Детство в безопасности. Альянсу по защите детей в цифровой среде исполняется три года Глава Альянса по защите детей в цифровой среде поделилась успехами организации

Альянсу по защите детей в цифровой среде 1 сентября 2024 года исполняется три года. В преддверии дня рождения организации председатель альянса Елизавета Белякова рассказала в интервью «Газете.Ru» о том, что сегодня угрожает детям и подросткам в интернете, с какими опасностями они сталкиваются в сети, а также поделилась достигнутыми альянсом результатами за эти три года, дальнейшими планами и предстоящем 30 августа фестивале «Безопасная цифра».

— Елизавета, расскажите подробнее о деятельности, целях и задачах Альянса по защите детей в цифровой среде.

— Альянс по защите детей в цифровой среде был создан в сентябре 2021 года в ответ на растущую потребность в комплексной защите детей и подростков от угроз, с которыми они сталкиваются в цифровом мире. Мы видим, что с каждым годом дети все больше погружаются в интернет-пространство, где их подстерегают не только возможности для развития и обучения, но и серьезные риски. Наша основная миссия — создание безопасного цифрового пространства, где дети могут развиваться, учиться и общаться, не подвергаясь опасностям.

Сегодня цели Альянса лежат в нескольких плоскостях одновременно: мы занимаемся мониторингом цифровой среды, выявляем новые угрозы, разрабатываем инструменты для защиты и просвещения. Основной фокус нашей работы направлен на взаимодействие с детьми и родителями. Мы проводим образовательные программы, организуем мероприятия, создаем и распространяем полезные материалы, чтобы обеспечить осведомленность обо всех возможных рисках и способах защиты от них.

За три года существования Альянса был разработан и внедрен ряд технологических решений, которые позволили оградить ребенка от большинства киберугроз. У нас уже есть системы, которые противостоят спам-атакам, ботам и фишингу. Существуют системы родительского контроля, специальные тарифы мобильных операторов, детские аккаунты для стриминговых и почтовых сервисов. Улучшается модерация контента в соцсетях: работа модераторов усиливается использованием ИИ.

Данные нашего исследования, опубликованные в сентябре 2023 г., подтверждают, что свыше 90% подростков в России сталкиваются с цифровыми угрозами. При этом 47% родителей и 48% преподавателей отметили, что и технологические, и психологические проблемы являются угрозами в равной степени. А более трети опрошенных подростков заявили, что среди угроз в киберпространстве преобладают именно психологические.

В настоящее время Альянс и компании-участницы продолжают выстраивать продуктивные отношения с организациями-партнерами и готовить ряд прикладных проектов, необходимых для широкой аудитории: учителей, родителей, детей.

Одним из самых новаторских и успешных проектов является «База хэшей». В рамках Альянса Яндекс, VK и ГПМХ (в лице RuTube) запустили механизм по выявлению и блокировке контента, связанного с распространением детской порнографии, сексуализированного контента, пропагандой суицида и наркотиков. При этом количество единиц удаленного контента уже достигло более 500 тыс.

Подобным образом мы выстраиваем механизм взаимодействия по модерации нескольких типов незаконного контента на разных площадках, что повышает эффективность и скорость борьбы с ним.

Также, Альянс создал образовательный портал — «ЦИФРАтека. Библиотека практических знаний», где собраны доступные практические советы о том, как справиться с основными угрозами в Интернете. Особенно хочется отметить, что вся информация на площадке подготовлена и верифицирована именно российскими экспертами, а количество посетителей ресурса с 1 марта 2024 года составило 156 тыс. человек.

Мы продолжаем активную работу в рамках инклюзивной платформы Альянса, разработанной во взаимодействии с билайном и социальным проектом Everland — это уникальная инициатива, направленная на развитие цифровых навыков у людей с инвалидностью и их последующим трудоустройством. Проект предлагает доступные образовательные материалы и курсы, разработанные специально для нуждающихся в особых условиях обучения. С момента запуска платформы ее материалами воспользовались более 63 тысяч человек.

Отдельно хочется отметить взаимодействие Альянса с региональными министерствами и ведомствами. Совместно с Департаментом образования и науки Москвы Альянс запустил радиомарафон «Азбука кибербезопасности». Положительные отзывы получили образовательные марафоны «Безопасная цифра», которые Альянс проводит во взаимодействии с руководством российских регионов. Его участниками в онлайн- и офлайн-режиме стали более 300 тыс. человек.

— Альянс совместно с «Ростелеком» и Mindsmith проводил масштабное исследование «Технологии защиты детей в интернете». О чем оно было и почему так важно именно для родителей? Могли бы вы сейчас дать им конкретные рекомендации?

— Да, наше исследование стало важным шагом в процессе понимании того, как дети взаимодействуют с цифровой средой и какие угрозы для них наиболее актуальны. Один из ключевых выводов исследования заключается в том, что большинство родителей осознают наличие рисков в интернете, но не всегда знают, как эффективно защитить своих детей. Согласно нашим данным, 65% родителей считают интернет опасным местом для детей, однако многие из них не понимают, какие конкретные меры нужно предпринять, чтобы минимизировать эти риски.

Исследование показало, что одной из самых распространенных проблем является недостаток знаний у детей о том, как безопасно пользоваться интернетом. Например, многие дети не осознают, какие данные можно размещать в сети, а какие стоит держать в секрете. В то же время, около 70% детей и подростков сталкивались с теми или иными формами кибербуллинга, но лишь немногие из них знают, как правильно реагировать на такие ситуации.

Мы также выяснили, что дети часто недооценивают важность защиты своих персональных данных. К сожалению, многие родители тоже не всегда придают этому должное значение. Поэтому одной из рекомендаций, прямо вытекающих из нашего исследования, является необходимость регулярного обучения как детей, так и их родителей основам цифровой безопасности. Важно, чтобы родители обсуждали с детьми правила поведения в интернете, объясняли, какие данные не следует раскрывать, и как действовать в случае столкновения с деструктивными проявлениями онлайн-среды.

Мы также рекомендуем родителям уделять больше внимания цифровой грамотности своих детей. Например, использовать специальные обучающие ресурсы, такие как наша «ЦИФРАтека», где можно найти множество полезных советов и рекомендаций. Также полезно устанавливать на устройства детей программы родительского контроля, которые помогут следить за тем, что именно смотрят и с чем взаимодействуют дети в Интернете. Эти меры могут значительно повысить уровень безопасности и минимизировать риски.

— Одна из наиболее острых тем сегодня — это вербовка несовершеннолетних в интернете. Борется ли Альянс с такими вещами, и какие меры предпринимает со своей стороны?

— Вербовка несовершеннолетних в интернете — это действительно одна из самых опасных угроз, с которой мы сталкиваемся сегодня. Дети и подростки, благодаря своему любопытству и желанию быть частью чего-то значимого, становятся легкой мишенью для злоумышленников, которые используют различные методы манипуляции для вовлечения их в противозаконную деятельность.

Со своей стороны, Альянс активно сотрудничает с Киберполицией России, чтобы выявлять и предотвращать случаи вербовки. В рамках совместной работы мы стараемся вести мониторинг цифровой среды, отслеживать подозрительные паттерны активности в онлайн-среде и оперативно реагировать на возникающие угрозы. Важно понимать, что вербовка может происходить как через социальные сети, так и через онлайн-игры, мессенджеры и другие цифровые платформы, которые активно используются подростками.

Одним из ключевых направлений нашей работы в этом направлении является обучение детей и родителей распознавать методы вербовки и вовремя реагировать на них. Мы разрабатываем обучающие материалы, где рассказываем о том, как защитить себя и своих близких от подобных угроз. Мы также активно работаем над созданием информационных кампаний, направленных на повышение осведомленности о проблеме вербовки среди широкой аудитории.

Кроме того, Альянс сотрудничает с образовательными учреждениями, чтобы внедрять программы по цифровой грамотности и безопасности в школьный образовательный процесс. Важно, чтобы дети получали знания о том, как безопасно пользоваться интернетом и какие угрозы могут подстерегать их в цифровой среде, уже в школьном возрасте. Это позволит им быть более осведомленными и подготовленными к встрече с потенциальными опасностями.

— В свете всех этих угроз и вызовов в нынешнем информационном мире, как бы вы определили роль государства и общества в обеспечении цифровой безопасности детей?

— Роль государства и общества в обеспечении цифровой безопасности детей крайне важна. Государство должно выступать инициатором и гарантом создания безопасного цифрового пространства, разрабатывая и внедряя законодательные меры, направленные на защиту детей в интернете. В свою очередь, общество — это тот самый фундамент, на котором строится культура безопасности в сети.

Мы видим, что сегодня государство активно поддерживает инициативы, направленные на повышение цифровой грамотности и безопасности. Например, это программы по обучению детей и родителей, внедрение стандартов цифровой безопасности в образовательные учреждения, а также меры по усилению контроля за деятельностью онлайн-платформ и социальных сетей. Важно, чтобы государственные органы работали в тесном сотрудничестве с частными компаниями, чтобы обеспечивать комплексный подход к защите детей.

Кроме того, важна роль родителей и педагогов. Именно они являются первыми защитниками детей в цифровом пространстве. Мы должны совместными усилиями формировать у детей культуру безопасного поведения в интернете, объяснять им, какие риски существуют, и как правильно с ними справляться.

— Какие мероприятия и инициативы запланированы Альянсом на ближайшее время, что в планах на будущее?

— В преддверии нового учебного года – 30 августа – мы проводим фестиваль «Безопасная цифра» в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином Дворе. Этот фестиваль — не просто очередное мероприятие, это значимый шаг в формировании безопасной и комфортной цифровой среды для детей и их родителей. Мы уверены, что он станет важной площадкой для обмена знаниями и опытом, а также для обсуждения актуальных вопросов, связанных с цифровой безопасностью. На нем состоится премьерный показ иммерсивного спектакля «Киберсуд», где зрители выступят в роли присяжных-заседателей и будут сами искать ответ на главный вопрос: кто виноват — человек или технологии?

Кроме того, мы намерены расширить нашу деятельность в нескольких ключевых направлениях. Во-первых, это дальнейшее развитие образовательных программ для детей и родителей. Мы видим огромный интерес к нашим проектам, таким как «ЦИФРАтека», и планируем расширить его функционал, добавив новые курсы и интерактивные материалы.

Мы также продолжим активное сотрудничество с государственными органами и частными компаниями для создания комплексной системы защиты детей цифровом пространстве. Наши члены-основатели играют важную роль в разработке и внедрении технологий, которые помогут повысить уровень безопасности и осведомленности в обществе. Мы также планируем запуск новых исследовательских проектов, направленных на изучение динамики цифровых угроз и разработку эффективных методов борьбы с ними.

Одной из важнейших инициатив станет запуск программы, направленной на обучение педагогов основам цифровой безопасности. Мы понимаем, что учителя играют ключевую роль в воспитании детей и формировании у них навыков безопасного поведения в интернете. Наша цель — дать педагогам инструменты и знания, которые они смогут использовать в своей работе, чтобы защитить своих учеников от цифровых угроз.

Особое внимание мы планируем уделить теме кибербуллинга. Несмотря на все усилия, эта проблема продолжает оставаться актуальной, и мы видим необходимость в создании новых форматов для ее решения. В частности, мы планируем запуск кампании по повышению осведомленности о кибербуллинге среди детей и подростков, а также разработку программ по предотвращению и борьбе с ним.

Мы ожидаем, что реализация этих инициатив позволит не только повысить уровень цифровой грамотности среди детей и подростков, но и сформировать у них осознанное отношение к использованию интернета. Важно, чтобы дети понимали, что интернет — это не только источник развлечений, но и пространство, требующее ответственности и знаний для безопасного и эффективного использования.

— Нельзя не упомянуть еще раз о предстоящем семейном фестивале «Безопасная цифра», который пройдет 30 августа в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030». Какова роль этого фестиваля, и почему он так важен?

— В пятницу, 30 августа, совместно с Комплексом социального развития города Москвы мы проводим семейный фестиваль «Безопасная цифра». Программа получилась очень насыщенной — это целый марафон знаний о цифровой среде, актуальных вызовах и методах защиты детей и взрослых в интернете. Мы искренне рады, что фестиваль проходит в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030» и на знаковой для столицы площадке — в Гостином Дворе, который является центром притяжения для самой широкой аудитории

Фестиваль «Безопасная цифра» — это уникальное событие, которое мы проводим в Год семьи, и оно действительно важно как для детей, так и для их родителей. Этот фестиваль стал частью нашего системного подхода к созданию безопасного цифрового пространства для детей в России. Мы хотим, чтобы этот фестиваль стал не просто праздником, но и образовательной площадкой, где каждый сможет узнать что-то новое о цифровой безопасности, получить полезные советы и инструменты для защиты в интернете.

Гостей фестиваля ждут ИТ-квизы, онлайн-уроки, викторины, мастер-классы, технологичные перфомансы и спектакли. Для юных посетителей мы подготовили анимационную программу с участием персонажей популярных российских мультсериалов. Мероприятия пройдут 30 августа - с 12:00 до 21:00 на главной сцене Гостиного Двора в зале «Москва».

В фестивале примут участие эксперты ведущих технологических компаний России, основателей и членов Альянса по защите детей в цифровой среде. Они представят решения для защиты детей в интернете и развития творческого потенциала пользователей с помощью технологий.

Главным событием фестиваля станет премьера иммерсивного спектакля «Киберсуд». Новый театральный проект Альянса по защите детей в цифровой среде посвящен современным угрозам в интернете. По задумке режиссера — Елизаветы Кочетковой, зрители перенесутся в воображаемый зал суда, куда приходят жертвы киберпреступлений. На спектакле будут рассмотрены пять дел, в каждом из которых обвиняемым является интернет или технология. Цифровой след, кетфишинг, опасная и агрессивная интернет-реклама, цифровые двойники, парольная аутентификация и даже влияние искусственного интеллекта на воспитание ребенка — эти и другие темы будут разбираться в «Киберсуде». Зрители в роли присяжных заседателей решат этические дилеммы и сами вынесут решение о том, кто виновен. Особое внимание на фестивале будет уделено практическим вопросам, связанным с безопасностью в интернете.

В образовательную программу мы пригласили ведущих ИТ-специалистов, которые расскажут о том, как защитить себя и своих близких от цифровых угроз, какие меры нужно предпринимать для предотвращения кибербуллинга и многое другое. Мы старались сделать программу фестиваля максимально разнообразной, чтобы она была интересна не только детям, но и взрослым. На фестивале родители смогут получить консультации от экспертов, задать вопросы и обсудить волнующие их темы. Мы понимаем, что именно родители играют ключевую роль в защите детей в интернете, и хотим помочь им в этом нелегком деле.

Фестиваль «Безопасная цифра» — это также отличная возможность для общения и обмена опытом. Мы надеемся, что он станет важным событием для всех, кто стремится сделать цифровой мир безопасным и комфортным пространством для всех поколений. Я уверена, что этот фестиваль поможет многим семьям лучше понять, как защитить себя и своих детей в цифровом мире, и покажет, что безопасность в интернете — это задача, которую мы можем решать только вместе.

Семейный фестиваль «Безопасная цифра» станет главным событием праздничной программы Альянса по защите детей в цифровой среде в честь трехлетия Альянса по защите детей в цифровой среде. Мы ждем всех 30 августа в Гостином Дворе на фестивале «Безопасная цифра» и надеемся, что вместе мы сможем сделать цифровое пространство безопасным и комфортным для всех.