ru. Причиной стало банкротство управляющей компании, которая владела многоквартирным домом.

Согласно финскому законодательству, управляющие компании являются владельцами зданий, а жильцы владеют только акциями, которые предоставляют право на использование квадратных метров. Когда управляющая компания обанкротилась, права собственности на квартиры исчезли.

Ольга, дочь Федосеевой-Шукшиной, подтвердила, что за год ситуация не изменилась. Финские власти не предприняли действий для помощи пострадавшим владельцам, и никакой реакции на произошедшее не последовало. Сейчас у семьи остались лишь документы.

Запрет на сделки с недвижимостью

2 сентября стало известно, что Минобороны Финляндии завершило разработку законопроекта, который запрещает россиянам сделки с недвижимостью. Проект закона будет передан на экспертную оценку и его представят в парламент к концу текущего года.

Хотя в документе не упоминается конкретно Россия, министр обороны Антти Хяккянен пояснил, что запрет будет касаться граждан тех стран, которые «нарушают суверенитет другого государства и представляют угрозу национальной безопасности Финляндии». При этом он уточнил, что фактически это будет касаться соседних стран. Министр пообещал, что ограничения не будут распространяться на лиц, имеющих два гражданства, где одно из них финское, а также на тех, кто имеет вид на жительство в Финляндии и постоянно проживает в стране.

Министр также сообщил, что при предыдущем правительстве не рекомендовалось вводить полный запрет на сделки с недвижимостью. Однако, по его мнению, ситуация изменилась: Россия начала активнее применять различные средства влияния, включая «саботаж и влияние на критически важную инфраструктуру».

Россияне массово избавляются от жилья

Предлагаемые Минобороны меры являются частью более широкой стратегии по ограничению присутствия россиян в Финляндии. С июля 2024 года Министерство юстиции Финляндии обладает полномочиями конфисковывать недвижимость у иностранных владельцев за неуплату коммунальных услуг и налогов. С сентября 2022 года Финляндия закрыла границы и приостановила расчеты с Россией, что делает невозможным легальную оплату жилья дистанционно.

Российские сайты по продаже недвижимости заполнены объявлениями о продаже квартир и домов в Финляндии. Продавцы готовы рассматривать сделки в любой валюте и обмен на ликвидные активы, такие как недвижимость в России, автомобили и яхты.

По данным Минобороны Финляндии, в стране в настоящее время насчитывается около 3,5 тыс. объектов недвижимости, принадлежащих россиянам. С 2020 года гражданам стран, не входящих в ЕС или Европейское экономическое пространство, требуется лицензия ведомства для проведения сделок с недвижимостью. Если ведомство выявит, что такая сделка может угрожать национальной безопасности, она будет отклонена.