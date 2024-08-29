Как правильно составить расписку и нужно ли ее заверять у нотариуса? Правила оформления расписки о передачи денег: образец и комментарии юриста

Бывают случаи, когда кто-то просит денег в долг, но неудачный опыт в прошлом заставляет вас задуматься о гарантиях возврата своих средств. Чтобы подстраховаться, лучше составить расписку. О том, что такое расписка, какую юридическую силу она имеет, как ее правильно оформить и избежать ошибок, «Газете.Ru» рассказал юрист Кирилл Овтов.

Что такое расписка

​​Расписка — это документ, который подтверждает факт получения чего-либо. Различают разные типы расписок, которые подтверждают оплату услуги или товара, передачу имущества другому лицу на сохранение, но наиболее распространенной является долговая расписка.

Никакие устные договоренности не сработают в случае возникновения спорной ситуации. Поэтому стоит знать, как правильно составить расписку и что именно в ней должно быть указано, отметил в беседе с «Газетой.Ru» юрист Кирилл Овтов.

«Расписка подтверждает совершение договора займа. Расписку следует составлять с той суммы, которую вам жалко потерять. Потому что если вы просто так кому-то дали денег и не составили никакого документа, а тот человек не захочет вернуть вам долг добровольно, то без документа вы никоим образом свои деньги обратно вернуть не сможете», — объяснил он.

По словам юриста, расписка между физическими или юридическими лицами подтверждает фактическое наличие договора займа.

В содержании расписки указывают все условия выдачи средств: размер займа, валюта, сроки возврата, проценты и штрафы в случае просрочки.

Следует помнить, что:

расписку рекомендуется составлять, если размер займа больше 10 тыс. руб.;



важно прописывать сроки действия займа, лучше с конкретной датой;



что именно передано (если материальные ценности, то какие — с подробным описанием, если деньги, то в какой валюте и точная сумма);



при выдаче займа в иностранной валюте необходимо указать эквивалент в рублях согласно действующему курсу.

Кто и когда пишет расписку

Написать расписку от руки должен сам заемщик. При возникновении спорных моментов в суде будет проще по почерку доказать факт передачи средств. Оригинал документа хранится у заимодателя. Копию расписки делать не обязательно, но если есть такая необходимость, ее следует заверить у нотариуса.

Юридическая сила расписки: нужен ли нотариус?

Написанная от руки и правильно составленная расписка имеет полную юридическую силу. Главным условием является четкое указание кто, кому и что одолжил, обратил внимание юрист.

Расписка с точки зрения юридической силы подтверждает то, что вы заключили договор займа. Кирилл Овтов юрист

Расписки бывают обычными рукописными и официально заверенными. По возможности, лучше составить официальную расписку и заверить ее у нотариуса. Так в суде будет легче и быстрее доказать подлинность документа и лиц, которые его составляли. Но это понесет за собой дополнительные финансовые расходы на услуги нотариуса.

Согласно закону о нотариате, цена зависит от суммы сделки.

При расписке на сумму до 100 тыс. руб. придется заплатить 2 тыс. руб. и еще 0,3% от объема займа. Например, при передаче в долг 100 тыс. руб. нотариус возьмет за оформление 2,3 тыс. руб.

Заверение расписки у нотариуса необязательно. Нотариус возьмет проценты с договора займа, это может быть довольно дорого, хотя, конечно, такая услуга обезопасит возможные споры в дальнейшем. Кирилл Овтов юрист

Но и обычная расписка, написанная от руки, также является официальным документом, даже без заверения нотариуса .

«В судебной практике бывали случаи, когда взыскивали деньги, которые дали в заем по [рукописным незаверенным у нотариуса] распискам, где указывали полное имя, определенную сумму и подписывали от руки. В данном случае деньги взыскивались, но я в целом полагаю, что лучше составлять договор займа с указанием процентов, сроками возврата и так далее», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

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Составление расписки: главные нюансы и правила

Как правильно передавать деньги: до или после расписки?

Передать деньги можно лично (наличными) или с помощью электронного перевода в банк.

Главное, что нужно учесть — дата и подписи в расписке ставятся только после передачи и пересчета денег.

Составить расписку можно в день оформления займа или заранее, но дата и подписи ставятся только по факту передачи средств. Тогда электронная выписка из банка (если деньги переводят с карты или лицевого счета) будет дополнительным доказательством наличия долга.

Как указать проценты и штрафы в расписке

Необходимость установления процентов и штрафов стороны определяют сами, довольно редко займы выдаются без соответствующих условий. О размере процентов также необходимо договориться — ориентироваться можно на ставку Центробанка.

Не рекомендуется ставить слишком высокую процентную ставку по займу. Например, заем составляет 100 тыс. руб., а с учетом процентов долг за короткое время вырос до 200 тыс. руб. При взыскании через суд, заемщик может оспорить и значительно снизить эту сумму.

«В расписке следует указывать проценты. Если этого не сделать, то проценты будут начисляться по ставке рефинансирования Центробанка», — подчеркнул Кирилл Овтов.

В каких случаях расписку могут аннулировать

Расписку можно отменить через суд. Это возможно, если:

в расписке нет подтверждения передачи средств (отсутствуют подписи заемщика, свидетелей);



одна из сторон сделки недееспособна;



документ составлен со значительными нарушениями норм закона (например, завышенные проценты и штрафы);



сделка заключена под давлением и угрозами.

Кроме того, нужно быть быть готовым к тому, что суд может попросить объяснить, откуда вы взяли деньги, которые дали в долг человеку, написавшему расписку, предупредил юрист.

Что такое договорная подсудность и зачем она нужна

В случае, если возврат долга не произошел по истечении сроков в расписке, деньги взыскивают через суд. Как правило, заседания проводятся по адресу регистрации заемщика. Однако бывают случаи, когда человек, который взял деньги взаймы, зарегистрирован, например, в другом городе, куда заимодателю попросту неудобно ездить. При таком раскладе при составлении расписки можно использовать такое понятие как договорная подсудность, отметил Овтов.

«Очень неплохо указать в расписке, что все споры будут решаться в суде по месту жительства или регистрации заимодавца. Тогда, если ваш должник уедет в другой город и не вернет деньги, то вы сможете обратиться в суд по месту своего жительства на основании договорной подсудности, указанной в расписке или договоре займа», — объяснил юрист.

Что такое исковая давность расписки и зачем ее соблюдать

В расписке обязательно должен быть указан точный срок, когда заемщик должен вернуть деньги заимодателю. Если дата возврата займа указана, то именно с нее начнется отсчет исковой давности, который длится три года.

«Если расписка выдана и срок возврата денег прошел, с этого момента начинает течь срок исковой давности. По общим правилам, это три года. Если вы три года ничего не делали (не обращались в суд, не подавали иск), а через три года и один день подали иск в суд, то ваш должник имеет право заявить о применении срока исковой давности. Тогда суд его применит, и вы ничего не получите обратно. Поэтому срок исковой давности упускать не стоит», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Как правильно составить рукописную расписку: образец

Грамотно оформленная расписка составляется от руки в одном экземпляре и должна содержать следующие данные:

название документа (т.е. «расписка»);



фамилию, имя, отчество, паспортные данные лица, кто дает расписку и лица, которому ее дают;



конкретное и полное указание, в чем дана расписка (точное количество полученных денег, перечень товаров, ценностей и так далее). Количество нужно обозначить цифрами и рядом в скобках прописью например, 120 тыс. руб. (сто двадцать тысяч рублей) ;



; в официальной расписке (такой, в которой фигурирует юрлицо) нужно указать номер приказа или распоряжения, на основании которого были выданы деньги или материальные ценности;



цель передачи денег или материальных ценностей (например, займ);



срок возврата переданных средств или имущества;



подпись лица, давшего расписку (для официальной расписки — заверение подписи руководителем предприятия);



дата составления документа;



паспортные данные и подпись свидетеля.

«К слову, когда вы кому-то даете деньги взаймы, составляете расписку, я бы рекомендовал делать копию паспорта и СНИЛСа с подписью заемщика, что ксерокопия верна», — обратил внимание юрист.

Если вы хотите составить расписку о получении или выдаче займа от другого человека, то можете использовать образец ниже.

Важно! Вся информация и имена в образце документа вымышлены.



Составляя расписку, поменяйте выделенный красным текст на ваши актуальные данные (дата, полное имя составителей, свидетелей, паспортные данные и так далее).



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Текст расписки можно набрать на компьютере, но обязательно проверьте наличие подписи, а также фамилии, имени и отчества, написанных заемщиком от руки, уточнил Кирилл Овтов. Такой документ лучше всего заверить у нотариуса для полной безопасности.

«Если вы составили расписку в печатном виде, то следует не просто подписать документ, а от руки указать полное имя и затем подписать. Иногда начинаются споры, и чем больше материала предоставляется эксперту, тем с большей долей вероятности специалисты смогут установить, принадлежит эта подпись указанному лицу в документе или нет. Поэтому, если вы печатаете расписку на компьютере, проверьте наличие полной подписи с именем, фамилией и отчеством. Чтобы, если ваш заемщик окажется непорядочным и заявит, что эта подпись не его, экспертам было бы с чем поработать», — заключил юрист.