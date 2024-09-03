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В Вологде задержали подозреваемых в тройном убийстве в поселке Рубцово

В Вологде задержаны двое подозреваемых в тройном убийстве

В Вологде задержали двух подозреваемых в жестоком убийстве в поселке Рубцово. В понедельник утром там обнаружили тела трех человек с признаками насильственной смерти. Еще двоих с множественными травмами госпитализировали.

Следственные органы Следственного комитета России по Вологодской области расследуют резонансное уголовное дело об убийстве двух мужчин и женщины, а также причинении тяжких телесных повреждений еще двум лицам в поселке Рубцово. Дело возбуждено по статье об убийстве двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 - п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Двое подозреваемых задержаны.

Трагические события произошли утром 2 сентября. В правоохранительные органы поступило сообщение, что на одном из земельных участков в Рубцово были обнаружены тела трех человек с признаками насильственной смерти. Прибывшие на место сотрудники ДПС подтвердили эту информацию.

Помимо убитых они обнаружили на участке мужчину и женщину с множественными телесными повреждениями.

Пострадавшие были госпитализированы.

На место происшествия прибыли руководитель следственного управления по Вологодской области Геннадий Яшин и постоянно действующая следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователи-криминалисты. Также прибыли заместитель прокурора Вологодской области Андрей Дементьев и и.о. прокурора Вологодского района Максим Киселев.

К вечеру Следственный комитет отчитался о задержании в Вологде двух подозреваемых в совершении преступления.

Их имена не называются. Ранее сообщалось, что они могли быть знакомы с жертвами.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил главе ярославского управления регулярно докладывать о ходе расследования. Оно поручено следователям первого отдела по расследованию особо важных дел, которые специализируются на преступлениях против личности и общественной безопасности.

Прокурор Вологодской области Андрей Тимошичев также поручил органами областной прокуратуры контролировать ход дела.

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