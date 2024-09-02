«Достал травмат и начал пальбу»: уроженец Баку устроил драку со стрельбой на Патриарших прудах Прокуратура сообщила о конфликте со стрельбой в ресторане в центре Москвы

В центре Москвы посетители элитного ресторана устроили драку со стрельбой. Полиция задержала 33-летнего уроженца Азербайджана, у которого нашли травматический пистолет с полной обоймой. Мужчину ранее уже подозревали в угоне автомобиля и экономических махинациях. Другие участники драки скрылись с места преступления на Lamborghini Urus. Очевидцы утверждают, что подобные происшествия в этом ресторане — не редкость.

Поздно вечером 1 сентября в ресторане «Аист» на Малой Бронной в центре Москвы посетители устроили драку со стрельбой, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.

«Началось с классического конфликта: гости повздорили, один достал травмат и начал пальбу», — описывает произошедшее Telegram-канал Mash.

SHOT также пишет о конфликте между посетителями ресторана в районе Патриарших прудов. Во время разборок мужчина в белой одежде достал, предположительно, травматический пистолет и пять-семь раз выстрелил в воздух.

Очевидцы вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего уроженца Азербайджана и изъяли у него оружие. Mash опубликовал кадры с места происшествия, на которых видно подозреваемого. Его держат двое полицейских, он ведет себя спокойно. Предполагается, что мужчина был пьян. Полицейские оцепили веранду, пока искали на ней гильзы, а также опросили свидетелей. Информации о пострадавших не поступало.

«Известия» выяснили, что полицейские нашли у нарушителя травматический пистолет с полной обоймой, а на месте происшествия обнаружили две гильзы.

«Полицейскими был задержан один человек, который был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — рассказал источник РИА Новости в столичном главке МВД.

По данным SHOT, за стрельбу задержали 33-летнего Дмитрия Х. Он родом из Баку, зарегистрирован в Ленинском городском округе Подмосковья, женат, есть дети. При обыске, отмечает канал, у него нашли два травматических пистолета — «Гроза» и «Хорхе», последний не был зарегистрирован.

Дмитрия ранее уже подозревали в угоне автомобиля и экономических махинациях.

Драка попала на видео

В распоряжении Baza оказался ролик, на котором показано начало конфликта между посетителями «Аиста». На кадрах видно, что двое мужчин выходят из ресторана. Один из них начинает сильно кричать на другого, используя нецензурную лексику, после чего между ними завязывается драка. В результате один из конфликтующих падает на асфальт, затем звучат несколько выстрелов. После этого нападавший нецензурно выругался и вновь выстрелил.

«Я из Москвы, давай, черт!» — выкрикнул кто-то из участников.

112 утверждает, что все участники конфликта были вооружены.

Вслед за мужчинами вышли еще несколько посетителей, но они не пытались предотвратить драку. «Известия» утверждают, что всего в конфликте участвовали около 20 человек. По данным РЕН ТВ, другие участники конфликта скрылись на люксовом автомобиле Lamborghini Urus, теперь авто объявлено в розыск.

Telegram-канал 112 опубликовал видео, на котором сотрудники «Аиста» убирают веранду, где произошла стрельба. Судя по всему, во время конфликта разбили посуду.

Очевидец Вардан Авалян рассказал РЕН ТВ, что в ресторане часто происходят драки и поножовщина.

«Разбросаны были стулья, столы, еда, напитки. И человек в районе четырех метров отсюда лежал у беседок... Он, скорее всего, вырубился, потерял сознание», — отметил очевидец.

Авалян добавил, что посетителей соседних заведений и самого ресторана не эвакуировали. Несмотря на стрельбу, люди остались в заведении, а перекрыли только территорию, где произошел инцидент.